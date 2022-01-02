В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным принимает «Нью-Джерси Дэвилз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - регулярный чемпионат.
1-й период
02 января 23:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон
Главный судья: Брэд Майер (Дэйтон, США), Келли Сазерлэнд (Ричмонд, Канада)
1-й период
2-й период
3-й период
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'8
ГООООООООООООЛ!
Шарангович открывает счет! Самсонов отбивает шайбу перед собой после не особо опасной атаки, но игрок «Дэвилз» в падении проталкивает шайбу в ворота. 1:0!
'7
МакМайкл остается без шлема после небольшой стычки на пятаке, по итогам которой голкипер «Дэвилз» забирает себе шайбу.
'6
Попеременно обнимаются атаками команды, но до опасных и потенциально голевых ударов пока ни у кого не доходит.
'5
Самсонов забивает себе шайбу после атаки, которую развил Братт.
'4
Пока никак не могут «столичные» закрепиться рядом с чужими воротами.
'3
Пока без явно опасных моментов проходят первые минуты. «Дэвилз» пытаются атаковать.
'2
Но и «Дэвилз» в начале матча начинают достаточно активно. Дважды спасает Самсонов свою команду.
'1
«Кэпс» начинают в атаке.
'1
И звучит стартовая сирена! Поехали!
23:05
Стоит вспомнить, что матчи в НХЛ обычно начинаются минут на десять позже заявленного времени. Но совсем скоро уже прозвучит стартовая сирена.
22:25
Прошлый матч для Александра Овечкина выдался успешным. Он забросил 275-ю шайбу в численном преимуществе, став единоличным рекордсменом в истории НХЛ.
22:50
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
22:45
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным принимает «Нью-Джерси Дэвилз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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