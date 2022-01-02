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Спорт

Овечкин идет за рекордами: «Вашингтон» бьется с «Нью-Джерси». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз». ОНЛАЙН

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Официальный сайт НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным принимает «Нью-Джерси Дэвилз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - регулярный чемпионат.
1-й период
02 января 23:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон
Главный судья: Брэд Майер  (Дэйтон, США), Келли Сазерлэнд  (Ричмонд, Канада)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'8

ГООООООООООООЛ! Шарангович открывает счет! Самсонов отбивает шайбу перед собой после не особо опасной атаки, но игрок «Дэвилз» в падении проталкивает шайбу в ворота. 1:0!

'7

МакМайкл остается без шлема после небольшой стычки на пятаке, по итогам которой голкипер «Дэвилз» забирает себе шайбу.

'6

Попеременно обнимаются атаками команды, но до опасных и потенциально голевых ударов пока ни у кого не доходит.

'5

Самсонов забивает себе шайбу после атаки, которую развил Братт.

'4

Пока никак не могут «столичные» закрепиться рядом с чужими воротами.

'3

Пока без явно опасных моментов проходят первые минуты. «Дэвилз» пытаются атаковать.

'2

Но и «Дэвилз» в начале матча начинают достаточно активно. Дважды спасает Самсонов свою команду.

'1

«Кэпс» начинают в атаке.

'1

И звучит стартовая сирена! Поехали!

23:05

Стоит вспомнить, что матчи в НХЛ обычно начинаются минут на десять позже заявленного времени. Но совсем скоро уже прозвучит стартовая сирена.

22:25

Прошлый матч для Александра Овечкина выдался успешным. Он забросил 275-ю шайбу в численном преимуществе, став единоличным рекордсменом в истории НХЛ.

22:50

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

22:45

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным принимает «Нью-Джерси Дэвилз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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