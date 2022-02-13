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Прервать молчание: «Вашингтон» Овечкина играет с «Оттавой». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон» — «Оттава». ОНЛАЙН

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Официальный сайт НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» не забивавшего на протяжении шести матчей Александра Овечкина играет с «Оттава Сенаторз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
13 февраля 20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:15

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» примет на своем льду «Оттава Сенаторз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется примерно в 20.40 мск.

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