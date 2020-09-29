Даллас Старз

Наверняка многие ожидали, что эта серия завершится несколько ранее — двое суток назад. Тогда «Тампа» имела серию из трех побед кряду, и подопечным Джона Купера до долгожданного завоевания Кубка Стэнли было, как казалось, рукой подать. Однако у Кори Перри и Джо Павелски с Антоном Худобиным на это был свой аргумент.