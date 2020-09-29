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Сегодняшний матч должен стать определяющим. Либо «Тампа» все-таки забирает Чашу себе, либо «Даллас» возвращает статус-кво и переводит серию к последнему возможному, седьмому матчу. Вряд ли стоит сомневаться, что «молнии» доводить дело до второго сценария не желают.
Наверняка многие ожидали, что эта серия завершится несколько ранее — двое суток назад. Тогда «Тампа» имела серию из трех побед кряду, и подопечным Джона Купера до долгожданного завоевания Кубка Стэнли было, как казалось, рукой подать. Однако у Кори Перри и Джо Павелски с Антоном Худобиным на это был свой аргумент.
После пяти матчей лидируют в серии «молнии» — 3-2.
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции шестого матча финальной серии Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».