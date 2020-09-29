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Даллас Старз Тампа-Бэй Лайтнинг

Кучеров в шаге от Кубка Стэнли: «Тампа» против «Далласа». LIVE

Кубок Стэнли. ФИнал. 6-й матч. «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». ОНЛАЙН

«Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречаются в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли. Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, где «молнии» могут оформить чемпионство.
29 сентября 03:00   |  Не начался
Даллас Старз
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг
Стадион «Роджерс Плэйс», Эдмонтон | Судьи:
1 период
2 период
3 период
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Трансляция
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03:01

Сегодняшний матч должен стать определяющим. Либо «Тампа» все-таки забирает Чашу себе, либо «Даллас» возвращает статус-кво и переводит серию к последнему возможному, седьмому матчу. Вряд ли стоит сомневаться, что «молнии» доводить дело до второго сценария не желают.

03:00

Наверняка многие ожидали, что эта серия завершится несколько ранее — двое суток назад. Тогда «Тампа» имела серию из трех побед кряду, и подопечным Джона Купера до долгожданного завоевания Кубка Стэнли было, как казалось, рукой подать. Однако у Кори Перри и Джо Павелски с Антоном Худобиным на это был свой аргумент.

02:55

После пяти матчей лидируют в серии «молнии» — 3-2.

02:50

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции шестого матча финальной серии Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».