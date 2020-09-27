Тампа-Бэй Лайтнинг

- 420409 просмотров Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса
- 113085 просмотров Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
- 73475 просмотров 100 лет назад на Кавказе скончалась Инесса Арманд
- 73246 просмотров Швеция объявила, что Россия «вторглась» в ее территориальные воды
- 72194 просмотра Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября
- 68027 просмотров Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
- 61333 просмотра Назван основной критерий для оценки второй волны COVID-19
Кучеров мощно бросил под занавес периода — Худобин продемонстрировал отличную реакцию и спас «Даллас» от гола.
Не сказать, что к этому все шло. Но повторимся, что в последние 5-7 минут «Даллас» действовал увереннее «Тампы». Едва ли не первая же серьезная ошибка в обороне стоила «молниям» пропущенной шайбы.
Перри не дал шайбе покинуть зону, откинул шайбу на Сегина, тот едва-едва снаряд удержал в окружении четырех игроков «Тампы» и откатил ее на свободное пространство, куда уже ворвался Перри. Тот с близкого расстояния перебросил шайбу через Василевского.
Дикинсон открылся на пятаке и ждал передачи от Кольяно. А тот шайбу у правого борта потерял.
Чирелли красиво обыграл Сегина в зоне «Старз» у правого борта, но потерял равновесие, чем 91-й номер «Далласа» воспользовался и шайбу отобрал.
Бенн неплохо разбежался, уже вошел в чужую зону по центру, но в итоге чуть-чуть отпустил шайбу и ее потерял.
Убежали «молнии» в контратаку, Палат протащил шайбу вдоль борта, вышел из-за ворот и прострелил на синюю линию. Последовал оттуда наброс в направлении Гурда, который готовился замкнуть передачу у дальней штанги. Худобин предотвратил опасность.
Раскрылись «Старз». В последние несколько минут выглядят интереснее и агрессивнее в атаке. Но пользы пока ноль от этого.
Хедман едва не привез момент на свои ворота. Сделал защитник «Тампы» передачу через центр, и перехватил эту шайбу Гурьянов. Благо его наброс на ворота оказался неопасным для Василевского.
Чернак бросил от синей линии. Мощно, неточно и неопасно.
Сегин пытался побороться за шайбу за воротами «Тампы» и уже почти сделал передачу на пятак, но не успел — оказались перед ними сразу два защитника, которые оттеснили форварда «Далласа».
Чирелли протащил шайбу по центру, заходил на пятак, но обокрали его защитники в конце концов.
Сегин вернулся со скамейки штрафников, и сразу же «Даллас» прижали «Тампу» к воротам. Но до опасного броска дело не дошло.
Ой как трудно сейчас приходится Худобину. Бросок за броском следует по его воротам. Но пока Антон не пробиваем.
Сегин жахнул по воротам от правого борта. Василевский момент броска видел и перенаправил шайбу над воротами.
Хейсканен прошел по левому краю, дошел до ворот и бросил в ближний угол. Василевский на месте.
Дикинсон пробросился, разрядив обстановку у своих ворот. Было под вопросом его участие в сегодняшней игре. В прошлом матче он получил повреждение ноги, но все в порядке с 18-м номером «Далласа».
И сразу же осели в чужой зоне игроки «Тампы». Шаттеринк нанес первый бросок в створ ворот в этом матче.
Команды на льду. Остаются последние приготовления к началу матча, государственные гимны США и Канады.
Стартовые пятерки. Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, недавно вернувшийся в строй, сегодняшний матч пропустит.
По поводу вратарской дуэли этой серии вопросов, сомнений и сюрпризов никаких — Андрей Василевский против Антона Худобина.
Многие говорят о том, что «Тампа» — фаворит этого противостояния. И после четырех матчей это справедливо и объективно. «Молнии» шли к этому долго и усердно, у них один из сильнейших составов, одна из лучших команд в НХЛ. Но ставить на «Далласе» крест нельзя. «Старз» — команда опытная. «Звезды» — настоящие мастера по камбэкам. Если не сейчас это доказывать, то когда?
Сегодня за «Тампу» выступают три россиянина. И в случае победы все они — Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев — впервые в карьере завоюют Кубок Стэнли. Причем для Василевского и Кучерова эта попытка уже вторая: пять лет назад, в 2015-м, «молнии» уступили «Чикаго Блэкхокс».
Тогда, чуть более 16 лет назад, «молнии» в серии из семи матчей одолели «Калгари Флэймз». Чемпионами в составе «Тампы» стали два российских хоккеиста: вратарь Николай Хабибулин и нападающий Дмитрий Афанасенков. Большой вклад в триумф сделал и украинец Руслан Федотенко.
После первых четырех матчей серии лидирует «Тампа» — 3-1. Потерпев поражение в первой встрече, подопечные Джона Купера одержали три победы кряду. Теперь сегодня «Лайтнинг» имеют отличный шанс добыть заветный Кубок Стэнли — впервые с 2004 года.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция пятого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».