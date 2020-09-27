Тампа-Бэй Лайтнинг

Многие говорят о том, что «Тампа» — фаворит этого противостояния. И после четырех матчей это справедливо и объективно. «Молнии» шли к этому долго и усердно, у них один из сильнейших составов, одна из лучших команд в НХЛ. Но ставить на «Далласе» крест нельзя. «Старз» — команда опытная. «Звезды» — настоящие мастера по камбэкам. Если не сейчас это доказывать, то когда?