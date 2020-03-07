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Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз

Малкин против Овечкина: «Вашингтон» обыгрывает «Питтсбург». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург» — «Вашингтон». ОНЛАЙН

«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
07 марта 21:00   |  1 период
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз
0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
0:1
Стадион «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», Питтсбург | Судьи: Дэн О'Хэллоран  (Эссекс, Канада), Дин Мортон  (Питерборо, Канада)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Дауд
Зигенталер2'
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
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'5

В полных составах играют команды.

'4

Овечкин подрабатывал себе под бросок, но накрыл его защитник. Александр отпасовал на Кемпны, и тот уже щелкнул. Легко для Мюррея.

'3

Пока предпочтительнее в формате 4 на 4 выглядят гости. Свободно атакуют «Кэпз», но пока без моментов.

'3

Удаление. Обоюдное. Лафферти и Зигенталер наказаны малым штрафом за грубость.

'2

А счет открывают гости! Причем четвертое звено «Кэпз». Полный провал в обороте «Пингвинз». Мюррей откатил шайбу к борту, а там ее подхватил Паник. Тот отпасовал на Хэтэуэя, который в свою очередь прострелил на пятак из-за ворот. Ник Дауд точным броском открыл счет.

'2

ГОЛ! 1:0! «Вашингтон»!

'2

Момент! Отличную позиционную атаку провели «пингвины», Макканн вовремя вошел в зону, подобрал шайбу на свободном льду и бросил под перекладину. Холтби спасает.

'1

Кросби выиграл вбрасывание в чужой зоне, откатил на Шири, а тот бросил. Холтби на месте.

'1

И матч начался! Стартовое вбрасывание за «Вашингтоном».

21:08

Последние мгновения в рамках подготовки к началу матча проходят. До стартового вбрасывания считанные минуты.

21:05

Отметим, конечно же, очень удобное для российских болельщиков время начала матча. Вечер, выходной день. Как еще провести его, если на за просмотром такого противостояния, как «Вашингтона» с «Питтсбургом». Тем более что здесь есть национальная составляющая: Евгений Малкин с одной стороны и целая русская пятерка из Александра Овечкина, Ильи Ковальчука, Евгения Кузнецова, Ильи Самсонова и Дмитрия Орлова с другой.

21:00

Напомним, что «Питтсбург» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Вашингтон» — на третьей.

20:56

При этом «Вашингтон» сейчас находится в крайне плохом состоянии. Команда переживает кризис, а перед началом серии плей-офф это очень не вовремя. В последних десяти матчах «столичные» потерпели семь поражений. У «Питтсбурга», к слову, та же история — у подопечных Майка Салливана была шестиматчевая серия из поражений, после которой «пингвины» сумели обыграть аутсайдеров чемпионата «Оттаву» с «Баффало».

20:55

В этом сезоне команды уже встречались друг с другом дважды. Оба раза на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне. 2 февраля «Кэпз» уступили со счетом 3:4, 23-го же числа команда Тодда Рирдена взяла реванш — 5:3.

20:52

«Вашингтон»:

20:51

Представляем составы команд на сегодняшний матч. «Питтсбург»:

20:50

Начало матча запланировано на 21.00 мск.

20:45

Добрый вечер! Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз».