Питтсбург Пингвинз

Отметим, конечно же, очень удобное для российских болельщиков время начала матча. Вечер, выходной день. Как еще провести его, если на за просмотром такого противостояния, как «Вашингтона» с «Питтсбургом». Тем более что здесь есть национальная составляющая: Евгений Малкин с одной стороны и целая русская пятерка из Александра Овечкина, Ильи Ковальчука, Евгения Кузнецова, Ильи Самсонова и Дмитрия Орлова с другой.