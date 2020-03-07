Питтсбург Пингвинз

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В полных составах играют команды.
Овечкин подрабатывал себе под бросок, но накрыл его защитник. Александр отпасовал на Кемпны, и тот уже щелкнул. Легко для Мюррея.
Пока предпочтительнее в формате 4 на 4 выглядят гости. Свободно атакуют «Кэпз», но пока без моментов.
А счет открывают гости! Причем четвертое звено «Кэпз». Полный провал в обороте «Пингвинз». Мюррей откатил шайбу к борту, а там ее подхватил Паник. Тот отпасовал на Хэтэуэя, который в свою очередь прострелил на пятак из-за ворот. Ник Дауд точным броском открыл счет.
Кросби выиграл вбрасывание в чужой зоне, откатил на Шири, а тот бросил. Холтби на месте.
Последние мгновения в рамках подготовки к началу матча проходят. До стартового вбрасывания считанные минуты.
Отметим, конечно же, очень удобное для российских болельщиков время начала матча. Вечер, выходной день. Как еще провести его, если на за просмотром такого противостояния, как «Вашингтона» с «Питтсбургом». Тем более что здесь есть национальная составляющая: Евгений Малкин с одной стороны и целая русская пятерка из Александра Овечкина, Ильи Ковальчука, Евгения Кузнецова, Ильи Самсонова и Дмитрия Орлова с другой.
Напомним, что «Питтсбург» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Вашингтон» — на третьей.
При этом «Вашингтон» сейчас находится в крайне плохом состоянии. Команда переживает кризис, а перед началом серии плей-офф это очень не вовремя. В последних десяти матчах «столичные» потерпели семь поражений. У «Питтсбурга», к слову, та же история — у подопечных Майка Салливана была шестиматчевая серия из поражений, после которой «пингвины» сумели обыграть аутсайдеров чемпионата «Оттаву» с «Баффало».
В этом сезоне команды уже встречались друг с другом дважды. Оба раза на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне. 2 февраля «Кэпз» уступили со счетом 3:4, 23-го же числа команда Тодда Рирдена взяла реванш — 5:3.
«Вашингтон»:
Представляем составы команд на сегодняшний матч. «Питтсбург»:
Начало матча запланировано на 21.00 мск.
Добрый вечер! Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз».