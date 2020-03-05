онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз

Надежда на Овечкина: «Вашингтон» принимает «Филадельфию». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон» — «Филадельфия». ОНЛАЙН

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на домашнем льду играет против «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
05 марта 03:00   |  перерыв
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия Флайерз
1:0
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи: Горд Дуайер  (Галифакс, Канада), Питер Макдугалл  (Канада)
1:0Эллер
Уилсон2'
Уилсон5'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Лотон2'
Браун2'
Томпсон5'
Хейз2'
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'20

«Вашингтон» в большинстве! Чуть более 50 секунд у хозяев до перерыва на реализацию 5 на 4.

'19

Кевин Хейз поставил подножку Хэтэуэйю и отправился на скамейку штрафников. 20 секунд до выхода Уилсона.

'18

Жиру вывели на бросок с острого угла! Холтби реагирует!

'18

Также Уилсону дали две минуты за грубость в эпизоде до драки. «Филадельфия» впервые в большинстве.

'18

А вот и драка с участием Уилсона! Форвард «Вашингтона» расправился с Томпсоном после того, как нападающий «летчиков» грубо сыграл против игрока «Кэпс».

'17

Овечкин ворвался в зону «Филадельфии» и отдал передачу на набегавшего Уилсона! 43-й номер нанес мощный бросок, но шайба пролетела выше ворот.

'16

В штангу попал Ник Дауд! Шайба пролетела над плечом голкипера гостей и попала в стойку ворот!

'15

ГОООЛ! Эллер вывел хозяев вперед! Отличная контратака в исполнении хозяев. Игроки выиграли вбрасывание у своих ворот, Хагелин по левому борту отдает шайбу в центральную зону на Паника, а уже он вывел передачей Эллера один на один с вратарем. 1:0

'14

Четверо россиян на льду! Овечкин, Кузнецов, Ковальчук и Орлов.

'13

«Вашингтон» проиграл вбрасывание и потерял 40 секунд большинства, чтобы войти в зону.

'12

Удаление у гостей. Джастин Браун получил две минуту за задержку соперника клюшкой.

'10

Диллон нанес бросок с левого круга вбрасывания! Эллиотту закрывали обзор, но ему удалось отразить шайбу.

'9

Пока без ворот идет игра. Клубы нанесли по два броска в створ. Надежно работают игроки в обороне.

'7

«Филадельфия» впервые в матче забрала шайбу под свой контроль. Пока у команды не получается закрепиться в зоне и создать угрозу у ворот Холтби.

'5

Не смог столичный клуб использовать большинство. В равных составах команды.

'4

Кузнецов за воротами получил по лицу и упал на лед. Не сразу ему удалось встать и пойти на смену.

'3

С третьей попытки «Вашингтон» вошел в зону гостей. Врана нанес бросок с близкого расстояния, но Брайан Эллиотт без труда забрал шайбу.

'2

Удаление у гостей. Скотт Лотон удален за удар игрока, не владеющего шайбой.

'1

Матч начался! Кузнецов выиграл вбрасывание!

03:10

«Кэпиталз» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 86 очков. «Филадельфия» располагается на четвертой строчке, отставая от клуба Овечкина на три балла.

03:00

Стартовое звено «Филадельфии» с Иваном Проворовым.

02:57

Сочетания звеньев «Вашингтона». Сегодня место в воротах займет Брайан Холтби.

02:55

Сегодня столичный клуб попробует прервать победную серию гостей, которая составляет шесть матчей.

02:45

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз». Встреча начнется в 03.00 по мск.