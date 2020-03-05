Вашингтон Кэпиталз

ГОООЛ! Эллер вывел хозяев вперед! Отличная контратака в исполнении хозяев. Игроки выиграли вбрасывание у своих ворот, Хагелин по левому борту отдает шайбу в центральную зону на Паника, а уже он вывел передачей Эллера один на один с вратарем. 1:0