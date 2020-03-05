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«Вашингтон» в большинстве! Чуть более 50 секунд у хозяев до перерыва на реализацию 5 на 4.
Жиру вывели на бросок с острого угла! Холтби реагирует!
Овечкин ворвался в зону «Филадельфии» и отдал передачу на набегавшего Уилсона! 43-й номер нанес мощный бросок, но шайба пролетела выше ворот.
Четверо россиян на льду! Овечкин, Кузнецов, Ковальчук и Орлов.
«Вашингтон» проиграл вбрасывание и потерял 40 секунд большинства, чтобы войти в зону.
Диллон нанес бросок с левого круга вбрасывания! Эллиотту закрывали обзор, но ему удалось отразить шайбу.
Пока без ворот идет игра. Клубы нанесли по два броска в створ. Надежно работают игроки в обороне.
«Филадельфия» впервые в матче забрала шайбу под свой контроль. Пока у команды не получается закрепиться в зоне и создать угрозу у ворот Холтби.
Не смог столичный клуб использовать большинство. В равных составах команды.
Кузнецов за воротами получил по лицу и упал на лед. Не сразу ему удалось встать и пойти на смену.
С третьей попытки «Вашингтон» вошел в зону гостей. Врана нанес бросок с близкого расстояния, но Брайан Эллиотт без труда забрал шайбу.
Матч начался! Кузнецов выиграл вбрасывание!
«Кэпиталз» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 86 очков. «Филадельфия» располагается на четвертой строчке, отставая от клуба Овечкина на три балла.
Стартовое звено «Филадельфии» с Иваном Проворовым.
Сочетания звеньев «Вашингтона». Сегодня место в воротах займет Брайан Холтби.
Сегодня столичный клуб попробует прервать победную серию гостей, которая составляет шесть матчей.
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз». Встреча начнется в 03.00 по мск.