Вашингтон Кэпиталз

- 312282 просмотра Эксперт оценил возможное противостояние России и Турции в Идлибе
- 183853 просмотра Жена миллиардера пожаловалась на тяжелую жизнь в Монако
- 166685 просмотров Что случилось в последнем выпуске шоу «Голос. Дети»
- 155069 просмотров Захарова отреагировала на протесты украинцев из-за эвакуации из Китая
- 137474 просмотра Знаменитости, которые свое отслужили
- 117942 просмотра Что нужно знать о коронавирусе к 22 февраля
- 86824 просмотра На Украине автобусы с эвакуированными из Уханя забросали камнями
Мы смотрим дерби, и этим все сказано. Пока, правда, без голов, но они будут. Пока же отдыхаем.
ОГОНЬ! Драка после сирены, причем Диллон бросился на Малкина! Россиянин был слишком активен на пятаке после сирены, за что защитник на него бросился. В итоге, конечно, Евгению досталось, и хотя по очкам он проиграл, смотрелся достойно и много не напропускал.
Уже 5-8 в пользу «пингвинов» по броскам в створ! А было 5-1 в пользу хозяев. Ну и в целом бросков немного — игра очень плотная.
Уилсон бросает по левому флангу в прорыв Овечкина, но Чед Руведел уже не в первый раз останавливает россиянина.
Очень здорово «Кэпс» отработали в меньшинстве. Без бросков не обошлось, но реальных моментов не случилось. В полном составе хозяева.
«Питтсбург» очень опасно атакует, «Вашингтону» тяжело обороняться, и дело заканчивается удалением. Том Уилсон в штраф-боксе за фол на Хорнквисте — в спину толкнул. Большинство у «пингвинов».
Показалось, что удаление, но это просто офсайд у «Вашингтона».
Кстати, ту самую атаку, где Кросби чуть не забил и чуть не заработал удаление, сам Кид Сид начал щелчком из средней зоны, который пришлось отражать Холтби.
Дженсен упал в своей зоне за воротами, но Дмитрий Орлов сориентировался и подстраховал.
Уже 5-5 по броскам тем временем.
Персона номер один.
И снова проброс у «Питтсбурга». Тяжело «пингвинам» в первом периоде. Серия поражений зарядила «Кэпс».
Душит «Вашингтон» «Питтсбург» в его зоне. Забавная ситуация — на льду все россияне. Тут и Малкин у гостей, и Овечкин, Кузнецов с Орловым у хозяев.
5-1 по броскам в пользу «Вашингтона», а в зоне гостей Малкин выигрывает вбрасывание у Кузнецова.
Пробрасывается «Питтсбург». Это не выброс из зоны, а не получившаяся атака. «Вашингтон» в эти минуты выглядит лучше.
Ну очень заряжен «Вашингтон» сегодня! На высочайших скоростях действуют хозяева.
Овечкина бросили в прорыв в чужую зону, Александр имел пространство и деле любимое смещение в центр, но Джонсон был готов и не позволил сохранить шайбу. Она отскочила к Уилсону, чей бросок поймал Мюррей.
Врана выскакивает один на один на сумасшедгшей скорости и, несмотря на давление упавшего сзади Петтерсона, бросает... Мюррей отражает, но Петтерсон вносит шайбу в свои ворота. Смотрят видео судьи.
Еще необходимо скорости отметить — это настоящее райвалри, как говорят в Америке (мы называем это дерби). Приятно и интересно смотреть такой хоккей. Скорости компенсируют даже неизбежные ошибки.
Сейчас какое-то время игра идет без ворот у бортов, когда команды забираются в зоны друг друга. Но борьба на каждом участке льда.
Едва «пингвины» не вывели на бросок с убойной позиции Хорнквиста.
Якуб Врана из неплохой позиции атаковал ворота гостей, но не попал в створ.
Бросок Кемпни по воротам «Питтсбурга». Теперь уже «Кэпс» давят, активно используя форчек. Мюррей отражает бросок Гудаса от синей линии.
«Питисбург» сразу полетел в атаку и зажал хозяев в их зоне. Бросок Тротмана от синей линии — шайба в ловушке у Холтби.
Поееееехали! Матч стартовал.
Разминаются команды — скоро все начнется.
Ну что, у «Пенс» состав вполне ожидаемый. В воротах Мэтт Мюррей, на которого (по крайней мере сначала) сделают ставку в плей-офф, а сыгравший в этом году в матче всех звезд Тристан Джарри в запасе. Малкин во второй тройке с Брайаном Растом и Патриком Хорнквистом — своими постоянными партнерами. Все логично. С Кросби играют недавно выменянный в «Миннесота Уайлд» Джейсон Цукер и Доминик Симон. Цукер заменил в составе травмированного до конца сезона Джейка Гюнцеля.
А вот наконец и состав «Питтсбург Пингвинз» от Майка Салливана подоспел:
Про Овечкина много было сказано. В прошлом матче он забил свой юбилейный гол, но пострадал от Никиты Гусева, сделавшего за «Нью-Джерси» две передачи, в том числе в победной шайбе. Сегодня Ови может пострадать от Евгения Малкина. Один из двух главных людей в составе «Пингвинз» (другой — Сидни Кросби, если что) в последней игре против «Баффало Сэйбрз» оформил дубль и достиг отметки в 20 голов в сезоне. Это в седьмой раз подряд!
Кстати, о форме «Питтсбурга», раз уж про «Вашингтон» было столько сказано. «Пенс» уступили в двух последних матчах, но до того у них было 12-3-1 в 16 играх, что как раз является крейсерским ходом. У «Вашингтона» сейчас идет серия из четырех поражений кряду. В общем, кто-то свою прервет.
Пока сочетания «пингвинов» еще не опубликованы, давайте проанализируем звенья «Кэпс». Ну, во-первых, в воротах Брэйден Холтби. Как бы ни был хорош Илья Самсонов, новичка не рассматривают как основного на данном этапе карьеры. И это нормально. Слухи об обмене Холтби на дедлайне — настоящий бред. Какой генменджер ТАК рискнет, когда у команды действует так называемое «чемпионское окно»?!
Дальше, к полевым. Самое важное, что надо отметить — центрить в звене с Овечкиным и Томом Уилсоном сегодня будет Евгений Кузнецов, а Никлас Бэкстрем сыграет во второй тройке с Якубом Враной и Ти Джеем Оши. Конечно, топ-6 у «Кэпиталз» просто бомбическая!
В защите выменянный у «Сан-Хосе» Бренден Диллон играет в первой паре с лучшим защитником сезона Джоном Карлсоном. Ну а наш Дмитрий Орлов работает во второй паре с Ником Дженсеном.
Вот какой состав хозяев, «Вашингтон Кэпиталз», выставил их главный тренер Тедд Рирден.
Как вы уже поняли, сегодня нас ждет игра за первое место в Столичном дивизионе. Это традиционное принципиальное противостояние, с которым для «пингвинов» может сравниться только дерби с «Филадельфией», а для «Вашингтона»... не может сравниться ничто. Это самый главный соперник для Овечкина и Ко.
Но рекорды Овечкина — это личные достижения, а положение «Вашингтона» сейчас внезапно стало не очень хорошим. Команда поймала очевидный спад, который сначала связывали с безголевой серией капитана, но с ее окончанием он не прекратился. У «Кэпс» — 3-6-1 в последних десяти встречах, и это совсем не статистика лидера лиги, коим команда недавно была. Сначала «столичные» пропустили вперед на Востоке и в лиге «Бостон Брюинз», потом их обогнала и «Тампа-Бэй Лайтнинг», но главное, что в лидеры Столичного дивизиона вышел «Питтсбург» Пингвинз», с которым играть сегодня. У обеих команд по 80 очков, но «пингвины» провели на матч меньше (60 против 61). При этом лидирует «Питтсбург» только за счет имеющейся в запасе встречи, потому что при равенстве очков и игры выше был бы «Вашингтон» (за счет большего числа побед в основное время — 28 против 26).
Александр Овечкин остается главным действующим лицом в эти недели. Он наконец достиг рубежа в 700 заброшенных шайб, отличившись в двух играх подряд после пятиматчевого молчания. Всего восьмой в истории НХЛ и первый россиянин, кому покорилась эта цифра. Второй после Уэйна Гретцки по молодости достижения этого результата. Просто Великому было на момент 700-го результативного броска 29 лет, Александру Великому сейчас — 34. Следующая цель: Майк Гарнтер и его 708 голов. Сегодня Ови постарается сделать шажок-другой.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Представляем вашему внимаю текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвиз».