Вашингтон Кэпиталз

Пока сочетания «пингвинов» еще не опубликованы, давайте проанализируем звенья «Кэпс». Ну, во-первых, в воротах Брэйден Холтби. Как бы ни был хорош Илья Самсонов, новичка не рассматривают как основного на данном этапе карьеры. И это нормально. Слухи об обмене Холтби на дедлайне — настоящий бред. Какой генменджер ТАК рискнет, когда у команды действует так называемое «чемпионское окно»?!

Дальше, к полевым. Самое важное, что надо отметить — центрить в звене с Овечкиным и Томом Уилсоном сегодня будет Евгений Кузнецов, а Никлас Бэкстрем сыграет во второй тройке с Якубом Враной и Ти Джеем Оши. Конечно, топ-6 у «Кэпиталз» просто бомбическая!

В защите выменянный у «Сан-Хосе» Бренден Диллон играет в первой паре с лучшим защитником сезона Джоном Карлсоном. Ну а наш Дмитрий Орлов работает во второй паре с Ником Дженсеном.