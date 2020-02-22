Нью-Джерси Дэвилз

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Еще один бросок «дьяволов»! Самсонов прижимает шайбу ко льду. Пока что «Нью-Джерси» проникает в зону соперника, как к себе домой. Совсем нет плотности у обороны «столичных».
Пока идет перерыв, можно посмотреть полное видео голевой атаки «Нью-Джерси»:
Одна из скоростных атак «Вашингтона» оказалась остановлена из-за офсайда. Овечкин возмутился и подъехал к арбитру с вопросом «Me?!». Тот отвечает, что ошибся другой игрок.
Бекстрем умудрился принять шайбу в чужой зоне между двумя защитниками и тут же нанес бросок, но получилось неточно, — все-таки времени на прицеливание у него совсем не было.
«Дьяволы» под давлением «Кэпс» решили экстренно отправить шайбу вперед с отскоком от борта, но переборщили и допустили проброс.
Самсонов справился с дальним броском, но не смог зафиксировать шайбу, так что возле ворот завязалась опасная борьба. В итоге «Кэпс» все-таки выкинули снаряд подальше, но его подобрал защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббэн и нанес еще один бросок — на этот раз Самсонов поймал в ловушку.
Ти Джей Оши пытался прорваться по правому флангу в одиночку, но три соперника аккуратно прижали его без нарушения правил и отобрали шайбу.
Соперники носятся из одной стороны площадки в другую, но пока эта возня не приводит к каким-либо интересным моментам. Только что игроки «Вашингтона» на ровном месте допустили проброс.
Нападающие «Кэпс» Брендан Лайпсик и Ник Дауд вдвоем накинулись на шайбу в зоне соперника, но в простой ситуации не разобрались между собой и позволили снаряду просто улететь в сторону. Ну что ж, это четвертое звено...
Команды снова в равных составах. «Вашингтон» уже дважды был в большинстве, но реально опасных моментов создать так и не сумел.
Евгений Кузнецов нанес бросок с левого круга вбрасывания, но шайба прилетела прямо в голкипера на удобной для него высоте.
Ти Джей Оши уверенно выиграл вбрасывание, и «Вашингтон» сразу наладил контроль над шайбой, однако довести дело до опасного броска пока никак не получается. В очередной раз попытался бросить Карлсон, но опять неудачно.
Джон Карлсон внезапно оказался в левом круге вбрасывания и щелкнул в касание по воротам, но получилось прямо в голкипера! Если бы там был Овечкин, скорее всего, момент вышел бы гораздо опаснее. С другой стороны, благодаря тому, что Александр находился где-то в стороне, соперники совершенно забыли про Карлсона, который наносил бросок без какого-либо сопротивления.
Итак, команды выходят на лед! Совсем скоро начнется дуэль Овечкина и Никиты Гусева, который стремится стать лидером «Нью-Джерси».
На счету Овечкина — 699 голов в НХЛ. Одна из главных целей капитана «Вашингтона» — добраться до звания лучшего голеадора в истории лиги, а для этого ему нужно побить рекорд Уэйна Гретцки — 894 шайбы. Однако за последние шесть матчей россиянин записал себе в актив всего один гол и никак не может покорить отметку в 700 шайб, что уже начинает давить на него психологически. Будем надеяться, что сегодня Ови взломает этот барьер.
«Вашингтон» проиграл уже три матча подряд (а из последних десяти игр потерпел поражение в семи) и находится в явном кризисе, а Овечкин почти перестал забивать. Встреча с «Нью-Джерси» — отличная возможность прийти в себя. Аутсайдеры Восточной конференции, располагающиеся на 14-м месте из 16-ти, вполне могут стать добычей «Кэпс» и дать Ови возможность улучшить свою снайперскую статистику.
Состав «Нью-Джерси»:
Состав «Вашингтона» на эту встречу:
Начало матча запланировано на 21.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз».