Нью-Джерси Дэвилз

Овечкин наконец получил шайбу в своем любимом «офисе» — левом круге вбрасывания — и нанес очень мощный выстрел, однако снаряд просвистел над воротами. На этом и заканчивается первый период встречи — «Вашингтон» проигрывает 0:1.

Стоит признать, что обе команды играют пока довольно пресно, острых моментов практически нет, однако «дьяволам» удалось один раз поймать «Кэпс» на глупой ошибке и выйти вперед. Посмотрим, как будут развиваться дела во второй 20-минутке — команде Овечкина явно пора просыпаться и взвинчивать темп. Впрочем, того же самого хочется пожелать и «Нью-Джерси».