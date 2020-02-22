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Нью-Джерси Дэвилз Вашингтон Кэпиталз

Овечкин проигрывает Гусеву: «Вашингтон» пропустил шайбу. LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

«Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Александр Овечкин пытается забросить свою 700-ю шайбу в лиге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
22 февраля 21:00   |  2 период
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Джерси Дэвилз
1:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
1:0, 0:0
Стадион «Пруденшиал-центр», Ньюарк | Судьи: Жан Эбер  (Монктон, Канада), Пьер Ламберт  (Канада)
Кэррик2'
Зейджак2'
1:0Братт
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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'23

Еще один бросок «дьяволов»! Самсонов прижимает шайбу ко льду. Пока что «Нью-Джерси» проникает в зону соперника, как к себе домой. Совсем нет плотности у обороны «столичных».

'22

Моментище! «Нью-Джерси» чуть не соорудили второй гол.Джек Хьюз набросил шайбу на пятак, Нико Хишир подставил клюшку с метра, но снаряд просвистел над перекладиной!

'21

Второй период начался! Ждем больше голов и пробуждения «Вашингтона».

'20

Пока идет перерыв, можно посмотреть полное видео голевой атаки «Нью-Джерси»:

'20

Овечкин наконец получил шайбу в своем любимом «офисе» — левом круге вбрасывания — и нанес очень мощный выстрел, однако снаряд просвистел над воротами. На этом и заканчивается первый период встречи — «Вашингтон» проигрывает 0:1.

Стоит признать, что обе команды играют пока довольно пресно, острых моментов практически нет, однако «дьяволам» удалось один раз поймать «Кэпс» на глупой ошибке и выйти вперед. Посмотрим, как будут развиваться дела во второй 20-минутке — команде Овечкина явно пора просыпаться и взвинчивать темп. Впрочем, того же самого хочется пожелать и «Нью-Джерси».

'19

Одна из скоростных атак «Вашингтона» оказалась остановлена из-за офсайда. Овечкин возмутился и подъехал к арбитру с вопросом «Me?!». Тот отвечает, что ошибся другой игрок.

'18

Бекстрем умудрился принять шайбу в чужой зоне между двумя защитниками и тут же нанес бросок, но получилось неточно, — все-таки времени на прицеливание у него совсем не было.

'17

«Дьяволы» под давлением «Кэпс» решили экстренно отправить шайбу вперед с отскоком от борта, но переборщили и допустили проброс.

'17

Ух, какой опасный бросок издали нанес защитник «дьяволов» Колтон Уайт! Самсонов находился возле ближней штанги, а шайба стремительно летела в дальний угол, так что вратарь уже ничего не смог бы поделать. Но, к счастью для «Вашингтона», снаряд просвистел рядом со штангой.

'16

Самсонов справился с дальним броском, но не смог зафиксировать шайбу, так что возле ворот завязалась опасная борьба. В итоге «Кэпс» все-таки выкинули снаряд подальше, но его подобрал защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббэн и нанес еще один бросок — на этот раз Самсонов поймал в ловушку.

'15

Ти Джей Оши пытался прорваться по правому флангу в одиночку, но три соперника аккуратно прижали его без нарушения правил и отобрали шайбу.

'13

ГОООООЛ!!! «Нью-Джерси» открывает счет! «Вашингтон» неожиданно провалился в обороне, прозевав передачу Сиверсона прямо от своих ворот в зону атаки, где Йеспер Братт выскочил один на один с Ильей Самсоновым, заставил его распластаться на льду, аккуратно объехал и отправил шайбу в пустые ворота. 1:0!

'11

Соперники носятся из одной стороны площадки в другую, но пока эта возня не приводит к каким-либо интересным моментам. Только что игроки «Вашингтона» на ровном месте допустили проброс.

'10

Нападающие «Кэпс» Брендан Лайпсик и Ник Дауд вдвоем накинулись на шайбу в зоне соперника, но в простой ситуации не разобрались между собой и позволили снаряду просто улететь в сторону. Ну что ж, это четвертое звено...

'9

Команды снова в равных составах. «Вашингтон» уже дважды был в большинстве, но реально опасных моментов создать так и не сумел.

'8

Овечкин совершает глупую и весьма опасную ошибку! Шайба сорвалась с крюка, и соперник неожиданно перехватил ее в центре площадки, но словно сам не поверил в свою удачу и позволил «Кэпс» довольно быстро отобрать снаряд обратно. Однако могло быть очень опасно — вплоть до выхода один на один.

'7

Евгений Кузнецов нанес бросок с левого круга вбрасывания, но шайба прилетела прямо в голкипера на удобной для него высоте.

'7

Ти Джей Оши уверенно выиграл вбрасывание, и «Вашингтон» сразу наладил контроль над шайбой, однако довести дело до опасного броска пока никак не получается. В очередной раз попытался бросить Карлсон, но опять неудачно.

'6

Нападающий «дьяволов» Трэвис Зейджак опасно сыграл высоко поднятой клюшкой против защитника «Кэпс» Михала Кемпны. Еще одно удаление на две минуты у «Нью-Джерси»!

'4

Джон Карлсон внезапно оказался в левом круге вбрасывания и щелкнул в касание по воротам, но получилось прямо в голкипера! Если бы там был Овечкин, скорее всего, момент вышел бы гораздо опаснее. С другой стороны, благодаря тому, что Александр находился где-то в стороне, соперники совершенно забыли про Карлсона, который наносил бросок без какого-либо сопротивления.

'3

Наступила пауза в игре, и грубо сыгравший защитник «Нью-Джерси» Коннор Кэррик отправляется в штрафбокс на две минуты. Идет противостояние 5 на 4.

'2

«Столичные» начали довольно бодро и быстро заработали отложенный штраф для соперника. Воспользовавшись этим, «Кэпс» заменили вратаря на шестого полевого и организовали атаку, в ходе которой Овечкин попал в штангу!

'1

Матч начался! Стартовые вратари: Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси») — Илья Самсонов («Вашингтон»).

21:02

Итак, команды выходят на лед! Совсем скоро начнется дуэль Овечкина и Никиты Гусева, который стремится стать лидером «Нью-Джерси».

20:55

На счету Овечкина — 699 голов в НХЛ. Одна из главных целей капитана «Вашингтона» — добраться до звания лучшего голеадора в истории лиги, а для этого ему нужно побить рекорд Уэйна Гретцки — 894 шайбы. Однако за последние шесть матчей россиянин записал себе в актив всего один гол и никак не может покорить отметку в 700 шайб, что уже начинает давить на него психологически. Будем надеяться, что сегодня Ови взломает этот барьер.

20:50

«Вашингтон» проиграл уже три матча подряд (а из последних десяти игр потерпел поражение в семи) и находится в явном кризисе, а Овечкин почти перестал забивать. Встреча с «Нью-Джерси» — отличная возможность прийти в себя. Аутсайдеры Восточной конференции, располагающиеся на 14-м месте из 16-ти, вполне могут стать добычей «Кэпс» и дать Ови возможность улучшить свою снайперскую статистику.

20:45

Состав «Нью-Джерси»:

20:40

Состав «Вашингтона» на эту встречу:

20:35

Начало матча запланировано на 21.00 мск.

20:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз».