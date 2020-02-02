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Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз

Овечкин против Малкина: «Питтсбург» обыгрывает «Вашингтон». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон» — «Питтсбург». ОНЛАЙН

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, принимает «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
02 февраля 20:30   |  2 период
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
1:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз
1:2, 0:0
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи: Кендрик Николсон  (Канада), Эрик Фурлатт  (Тройс-Ривьерс, Канада)
Овечкин2'
Хэтэуэй2'
Эллер2'
1:0Эллер
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Джонсон2'
Марино2'
1:1Лафферти
1:2Хёрнквист
Симон2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'23

А теперь с неприятным броском Оши справляется Мюррей.

'21

Два броска уже Самсонов тащит в начале периода.

'21

Поеееехали! Второй период стартовал.

'20

Все, сирена отправляет команды на перерыв.

'19

Отличный шанс был у Уилсона, но отбился «Питтсбург».

'17

Ларс Эллер продолжает быть лучшим игроком «Вашингтона» и зарабатывает на себе штраф. Большинство у «Кэпс» — отличный шанс сравнять счет.

'16

Опасный момент мог возникнуть. Классно Кузнецов стянул на себя двоих. Свободная шайба осталась для Оши, но тому не позволили бросить.

'15

Пока не получается в зону «Питтсбурга» перевести игру у хозяев. «Пингвины» пока явно лучше.

'13

Набирает первое очко в матче Евгений Малкин. На границе чужой зоны на разнице скоростей ловит защитника, отдает Марино, который от правого борта набрасывает на ворота. Там Хорнквист подставляет свою клюшку и дезориентирует Самсонова, от клюшки которого шайба залетает в ворота.

'13

ГООООООООООООООООЛ! Патрик Хорнквист — 1:2!

'13

Забавно, Лафферти только вчера вызывали из АХЛ!

'12

Снова Самсонов ловит шайбу. 3-10 уже по броскам. «Питтсбург» доминирует.

'12

«Вашингтон» небрежно сыграл при выходе из своей зоны, и шайбу перехватил изначально не планировавшийся в состав Сэм Лафферти. Сам прошел вперед и бросил неотразимо для Самсонова! 5-й гол Лафферти в сезоне.

'12

ГОООООООООООООООООЛ! Сэм Лафферти — 1:1!

'12

Орлову досталось в единоборстве с Симоном. Жесткий хит.

'11

Выйдя из штраф-бокса, Эллер сразу помог своей команде встать в чужой зоне, и, открывшись там на дальнем пятаке, получил передачу и направил шайбу в самую девятку! Мюррей не смог спасти, но бросок был шикарным.

'11

ГООООООООООООООООООООЛ! Ларс Эллер — 1:0!

'11

Все, в полном составе хозяева. И сразу же переводят игру в чужую зону.

'10

Продолжается атака «Питтсбурга», Самсонов тащит бросок Кросби у ближней штанги.

'10

Малкин перехватил неудачный выброс в середине зоны «Вашингтона», подкатил к центру и нанес опаснейший бросок, но выше створа.

'9

Не удалось сразу в зоне встать «пингвинам», но они тут же вернулись атакой с ходу. Раст сыграл на Кросби, тот нашел накатывавшего на пятак Хорнквиста, который обрабатывал скачущую шайбу, но Самсонов был готов.

'9

Ну что ж, еще большинство у «Пингвинз» — наказан Эллер. Все справделиво.

'9

Очередная потасовка. Эллер Хорнквиста толкнул в спину в борт. В общем, эмоции «пингвинов» понятны. Посмотрим, будут ли штрафы. Вернее, будут точно — вопрос, какие?

'9

Малкин в перспективный дриблинг в чужой зоне пошел, но обыграть себя защитник не позволил.

'8

«Пингвины» тоже во вполне рабочем режиме отбились в меньшинстве и уже в полных составах соперники.

'8

Жестко обороняется «Питтсбург». Джонсон, который отбывал обоюдное удаление с Хэтуэеем, сейчас просто бросил в борт Бэкстрема в своей зоне, но по правилам.

'7

Выводят на бросок из офиса Александра Овечкина, но на этот раз капитан «Вашингтона» не попал по шайбе как следует в касание, и броска не вышло.

'6

На ровном месте удаление получил Марино, сбивший Ларса Эллера. Выглядит спорно, но большинство у «Вашингтона», причем 27 секунд в формате 4 на 3.

'6

Красивый быстрый выпад «пингвинов», в котором Летанг с разворота бросал низом после паса Малкина — Самсонов был начеку. Атака продолжилась, но в итоге российский голкипер поймал шайбу.

'5

Потасовка случилась после остановки игры. По одному игроку отправилось в штраф-бокс. У «Вашингтона» отдыхает Гарнет Хэтуэй. 4 на 4 две минуты.

'5

МОМЕНТИЩЕ! Какая классная позиционная атака «Вашингтона», и Дауд добивал после отбитого Мюрреем броска Лайпсика. В итоге бросал уже в пустой створ, но угодил в перекладину!

'4

Илья Самсонов пару раз вступил в игру, но пока без реальных моментов у своих ворот.

'3

Овечкин выскочил со скамейки и сразу же создал момент! Не смог убежать 1 в 0, но подключил партнеров в атаке 3 в 2. Сыграл на Хагелина, тот назад в вершину треугольника Хэтуэю, и дальше Мюррей спас «пингвинов» после броска в упор!

'3

Две минуты «Питтсбург» провел в чужой зоне, но хозяева достаточно спокойно отоборонялись.

'1

Вот так-так. Александр Овечкин сразу же нарушает правила и отправляется в штраф-бокс!

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

20:35

Отмечаем, что действительно Илья Самсонов сегодня в воротах «Вашингтона». Это его первое появление на льду после Матча всех звезд. Три предыдущих встречи провел Брэйден Холтби, но российский новичок чудо как хорош в этом сезоне и одержал уже 10 побед подряд. Более того, Самсонов пропускает меньше всех в НХЛ в среднем за игру — 2,12 гола. В топе он и по отраженным броскам. Отбивает 92,5%. У лидера — Дарси Кюмпера — 92,9%. Кстати, 92,8% у находящегося сегодня в запасе «Питтсбурга» Тристана Джарри. Тут забавная ситуация, потому что Мэтт Мюррей является основным голкипером «пингвинов», приводившим команду к двум Кубкам Стэнли, но в этом сезоне Джарри даже в Матче звезд сыграл!

20:30

А вот расстановка по звеньям «Питтсбург Пингвинз»:

Мюррей (Джарри) Макканн — Кросби — Симон Раст — Малкин — Хорнквист Эстон-Риз — Блюгер — Танев Гальченюк — Агоццино — Анжело Джонсон — Летанг Петтерссон — Марино Руведел — Шульц

20:25

Вот ориентировочные ростеры команд на сегодня. Начнем с хозяев, «Вашингтон Кэпиталз»:

Самсонов (Холтби) Овечкин — Бэкстрем — Уилсон Врана — Кузнецов — Оши Хагелин — Эллер — Паник Лайпсик — Дауд — Хэтуэй Кемпни — Карлсон Орлов — Дженсен Зигенталер — Гудас

20:20

Сегодня также встречаются лидеры Столичного дивизиона. У «Кэпиталз» 75 очков после 52 матчей, «Питтсбург» набрал 69 баллов за 51 матч. Команда Овечкина вообще лидирует во всей лиге. В общем, с попаданием в плей-офф проблем не будет ни у одних, ни у других. Но такие матчи все равно всегда очень важны.

20:15

Кстати, Овечкин, оформив дубль в прошлой игре, достиг отметки в 695 шайб, выйдя на восьмое место в списке лучших снайперов лиги в регулярных чемпионатах за всю историю. Позади остался легендарный Марк Мессье. Ну а за последние пять матчей на счету Александра Великого феноменальные 11 голов. Благодаря этому он сравнялся с молодым чехом Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз» на вершине снайперской гонки сезона. У них было по 37 голов. Правда, Пастрняк уже играл вчера и забросил, так что россиянин снова вынужден догонять.

20:10

Сегодня нас ждет юбилейная, 50-я в карьере встреча лицом к лицу хедлайнеров целого поколения Александра Овечкина и Сидни Кросби!

20:05

Начало матча запланировано на 20.30 мск, но, как это всегда бывает в НХЛ, игра начнется на несколько минут позже.

20:00

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова принимает «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.