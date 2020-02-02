Вашингтон Кэпиталз

Отмечаем, что действительно Илья Самсонов сегодня в воротах «Вашингтона». Это его первое появление на льду после Матча всех звезд. Три предыдущих встречи провел Брэйден Холтби, но российский новичок чудо как хорош в этом сезоне и одержал уже 10 побед подряд. Более того, Самсонов пропускает меньше всех в НХЛ в среднем за игру — 2,12 гола. В топе он и по отраженным броскам. Отбивает 92,5%. У лидера — Дарси Кюмпера — 92,9%. Кстати, 92,8% у находящегося сегодня в запасе «Питтсбурга» Тристана Джарри. Тут забавная ситуация, потому что Мэтт Мюррей является основным голкипером «пингвинов», приводившим команду к двум Кубкам Стэнли, но в этом сезоне Джарри даже в Матче звезд сыграл!