Вашингтон Кэпиталз

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Поеееехали! Второй период стартовал.
Ларс Эллер продолжает быть лучшим игроком «Вашингтона» и зарабатывает на себе штраф. Большинство у «Кэпс» — отличный шанс сравнять счет.
Опасный момент мог возникнуть. Классно Кузнецов стянул на себя двоих. Свободная шайба осталась для Оши, но тому не позволили бросить.
Пока не получается в зону «Питтсбурга» перевести игру у хозяев. «Пингвины» пока явно лучше.
Набирает первое очко в матче Евгений Малкин. На границе чужой зоны на разнице скоростей ловит защитника, отдает Марино, который от правого борта набрасывает на ворота. Там Хорнквист подставляет свою клюшку и дезориентирует Самсонова, от клюшки которого шайба залетает в ворота.
Забавно, Лафферти только вчера вызывали из АХЛ!
Снова Самсонов ловит шайбу. 3-10 уже по броскам. «Питтсбург» доминирует.
«Вашингтон» небрежно сыграл при выходе из своей зоны, и шайбу перехватил изначально не планировавшийся в состав Сэм Лафферти. Сам прошел вперед и бросил неотразимо для Самсонова! 5-й гол Лафферти в сезоне.
Орлову досталось в единоборстве с Симоном. Жесткий хит.
Выйдя из штраф-бокса, Эллер сразу помог своей команде встать в чужой зоне, и, открывшись там на дальнем пятаке, получил передачу и направил шайбу в самую девятку! Мюррей не смог спасти, но бросок был шикарным.
Все, в полном составе хозяева. И сразу же переводят игру в чужую зону.
Очередная потасовка. Эллер Хорнквиста толкнул в спину в борт. В общем, эмоции «пингвинов» понятны. Посмотрим, будут ли штрафы. Вернее, будут точно — вопрос, какие?
Малкин в перспективный дриблинг в чужой зоне пошел, но обыграть себя защитник не позволил.
«Пингвины» тоже во вполне рабочем режиме отбились в меньшинстве и уже в полных составах соперники.
Жестко обороняется «Питтсбург». Джонсон, который отбывал обоюдное удаление с Хэтуэеем, сейчас просто бросил в борт Бэкстрема в своей зоне, но по правилам.
Выводят на бросок из офиса Александра Овечкина, но на этот раз капитан «Вашингтона» не попал по шайбе как следует в касание, и броска не вышло.
Илья Самсонов пару раз вступил в игру, но пока без реальных моментов у своих ворот.
Две минуты «Питтсбург» провел в чужой зоне, но хозяева достаточно спокойно отоборонялись.
Поеееехали! Матч стартовал.
Отмечаем, что действительно Илья Самсонов сегодня в воротах «Вашингтона». Это его первое появление на льду после Матча всех звезд. Три предыдущих встречи провел Брэйден Холтби, но российский новичок чудо как хорош в этом сезоне и одержал уже 10 побед подряд. Более того, Самсонов пропускает меньше всех в НХЛ в среднем за игру — 2,12 гола. В топе он и по отраженным броскам. Отбивает 92,5%. У лидера — Дарси Кюмпера — 92,9%. Кстати, 92,8% у находящегося сегодня в запасе «Питтсбурга» Тристана Джарри. Тут забавная ситуация, потому что Мэтт Мюррей является основным голкипером «пингвинов», приводившим команду к двум Кубкам Стэнли, но в этом сезоне Джарри даже в Матче звезд сыграл!
А вот расстановка по звеньям «Питтсбург Пингвинз»:
Мюррей (Джарри) Макканн — Кросби — Симон Раст — Малкин — Хорнквист Эстон-Риз — Блюгер — Танев Гальченюк — Агоццино — Анжело Джонсон — Летанг Петтерссон — Марино Руведел — Шульц
Вот ориентировочные ростеры команд на сегодня. Начнем с хозяев, «Вашингтон Кэпиталз»:
Самсонов (Холтби) Овечкин — Бэкстрем — Уилсон Врана — Кузнецов — Оши Хагелин — Эллер — Паник Лайпсик — Дауд — Хэтуэй Кемпни — Карлсон Орлов — Дженсен Зигенталер — Гудас
Сегодня также встречаются лидеры Столичного дивизиона. У «Кэпиталз» 75 очков после 52 матчей, «Питтсбург» набрал 69 баллов за 51 матч. Команда Овечкина вообще лидирует во всей лиге. В общем, с попаданием в плей-офф проблем не будет ни у одних, ни у других. Но такие матчи все равно всегда очень важны.
Кстати, Овечкин, оформив дубль в прошлой игре, достиг отметки в 695 шайб, выйдя на восьмое место в списке лучших снайперов лиги в регулярных чемпионатах за всю историю. Позади остался легендарный Марк Мессье. Ну а за последние пять матчей на счету Александра Великого феноменальные 11 голов. Благодаря этому он сравнялся с молодым чехом Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз» на вершине снайперской гонки сезона. У них было по 37 голов. Правда, Пастрняк уже играл вчера и забросил, так что россиянин снова вынужден догонять.
Сегодня нас ждет юбилейная, 50-я в карьере встреча лицом к лицу хедлайнеров целого поколения Александра Овечкина и Сидни Кросби!
Начало матча запланировано на 20.30 мск, но, как это всегда бывает в НХЛ, игра начнется на несколько минут позже.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова принимает «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.