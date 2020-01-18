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Нью-Йорк Айлендерс Вашингтон Кэпиталз

Овечкин догнал Лемье: «Вашингтон» гостит у «Айлендерс». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

«Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18 января 21:00   |  перерыв
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Айлендерс
2:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
2:1
Стадион «Нассау Колизеум», Нью-Йорк | Судьи: Питер Макдугалл  (Канада), Франсуа Сен-Лорен  (Гринфилд Парк, Канада)
Эберле2'
1:1Нельсон
2:1Сизикас
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Овечкин2'
0:1Овечкин
командный штраф2'
Хагелин2'
Подробная статистика матча
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Перерыв

Событийный первый период, в котором Александр Овечкин забил свой знаковый 690-й гол, догнав Марио Лемье и войдя в топ-10 снайперов в истории лиги, а потом «Айлендерс» забили дважды. Интересно, что в первом периоде не было ни одного броска от защитников. А всего 11-11 по броскам.

'20

Варламов выручает «островитян» под конец периода, а дальнейшая позиционная борьба в зоне «Айлендерс» ни к чему не приводит. Ну и на этом первый период завершен.

'20

В быстрой атаке «Айлендерс» довели дело до броска из выгодного положения — Холтби отразил плечом.

'19

Овечкин разметал всех на пятаке, и сначала бросил Бэкстрем, а затем Александр добивал. Варламов молодцом.

'19

«Вашингтон» давит в чужой зоне, но выжать из этого ничего не может.

'18

Так, в голах «Айлендерс» одну передачу записал на свой счет Джош Бэйли и сразу две — Энтони Бовилье.

'17

Гудас пытается реабилитировазться и щелкает от синей — Варламов на месте.

'16

Выстоять-то выстоял «Вашингтон», но шайбу не отобрал, а в итоге Кейси Сизикас передачей от левого борта попал в конек Радко Гудасу, от которого шайба зашла между щитков Холтби. Вот так бывает.

'16

ГОООООООООООООООООООЛ! Кейси Сизикас — 2:1!

'16

1:37 душили «островитяне» гостей в их зоне 5 на 3. Меняли направления передач и позиции, но фальшивили в последней передаче. Ну и классно «Кэпс» оборонялись. Выстоял «Вашингтон». Уже вообще в полном составе!

'14

Негодуют трибуны. Просмотрели арбитры толчок в спину со стороны Хагелина. Вернее, пропустили, не посчитав это фолом. Потом пошла потасовка. Почти драка. Но все-таки это ближний арбитр не поднял руку, а дальний зафиксировал. Карл Хагелин в штраф-боксе. Полторы минуты пять на три для «Айлендерс».

'14

Офсайда не было. Гол засчитан. Ну а «Вашингтон» получает две минуты штрафа за задержку игры. Таковы правила, когда просматривают офсайды.

'14

Тодд Рирден взял челлендж на предмет офсайда в первой фазе атаки. Задолго до привоза Орлова.

'14

Привозит Дмитрий Орлов. Пошел в обводку у борта в своей зоне, обыграл одного, а потом уперся во второго. Потеря, быстрая передача на Брока Нельсона, который в касание расстрелял Холтби.

'14

ГООООООООООООООООЛ! Брок Нельсон — 1:1!

'13

Моментище на ответный гол у Кейси Сизикаса, но в створ он не попал из выгодного положения.

'12

Ну и таким образом Александр Великий забросил свою 690-ю шайбу и догнал Марио Лемье, войдя в топ-10 лучших снайперов сильнейшей лиги мира за всю историю.

'11

Только что «Айлендерс» провели опасную атаку с ходу три в два с острым броском, как в ответ Овечкин фактически убежал один в ноль на Варламова и бросил без шансов для бывшего одноклубника.

'11

ГООООООООООООООООООЛ! АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН — 0:1!

'9

Добсон набросил на ворота, было довольно опасно, но подправить не удалось. И в полном составе и «Вашингтон» теперь.

'9

«Айлендерс» в полном составе, у них есть немного времени на большинство.

'8

Ох, едва Варламов не привез. После неопасного броска-наброса Бэкстрема выронил шайбу из ловушки. Но тут же сам накрыл.

'7

Недолго «Вашингтон» играл в большинстве. Бэкстрем неловко оставил шайбу Овечкину, и пошла контратака, которую Ови сорвал с нарушением правил.

'7

Вот и первое удаление в матче. Против Кемпны нарушены правила. Большинство у «Вашингтона». Подножка со стороны Джордана Эберле.

'6

Первая в матче стычка после остановки игры у скамейки хозяев. Жесткий хит Гарнета Хэтуэя не понравился «островитянам». Но хит был чистый.

'6

Очень жарко в зоне гостей. Брассару не дали бросить, но он разворачивался уже на пустые ворота.

'5

Момент! Неожиданно шайба отскочила к Бовилье в зоне «Кэпиталз». Тот по свободному докатил к воротам Холтби и бросил с бэкхенда — в тело упавшему на колени голкиперу.

'5

«Айлс» выиграли вбрасывание в чужой зоне, защитники быстренько перепасовались на синей и нанесли бросок. Комаров пытался подставить клюшку, но не вышло.

'4

«Кэпс» сейчас месят соперников у бортов в их зоне. Хитрый бросок Паника из-за ворот. Пытался от Варламова отправить шайбу в сетку! Едва не удалось, но россиянин все же прочитал.

'3

Из одной зоны в другую переходит игра постоянно. Вот и сейчас — только что было вбрасывание в зоне хозяев, как шайба уже у борта за воротами Холтби. Правда, это проброс.

21:05

Все-таки ворота «Айлендерс» защищает Семен Варламов! У «Вашингтона», как и ожидалось, в рамке Брэйден Холтби.

'2

Быстрое начало матча. Сначала «островитяне» пошли в атаку, теперь «Вашингтон» сбегал в наступление, и даже Овечкин подправлял бросок Бэкстрема. Семен Варламов на месте.

'1

Поееееехали! Матч начался.

21:00

В воротах «Кэпс» сегодня будет основной голкипер Брэйден Холтби. Российский новичок Илья Самсонов защищал створ в двух предыдущих матчах (и оба выиграл). У него уже девять побед подряд — повторение рекорда клуба для вратарей-новичков. Но сегодня он отдыхает.

20:55

Ну а вот проект линий «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троца: Грайсс (Варламов) Ли — Барзэл — Эберле Бовилье — Нельсон — Брассар Джонстон — Бэйли — Кюнхакль Мартин — Сизикас — Комаров Ледди — Пулок Тэйвз — Мэйфилд Добсон — Бойчук

20:50

Итак, ориентировочные составы команд. «Вашингтон Кэпиталз» под руководством Тодда Рирдена: Холтби (Самсонов) Орлов — Бэкстрем — Уилсон Врана — Кузнецов — Оши Хагелин — Эллер — Паник Ляпсик — Дауд — Хэтуэй Кемпны — Карлсон Орлов — Йенсен Зигенталер — Гудас

20:45

Сегодняшний матч знаковый, потому что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может войти в десятку лучших снайперов НХЛ за всю историю! Чтобы сравняться с легендарным нападающим «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (689 голов), Ови осталось забросить одну шайбу! Лемье, кстати, был кумиром тогда еще мальчика, а не Александра Великого, кем он является сейчас, в детстве. Ну и отметим, что капитан «Кэпиталз» забросил пять шайб в двух последних матчах, вернувшись к своей любимой модификации клюшки CCM.

20:40

Прежде всего давайте обратимся к турнирной таблице. «Вашингтон» лидирует не только в Столичном дивизионе, но во всей лиге — 69 очков после 48 матчей. «Айлендерс» находятся на достаточно комфортной третьей позиции в том же дивизионе, набрав 60 баллов за 46 игр. «Островитян» уже второй год тренирует Барри Троц, приведший «Кэпиталз» в 2017 году к Кубку Стэнли, но не договорившийся потом с владельцем «столичных» Тедом Леонсисом о новом контракте. По составу у нью-йоркцев перспективы кажутся довольно средними, но под руководством Троца они второй год превосходят все ожидания.

20:35

Начало матча запланировано на 21.00 мск.

20:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз».