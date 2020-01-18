Нью-Йорк Айлендерс

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Событийный первый период, в котором Александр Овечкин забил свой знаковый 690-й гол, догнав Марио Лемье и войдя в топ-10 снайперов в истории лиги, а потом «Айлендерс» забили дважды. Интересно, что в первом периоде не было ни одного броска от защитников. А всего 11-11 по броскам.
«Вашингтон» давит в чужой зоне, но выжать из этого ничего не может.
Так, в голах «Айлендерс» одну передачу записал на свой счет Джош Бэйли и сразу две — Энтони Бовилье.
Гудас пытается реабилитировазться и щелкает от синей — Варламов на месте.
Выстоять-то выстоял «Вашингтон», но шайбу не отобрал, а в итоге Кейси Сизикас передачей от левого борта попал в конек Радко Гудасу, от которого шайба зашла между щитков Холтби. Вот так бывает.
1:37 душили «островитяне» гостей в их зоне 5 на 3. Меняли направления передач и позиции, но фальшивили в последней передаче. Ну и классно «Кэпс» оборонялись. Выстоял «Вашингтон». Уже вообще в полном составе!
Тодд Рирден взял челлендж на предмет офсайда в первой фазе атаки. Задолго до привоза Орлова.
Привозит Дмитрий Орлов. Пошел в обводку у борта в своей зоне, обыграл одного, а потом уперся во второго. Потеря, быстрая передача на Брока Нельсона, который в касание расстрелял Холтби.
Ну и таким образом Александр Великий забросил свою 690-ю шайбу и догнал Марио Лемье, войдя в топ-10 лучших снайперов сильнейшей лиги мира за всю историю.
Только что «Айлендерс» провели опасную атаку с ходу три в два с острым броском, как в ответ Овечкин фактически убежал один в ноль на Варламова и бросил без шансов для бывшего одноклубника.
Добсон набросил на ворота, было довольно опасно, но подправить не удалось. И в полном составе и «Вашингтон» теперь.
«Айлендерс» в полном составе, у них есть немного времени на большинство.
Первая в матче стычка после остановки игры у скамейки хозяев. Жесткий хит Гарнета Хэтуэя не понравился «островитянам». Но хит был чистый.
«Айлс» выиграли вбрасывание в чужой зоне, защитники быстренько перепасовались на синей и нанесли бросок. Комаров пытался подставить клюшку, но не вышло.
Из одной зоны в другую переходит игра постоянно. Вот и сейчас — только что было вбрасывание в зоне хозяев, как шайба уже у борта за воротами Холтби. Правда, это проброс.
Все-таки ворота «Айлендерс» защищает Семен Варламов! У «Вашингтона», как и ожидалось, в рамке Брэйден Холтби.
Поееееехали! Матч начался.
В воротах «Кэпс» сегодня будет основной голкипер Брэйден Холтби. Российский новичок Илья Самсонов защищал створ в двух предыдущих матчах (и оба выиграл). У него уже девять побед подряд — повторение рекорда клуба для вратарей-новичков. Но сегодня он отдыхает.
Ну а вот проект линий «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троца: Грайсс (Варламов) Ли — Барзэл — Эберле Бовилье — Нельсон — Брассар Джонстон — Бэйли — Кюнхакль Мартин — Сизикас — Комаров Ледди — Пулок Тэйвз — Мэйфилд Добсон — Бойчук
Итак, ориентировочные составы команд. «Вашингтон Кэпиталз» под руководством Тодда Рирдена: Холтби (Самсонов) Орлов — Бэкстрем — Уилсон Врана — Кузнецов — Оши Хагелин — Эллер — Паник Ляпсик — Дауд — Хэтуэй Кемпны — Карлсон Орлов — Йенсен Зигенталер — Гудас
Сегодняшний матч знаковый, потому что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может войти в десятку лучших снайперов НХЛ за всю историю! Чтобы сравняться с легендарным нападающим «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье (689 голов), Ови осталось забросить одну шайбу! Лемье, кстати, был кумиром тогда еще мальчика, а не Александра Великого, кем он является сейчас, в детстве. Ну и отметим, что капитан «Кэпиталз» забросил пять шайб в двух последних матчах, вернувшись к своей любимой модификации клюшки CCM.
Прежде всего давайте обратимся к турнирной таблице. «Вашингтон» лидирует не только в Столичном дивизионе, но во всей лиге — 69 очков после 48 матчей. «Айлендерс» находятся на достаточно комфортной третьей позиции в том же дивизионе, набрав 60 баллов за 46 игр. «Островитян» уже второй год тренирует Барри Троц, приведший «Кэпиталз» в 2017 году к Кубку Стэнли, но не договорившийся потом с владельцем «столичных» Тедом Леонсисом о новом контракте. По составу у нью-йоркцев перспективы кажутся довольно средними, но под руководством Троца они второй год превосходят все ожидания.
Начало матча запланировано на 21.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз».