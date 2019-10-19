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Нью-Джерси Дэвилз Ванкувер Кэнакс

Шанс для Гусева: «Нью-Джерси» против «Ванкувера». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Нью-Джерси Девилз» — «Ванкувер Кэнакс». ОНЛАЙН

«Нью-Джерси Девилз» Никиты Гусева принимает «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19 октября 20:00   |  1 период
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Джерси Дэвилз
0:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер Кэнакс
0:0
Стадион «Пруденшиал-центр», Ньюарк | Судьи: Крис Шленкер  (Канада), Тревор Хансон  (Канада)
Сиверсон2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Подробная статистика матча
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'4

В полном составе уже «дьяволы», но шайба под контролем по-прежнему у «косаток».

'3

«Кувер» сразу же встал в зоне и душит соперника. Петтерсон бросал с колена. На месте Блэквуд.

'2

Удаление! Дэймон Северсон фолит на капитане гостей Бо Хорвате, и «Ванкувер» зарабатывает первое большинство.

'1

Поееееехали! Матч начался!

20:11

Ворота защищают: Маккензи Блэквуд у «Нью-Джерси» и Тэтчер Демко у «Ванкувера».

20:10

«Ванкувер» проиграл на старте два выездных матча соперникам по дивизиону («Калгари» и «Эдмонтону»), но потом одержал три домашние победы подряд и одну гостевую над «Сент-Луисом» и сейчас находится в отличном положении.

20:08

В последней игре, где была одержана долгожданная победа, не только отличился Гусев, но и первое очко наконец набрал американский вундеркинд Джек Хьюз, первый номер драфта этого года! Сегодня очень интересно еще и противостояние Джека со своим братом Куинном, здорово играющим в защите «Ванкувера» с конца прошлого сезона! Куинн Хьюз недавно забросил свою первую шайбу в НХЛ. Младшего брата пока опережает.

20:06

«Нью-Джерси» начал сезон ужасно, хотя команда собрана тут очень приличная. Но шесть поражений подряд на старте... Кошмар! Правда, в прошлом матче «дьяволы» выиграли, оставив с носом «Нью-Йорк Рейнджерс».

20:05

Итак, «Нью-Джерси» нас очень интересует, конечно, потому что за «Девилз» с этого сезона выступает Никита Гусев. У него 3+1 в семи матчах. При этом наш форвард играет в третьем-четвертом звене и получает примерно по 10 минут за матч. Но хотя бы в большинстве выходит. Сам он не очень доволен.

20:00

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Нью-Джерси Девилз» и «Ванкувер Кэнакс». Вместе с вами этот увлекательный матч посмотрит Александр Седов.