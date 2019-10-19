Нью-Джерси Дэвилз

Итак, «Нью-Джерси» нас очень интересует, конечно, потому что за «Девилз» с этого сезона выступает Никита Гусев. У него 3+1 в семи матчах. При этом наш форвард играет в третьем-четвертом звене и получает примерно по 10 минут за матч. Но хотя бы в большинстве выходит. Сам он не очень доволен.