Нью-Джерси Дэвилз

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В полном составе уже «дьяволы», но шайба под контролем по-прежнему у «косаток».
Поееееехали! Матч начался!
Ворота защищают: Маккензи Блэквуд у «Нью-Джерси» и Тэтчер Демко у «Ванкувера».
«Ванкувер» проиграл на старте два выездных матча соперникам по дивизиону («Калгари» и «Эдмонтону»), но потом одержал три домашние победы подряд и одну гостевую над «Сент-Луисом» и сейчас находится в отличном положении.
В последней игре, где была одержана долгожданная победа, не только отличился Гусев, но и первое очко наконец набрал американский вундеркинд Джек Хьюз, первый номер драфта этого года! Сегодня очень интересно еще и противостояние Джека со своим братом Куинном, здорово играющим в защите «Ванкувера» с конца прошлого сезона! Куинн Хьюз недавно забросил свою первую шайбу в НХЛ. Младшего брата пока опережает.
«Нью-Джерси» начал сезон ужасно, хотя команда собрана тут очень приличная. Но шесть поражений подряд на старте... Кошмар! Правда, в прошлом матче «дьяволы» выиграли, оставив с носом «Нью-Йорк Рейнджерс».
Итак, «Нью-Джерси» нас очень интересует, конечно, потому что за «Девилз» с этого сезона выступает Никита Гусев. У него 3+1 в семи матчах. При этом наш форвард играет в третьем-четвертом звене и получает примерно по 10 минут за матч. Но хотя бы в большинстве выходит. Сам он не очень доволен.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Нью-Джерси Девилз» и «Ванкувер Кэнакс». Вместе с вами этот увлекательный матч посмотрит Александр Седов.