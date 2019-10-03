Сент-Луис Блюз

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Почти без остановок проходит матч! Атакой на атаку отвечают соперники, однако счет остается неизменным.
Опасный момент! Ларс Никлас Бэкстрем выкатывался из-за ворот и плотно зарядил по воротам сине-черных, но на противоходе не удалось голкипера поймать.
Оживился «Вашингтон»! Раз за разом пристреливаются по воротам «Сент-Луиса» партнеры Александра Овечкина — гол очень близко, но точности не хватает столичным хоккеистам.
Ой, а счет-то 3:1 уже мог становиться! Это Шенн вывалился «один на один» с вратарем «Вашингтона», но прямо в голкипера шайба пришлась.
Возобновляется матч! Шайбой хозяева сразу завладели.
В борьбе проходят последние секунды первого периода: «блюзмены» были с шайбой, но до удара дело не дошло.
Другой россиянин активен в последние минуты: это Тарасенко был на ударной позиции, нанося седьмой бросок по воротам «Вашингтона». Неудачно.
Но совсем невразумительно провели большинство хоккеисты в белом. Ни одного толкого момента мы так и не увидели: в равных составах клубы.
Немного статистики, пока «Кэпиталс» пытается оправиться от провальных 10 минут: в последних шести встречах команды одержали по 3 победы: «Сент-Луис» забросил 17 шайб, а «Вашингтон» — 18.
Растворился на льду Александр Овечкин — не видно россиянина у ворот сине-черных.
Начинается поединок на «Scottrade Center» в Сент-Луисе. Поехали!
Быстро о составах. «Вашингтон»: Стивенсон, Уилсон, Овечкин, Фегервары, Дженсен, Зигентхалер, Гудас, Самсонов, Лайпсик, Дауд, Хэтэуэй, Оши, Эллер, Карлсон, Бэкстрем, Паник, Холтби, Врана, Хагелин, Орлов. «Сент-Луис»: Пьетранжело, Бозак, Тарасенко, Стеен, О′Райлли, Баумистер, Фолк, Томас, Сундквист, Шварц, Перрон, Фаббри, Парайко, Шенн, Биннингтон, Блэйз, Барбашев, Бортуццо, Аллен, Данн.
Готовы команды к выходу на лед — матч начнется с минуты на минуту! Будет жарко!
Особой изюминке нашей сегодняшней встречи придает тот факт, что на льду сойдутся два последних обладателя Кубка Стэнли. «Сент-Луис» — действующий чемпион, тогда как «Вашингтон» первенствовал в 2018 году.
Начало встречи запланировано на 3.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз».