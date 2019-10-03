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Сент-Луис Блюз Вашингтон Кэпиталз

Старт сезона НХЛ: «Сент-Луис» ведет у «Вашингтона». LIVE

НХЛ. «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз». Онлайн

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина открывают сезон-2019/2020 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию хоккейного матча.
03 октября 03:00   |  2-й период
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
2:1, 0:0
Стадион «Энтерпрайз-центр», Сент-Луис | Судьи: Франсис Шаррон  (Канада), Гислейн Эбер  (Канада)
1:0Бле
2:0Пьетранджело
Перрон2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Зигенталер2'
2:1Овечкин
Подробная статистика матча
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Трансляция
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`30

Почти без остановок проходит матч! Атакой на атаку отвечают соперники, однако счет остается неизменным.

`26

Опасный момент! Ларс Никлас Бэкстрем выкатывался из-за ворот и плотно зарядил по воротам сине-черных, но на противоходе не удалось голкипера поймать.

`28

Оживился «Вашингтон»! Раз за разом пристреливаются по воротам «Сент-Луиса» партнеры Александра Овечкина — гол очень близко, но точности не хватает столичным хоккеистам.

`23

Ой, а счет-то 3:1 уже мог становиться! Это Шенн вывалился «один на один» с вратарем «Вашингтона», но прямо в голкипера шайба пришлась.

`25

«Вашингтон», кстати, в меньшинстве отыграл последние две минуты — это Мартин Фехервари за задержку соперников на 2 минуты покинул лед.

`21

Возобновляется матч! Шайбой хозяева сразу завладели.

`20

В борьбе проходят последние секунды первого периода: «блюзмены» были с шайбой, но до удара дело не дошло.

Перерыв

И все. 2:1 на табло в пользу хозяев льда. Крайне интересный матч проходит в Сент-Луисе! И все самое интересное еще впереди.

`18

Другой россиянин активен в последние минуты: это Тарасенко был на ударной позиции, нанося седьмой бросок по воротам «Вашингтона». Неудачно.

`14

Но совсем невразумительно провели большинство хоккеисты в белом. Ни одного толкого момента мы так и не увидели: в равных составах клубы.

`16

ГОООЛ!!! Овечкин сокращает отставание — 1:2. Шикарно послал шайбу россиянин точно в угол.

12

Перрон отправляется на две минуту на скамейку штрафников за высоко поднятую клюшку. Вот шанс для Овечкина и компании!

`10

Немного статистики, пока «Кэпиталс» пытается оправиться от провальных 10 минут: в последних шести встречах команды одержали по 3 победы: «Сент-Луис» забросил 17 шайб, а «Вашингтон» — 18.

`8

И Алекс Пьетранжело делает счет 2:0! Совсем невразумительно выглядят гости на первых минутах встречи.

`7

Зигенталер удален за удар клюшкой. Сейчас «Сент-Луис» может увеличивать преимущество.

`4

Растворился на льду Александр Овечкин — не видно россиянина у ворот сине-черных.

`1

И сразу гол! Блэз выводит хозяев вперед, не успел «Вашингтон» еще освоиться на площадке.

`1

Начинается поединок на «Scottrade Center» в Сент-Луисе. Поехали!

03:17

Быстро о составах. «Вашингтон»: Стивенсон, Уилсон, Овечкин, Фегервары, Дженсен, Зигентхалер, Гудас, Самсонов, Лайпсик, Дауд, Хэтэуэй, Оши, Эллер, Карлсон, Бэкстрем, Паник, Холтби, Врана, Хагелин, Орлов. «Сент-Луис»: Пьетранжело, Бозак, Тарасенко, Стеен, О′Райлли, Баумистер, Фолк, Томас, Сундквист, Шварц, Перрон, Фаббри, Парайко, Шенн, Биннингтон, Блэйз, Барбашев, Бортуццо, Аллен, Данн.

03:15

Готовы команды к выходу на лед — матч начнется с минуты на минуту! Будет жарко!

03:05

Особой изюминке нашей сегодняшней встречи придает тот факт, что на льду сойдутся два последних обладателя Кубка Стэнли. «Сент-Луис» — действующий чемпион, тогда как «Вашингтон» первенствовал в 2018 году.

02:55

Начало встречи запланировано на 3.00 мск.

02:50

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз».