Нью-Йорк Рейнджерс

Это первая игра после того, как Александр Овечкин установил суперрекорд, став первым хоккеистом, кому в НХЛ удалось провести десять сезонов с 45 забитыми голами. Сегодня «Кэпиталз», ведущие борьбу за первое место в Столичном дивизионе, могут одержать четвертую победу подряд. «Рейнджерс», находящихся в стадии перестройки и не надеющихся на плей-офф, они уже на этом отрезке обыгрывали. Правда, только в овертайме (6:5 ОТ).