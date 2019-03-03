Нью-Йорк Рейнджерс

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«Рейнджерс» давят, но бросок не очень опасен, и Холтби фиксирует.
Очень долгая смена у Зибанежада, и здорово действует шведский бомбардир «Рейнджерс».
Очень много потерь совершают хоккеисты «Рейнджерс» в опасной близости от своих ворот. Из-за этого «Вашингтон» все время давит.
Все сам сделал Бураковски! Вошел в зону, сместился справа в центр, обыграв защитника, выдержал паузу и зарядил на неудобной для вратаря высоте в дальний угол.
Очень высокие скорости в первом периоде. И игра вообще не задерживается в средней зоне. Георгиев поймал шайбу после броска Кемпны от синей линии с рикошетом.
И те, и другие действуют очень быстро, добираются с шайбой до чужой зоны, но там вязнут в углах. 2-3 по броскам в створ в пользу гостей пока. Это немного.
От одной команды к другой переходит шайба. Обе очень активны. Но не только в атаке, а и в обороне.
Очень бодрое начало. Вспоминается, что недавно команды на пару 11 шайб забросили в очном противостоянии. Так и не скажешь, что на разных полюсах таблицы находятся.
А тут уже «рейнджеры» не смогли выйти из собственной зоны, и в итоге Хагелин, делая пас на пятак, сначала попал в Шэя, подобрал шайбу, попробовал еще раз, угодил в Шаттенкирка, от которого снаряд срикошетил в ближний угол!
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Карл Хагелин — 1:1!
Сразу три хоккеиста «Вашингтона», начиная с Овечкина, не смогли сохранить шайбу в своей зоне под прессингом хозяев, а в итоге Орлов из-за ворот, не глядя, выложил диск на клюшку Крайдеру. Крис моментально перевел на пятак Строуму, который легко разобрался с Холтби.
«Вашингтон» со вбрасывания бросается в атаку, Овечкин совершает силовой прием, а его команда расставляется в чужой зоне. Впрочем, ненадолго и без броска.
Поооооеееехали! Матч начался.
У Овечкина сейчас серия из восьми игр, в которых он набрал 11 очков (7+4). Еще три балла, и Александр достигнет рубежа в 1200 баллов в регулярных чемпионатах НХЛ!
Ворота «Рейнджерс» сегодня защищает россиянин Александр Георгиев (в запасе Хенрик Лундквист), у «Кэпс» в раме Брэйден Холтби (в запасе Финикс Копли). Интересно, что на прошлой неделе в матче этих команд играли Лундквист и Копли.
А вот какие звенья выставил на матч «Вашингтон Кэпиталз»: Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон; Орлов — Нисканен, Врана — Бэкстрем — Оши; Орпик — Дженсен, Бураковски — Эллер — Конноли; Хагелин — Дауд — Бойд.
Давайте к составам команд обратимся. Вот в каких сочетаниях выйдут сегодня хозяева — «Нью-Йорк Рейнджерс»:
М.Стаал — ДеАнджело, Крайдер — Зибанежад — Веси; Шэй — Шаттенкирк, Наместников — Строум — Фаст; Хайек — Пионк, Лемье — Андерссон — Бучневич; Смит — Хауден — Хитил.
Это первая игра после того, как Александр Овечкин установил суперрекорд, став первым хоккеистом, кому в НХЛ удалось провести десять сезонов с 45 забитыми голами. Сегодня «Кэпиталз», ведущие борьбу за первое место в Столичном дивизионе, могут одержать четвертую победу подряд. «Рейнджерс», находящихся в стадии перестройки и не надеющихся на плей-офф, они уже на этом отрезке обыгрывали. Правда, только в овертайме (6:5 ОТ).
Начало игры — в 20.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Следим за матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».