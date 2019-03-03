Нью-Йорк Рейнджерс

Курсы валют$ 65.93 (+0.016) 74.93 (+0.076)
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
11:30
УралЗенит
0:1
закончен
14:00
АрсеналЦСКА
2:0
закончен
16:30
Локомотив МКрылья Советов
2:2
закончен
19:00
РубинАхмат
1:0
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭспаньолВальядолид
3:1
закончен
18:15
ВильярреалАлавес
1:2
закончен
20:30
УэскаСевилья
2:1
закончен
22:45
Реал МадридБарселона
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурАрсенал
1:1
закончен
18:00
БорнмутМанчестер Сити
0:1
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
БёрнлиКристал Пэлас
1:3
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
3:2
закончен
18:00
ВулверхэмптонКардифф Сити
2:0
закончен
20:30
Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаДинамо К
1:2
закончен
18:00
ЧерноморецШахтёр Д
0:1
закончен
Италия / Серия А
17:00
ЭмполиПарма
3:3
закончен
20:00
МиланСассуоло
1:0
закончен
22:30
ЛациоРома
3:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Фортуна
0:4
закончен
17:30
БайерФрайбург
2:0
закончен
17:30
Айнтрахт ФХоффенхайм
3:2
закончен
17:30
ГертаМайнц
2:1
закончен
17:30
НюрнбергРБ Лейпциг
0:1
закончен
20:30
Боруссия МБавария
1:5
закончен
Франция / Лига 1
19:00
КанПСЖ
1:2
закончен
22:00
АнжеМонако
2:2
закончен
22:00
НимРенн
перенесен
22:00
РеймсАмьен
2:2
закончен
КХЛ / плей-офф
15:00
ТракторАвтомобилист
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
ВитязьЦСКА
1:3
закончен
17:00
СпартакСКА
2:5
закончен
17:00
ТорпедоБарыс
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
0:4
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
5:1
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
1:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
1:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
1:4
закончен
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
06:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Автодор
93:105
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Енисей
79:67
закончен
18:00
УНИКС Астана
95:98
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
93:129
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
112:117
закончен
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
117:88
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
116:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
81:111
закончен
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
117:120
закончен
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
115:111
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
118:109
закончен
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
112:120
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
1:14:26.2
2
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
+36.80
3
Фрида Карлссон (Швеция)
+44.00
закончен
Олимпизм / Церемония открытия Универсиады-2019
14:30
Состоялась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
закончен
Конькобежный спорт / ЧМ по конькобежному спорту
22:00
Классическое многоборье
закончен
Хроника /
06:00
Завершился второй день Универсиады-2019
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаДинамо М
1:2
закончен
14:00
ЕнисейРостов
1:1
закончен
19:00
Спартак МКраснодар
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:00
УотфордЛестер Сити
2:1
закончен
17:05
ФулхэмЧелси
1:2
закончен
19:15
ЭвертонЛиверпуль
0:0
2 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскЧертаново
1:3
закончен
13:00
СибирьТюмень
2:0
закончен
13:00
РоторСпартак-2
0:0
закончен
14:00
Нижний НовгородСочи
0:0
закончен
15:00
МордовияТамбов
1:3
закончен
15:00
ХимкиФакел
1:1
закончен
15:30
Краснодар-2Луч
2:1
закончен
16:00
Зенит-2Шинник
1:0
закончен
17:00
АрмавирТомь
0:0
закончен
17:00
БалтикаАвангард К
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭйбарСельта
1:0
закончен
18:15
БетисХетафе
1:2
закончен
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
0:0
1 тайм
22:45
ВаленсияАтлетик Б
не начался
Италия / Серия А
14:30
ТориноКьево
3:0
закончен
17:00
УдинезеБолонья
2:1
закончен
17:00
ДженоаФрозиноне
0:0
закончен
17:00
СПАЛСампдория
1:2
закончен
20:00
АталантаФиорентина
2:1
перерыв
22:30
НаполиЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗаряВорскла
3:0
закончен
15:00
Олимпик ДАрсенал К
0:1
закончен
18:00
АлександрияМариуполь
1:1
закончен
18:00
КарпатыЛьвов
0:1
закончен
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНант
0:0
закончен
17:00
ЛилльДижон
1:0
закончен
17:00
НиццаСтрасбург
1:0
закончен
19:00
ЛионТулуза
5:1
закончен
23:00
МарсельСент-Этьен
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартГанновер-96
5:1
закончен
20:00
ВольфсбургВердер
0:0
перерыв
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевМеталлург Мг
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МЙокерит
3:0
закончен
17:00
Ак БарсАвангард
2:3
закончен
18:00
ХК СочиЛокомотив
3:1
закончен
Хоккей / Универсиада-2019
15:30
РоссияЯпония
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
1:2
1 период
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев Цмоки-Минск
108:83
закончен
19:30
Зелена Гура ВЭФ
online
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
online
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
1
Холунд (Норвегия)
1:49.59,3
2
Большунов (Россия)
+27,8
3
Рёте (Норвегия)
+57,8
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз

Чемпион в гостях: Овечкин обыгрывает «Рейнджерс». LIVE

Онлайн матча НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду принимает «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
03 марта 20:30   |  1 период
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс
1:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
1:2
Стадион «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк | Судьи: Франсис Шаррон  (Канада), Пьер Ламберт  (Канада)
1:0Строум
1 период
2 период
3 период
Овертайм
1:1Хагелин
1:2Бураковски
Дженсен2'
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'16

«Рейнджерс» давят, но бросок не очень опасен, и Холтби фиксирует.

'15

В итоге Зибанежад сделал пас на Бренадана Лемье, который обыгрывал Холтби, но не смог этого сделать из-за задержки клюшкой от Дженсена. Первое большинстве нью-йоркцев.

'14

Очень долгая смена у Зибанежада, и здорово действует шведский бомбардир «Рейнджерс».

'12

Очень много потерь совершают хоккеисты «Рейнджерс» в опасной близости от своих ворот. Из-за этого «Вашингтон» все время давит.

'11

Все сам сделал Бураковски! Вошел в зону, сместился справа в центр, обыграв защитника, выдержал паузу и зарядил на неудобной для вратаря высоте в дальний угол.

'11

ГОООООООООООООООООЛ! Андре Бураковски — 1:2!

'10

Очень высокие скорости в первом периоде. И игра вообще не задерживается в средней зоне. Георгиев поймал шайбу после броска Кемпны от синей линии с рикошетом.

'8

«Рейнджерс» атакуют с выигранного Зибанежадом вбрасывания — Холтби отбивает. Тут же идет встречная атака, в которой Оши и Бэкстрем разыгрывают очень тонко, но Георгиев в ближнем бою спасает после броска шведа.

'7

Опасный момент у ворот «Вашингтона». Холтби на месте. И тут же попытка вывести Овечкина один на один пасом под синюю. Не сумел остановить Александр шайбу — проброс.

'6

И те, и другие действуют очень быстро, добираются с шайбой до чужой зоны, но там вязнут в углах. 2-3 по броскам в створ в пользу гостей пока. Это немного.

'5

От одной команды к другой переходит шайба. Обе очень активны. Но не только в атаке, а и в обороне.

'4

Очень бодрое начало. Вспоминается, что недавно команды на пару 11 шайб забросили в очном противостоянии. Так и не скажешь, что на разных полюсах таблицы находятся.

'3

А тут уже «рейнджеры» не смогли выйти из собственной зоны, и в итоге Хагелин, делая пас на пятак, сначала попал в Шэя, подобрал шайбу, попробовал еще раз, угодил в Шаттенкирка, от которого снаряд срикошетил в ближний угол!

'3

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Карл Хагелин — 1:1!

'1

Сразу три хоккеиста «Вашингтона», начиная с Овечкина, не смогли сохранить шайбу в своей зоне под прессингом хозяев, а в итоге Орлов из-за ворот, не глядя, выложил диск на клюшку Крайдеру. Крис моментально перевел на пятак Строуму, который легко разобрался с Холтби.

'1

ГООООООООООООООООООЛ! Райан Строум — 1:0!

'1

«Вашингтон» со вбрасывания бросается в атаку, Овечкин совершает силовой прием, а его команда расставляется в чужой зоне. Впрочем, ненадолго и без броска.

'1

Поооооеееехали! Матч начался.

20:30

У Овечкина сейчас серия из восьми игр, в которых он набрал 11 очков (7+4). Еще три балла, и Александр достигнет рубежа в 1200 баллов в регулярных чемпионатах НХЛ!

20:25

Ворота «Рейнджерс» сегодня защищает россиянин Александр Георгиев (в запасе Хенрик Лундквист), у «Кэпс» в раме Брэйден Холтби (в запасе Финикс Копли). Интересно, что на прошлой неделе в матче этих команд играли Лундквист и Копли.

20:20

А вот какие звенья выставил на матч «Вашингтон Кэпиталз»: Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон; Орлов — Нисканен, Врана — Бэкстрем — Оши; Орпик — Дженсен, Бураковски — Эллер — Конноли; Хагелин — Дауд — Бойд.

20:15

Давайте к составам команд обратимся. Вот в каких сочетаниях выйдут сегодня хозяева — «Нью-Йорк Рейнджерс»:

М.Стаал — ДеАнджело, Крайдер — Зибанежад — Веси; Шэй — Шаттенкирк, Наместников — Строум — Фаст; Хайек — Пионк, Лемье — Андерссон — Бучневич; Смит — Хауден — Хитил.

20:10

Это первая игра после того, как Александр Овечкин установил суперрекорд, став первым хоккеистом, кому в НХЛ удалось провести десять сезонов с 45 забитыми голами. Сегодня «Кэпиталз», ведущие борьбу за первое место в Столичном дивизионе, могут одержать четвертую победу подряд. «Рейнджерс», находящихся в стадии перестройки и не надеющихся на плей-офф, они уже на этом отрезке обыгрывали. Правда, только в овертайме (6:5 ОТ).

20:05

Начало игры — в 20.30 по московскому времени.

20:00

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Следим за матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».