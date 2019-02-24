Вашингтон Кэпиталз

В НХЛ сейчас самая жаркая пора! Гонка за плей-офф в самом разгаре и скоро достигнет своего апогея, а к тому же на носу дедлайн обменов. Обе играющих сегодня команды в последние два дня провели сделки. «Вашингтон» 22 февраля приобрел у «Детройта» защитника Ника Дженсена, отдав за него другого игрока обороны — Мэдисона Боуи. Кроме того, «Кэпс» получили выбор в пятом раунде драфта этого года, отдав «Ред Уингз» пик второго раунда драфта-2020.

Если «столичные» ищут усиление перед плей-офф, то «рейнджеры» продолжают перестройку, в этом году не претендуя на Кубок Стэнли. Клуб из Нью-Йорка только-только отправил в «Даллас» норвежца Матса Цукарелло, когда-то игравшего за «Магнитку», получив взамен опциональные пики во втором раунде грядущего драфта и третьем раунде драфта следующего года.