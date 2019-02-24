Вашингтон Кэпиталз

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Игроки «Рейнджерс» целой толпой налетели на «пятачок» соперника и чуть не дезориентировали Феникса Копли. Однако голкипер все же успел отреагировать и закрыть ближнюю штангу, защитив свою команду от пропущенного гола.
Ох, какие у нас жаркие разборки! И снова в их центре — молодой нападающий Лиас Андерсон, который совсем недавно побывал на скамейке штрафников.
«Вашингтон» очень агрессивно прессингует соперника на его собственной половине площадки. «Рейнджерс» то и дело отдают шайбу Лундквисту, который отъезжает за ворота и занимается затем распасовкой то на один фланг, то на другой. Вратаря «Кэпс» Феникса Копли мы вообще не видим.
«Кэпс» оцепили чужие ворота и теперь активно пытаются отправить шайбу в левый круг вбрасывания — Овечкину, но пока «Рейнджерс» перекрывают все ходы. Напомним, если Александр сегодня забьет, то станет первым игроком, который в десяти сезонах забрасывал 45 шайб!
Даже Хенрик Лундквист выбирается из ворот, чтобы помочь в развитии последней атаки команды, однако «Рейнджерс» это не спасает — большинство проходит уныло.
Поеееехали! Второй период стартовал.
В первой же атаке «Рейнджерс» открыли счет, но дальше «Вашингтон» тотально доминировал и продавил соперника в концовке периода, причем дважды Отдыхаем и возвращаемся на вторую 20-минутку.
Какой блитц от «Кэпс». Теперь Бураковски и Конноли вывели Кемпны на бросок в паре метрах от синей в глубину зоны по центру. Кинул Михал так себе, но шайбу засосало в сетку. Так здорово играл Лундквист, но это его гол...
Шикарный гол «Вашингтона»! Бэкстрем на Оши, тот на синюю линию Карлсону. Джон показал, что будет бросать, а вместо этого перевел в левый круг Бэксу. Швед выстрелил в касание, но не очень удачно, однако шайба зашла в ворота рикошетом от Лунди!
Только 4-5 по броскам в створ до сих пор. При этом хозяева даже не блокировали бросков, а вот полевые игроки «Рейнджерс» приняли на себя аж семь выстрелов.
Гости съездили в позиционную атаку и чуть не нарвались на ответный быстрый выпад, но Дмитрий Орлов уже в чужой зоне слишком поверил в силу своего дриблинга. Вообще он умеет, но в этот раз — зря.
Давления много у «столичных», а вот бросков маловато, и в этом велика заслуга пока работающей четко и довольно мобильно обороны «Рейнджерс».
Вся игра идет в зоне «рейнджеров», те отвечают только редкими контрвыпадами. Впрочем, и их давненько не было.
Пока не заметен у «Вашингтона» Карл Хагелин. Он когда-то играл за «Рейнджерс», потом был в «Питтсбурге», а 21 февраля был выменян «Кэпс» уже у «Лос-Анджелеса». За пики драфтов.
Вот бросок в сторону ворот Лундквиста. Могло быть опасно, но шайба прошла мимо створа. Пока 2-4 по броскам в пользу гостей.
Подопечные Рирдена уверенно контролируют шайбу, но гоняют ее по бортам в основном.
Так ничего «Вашингтон» и не придумал в первом розыгрыше лишнего. В полном составе «синерубашечники».
«Кэпиталз» расположились в чужой зоне и гоняли шайбу по периметру, но пока ничего не создали, а большинство уже на исходе.
Первый конфликт в матче на исходе четвертой минуты. Трой Уилсон уже зажигает. У силового форварда «Вашингтона» претензии к ДеАнджело. Того благоразумно проводили на смену после свистка арбитры. Ну а Уилсон остался на вбрасывание на льду.
Приходят в себя хозяева. Перевели игру в чужую зону, но ничего пока не могут создать. Ну а в голе недоработал у «Кэпс» Кузнецов, кстати.
23 секунды понадобилось «рейнджерам», чтобы открыть счет! Быстрая атака, в которой Зибанежад отпасовал Веси на правый борт, от которого тот перевел на дальнюю штангу Крису Крайдеру, который в касание пробил Копли первым же броском!
Поеееееехали! Матч начался.
Последние шесть матчей «Вашингтон» провел на выезде, а теперь начинает серию встреч на Capital One Arena. У «Кэпс» 6-3-1 в последних десяти встречах, но вчера они были биты в Баффало — 2:4.
«Рейнджерс» находятся в не самой плохой форме: 5-4-1. При этом у них вне ростера форвард Кевин Хэйс и защитник Адам Маккуэйд. Обоих могут обменять на дедлайне, а потому берегут. Собственно, видимо, обменяют, потому что оба важны для команды и вряд ли бы остались в запасе при других раскладах.
Форвард гостей Мика Зибанежад набрал 16 очков в последних 12-ти играх, но еще круче форма у Александра Овечкина. На счету капитана «Кэпиталз» заброшенные шайбы в пяти матчах кряду и 19 (11+8) очков в последних 13-ти матчах.
Напомним, Овечкин уверенно лидирует в гонке снайперов регулярного чемпионата. На счету российского нападающего 44 гола, у идущего вторым Патрика Кейна из «Чикаго» — 39.
Ворота защищают Финикс Копли и Хенрик Лундквист. Брэйден Копли и Александр Георгиев остались в на лавочках.
Сочетания звеньев «Рейнджерс»:
Скьей — Классон, Крайдер — Зибанежад — Веси; М.Стаал — Пионк, Наместников — Строум — Фаст; ДеАнджело — Шаттенкирк, Хитил — Андерссон — Бучневич; Смит — Нивз — Брикли.
Вот в каких составах команды выйдут на сегодняшнюю встречу. «Вашингтон» Тедда Рирдена предстанет в следующих сочетаниях:
Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон; Орлов — Нисканен, Врана — Бэкстрем — Оши; Орпик — Дженсен, Бураковски — Эллер — Конноли; Хагелин — Дауд — Стивенсон.
«Вашингтон» и «Рейнджерс» представляют Столичный дивизион, и «Кэпиталз» идут в нем на втором месте за «Айлендерс», имея 75 очков после 62 игр (у «островитян» 79 и 61). Но положение довольно нестабильное, поскольку вылетевший из зоны плей-офф (sic!) «Питтсбург» отстает от команды Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова всего на три пункта при равенстве матчей.
«Рейнджерс» идут четвертыми с конца в конференции, у них 62 очка за 61 матч. Попасть в плей-офф клуб Павла Бучневича, Владислава Наместникова и Александра Георгиева может только, если выдаст мощную серию побед, во что верится с трудом.
В НХЛ сейчас самая жаркая пора! Гонка за плей-офф в самом разгаре и скоро достигнет своего апогея, а к тому же на носу дедлайн обменов. Обе играющих сегодня команды в последние два дня провели сделки. «Вашингтон» 22 февраля приобрел у «Детройта» защитника Ника Дженсена, отдав за него другого игрока обороны — Мэдисона Боуи. Кроме того, «Кэпс» получили выбор в пятом раунде драфта этого года, отдав «Ред Уингз» пик второго раунда драфта-2020.
Если «столичные» ищут усиление перед плей-офф, то «рейнджеры» продолжают перестройку, в этом году не претендуя на Кубок Стэнли. Клуб из Нью-Йорка только-только отправил в «Даллас» норвежца Матса Цукарелло, когда-то игравшего за «Магнитку», получив взамен опциональные пики во втором раунде грядущего драфта и третьем раунде драфта следующего года.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Вместе с вами за развитием событий в этом матче будет следить Александр Седов.