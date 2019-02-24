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Кливленд КавальерсМемфис Гриззлиз
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Йохауг
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04:00
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05:00
Колорадо ЭвеланшФлорида Пантерз
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Шарлотт ХорнетсГолден Стэйт Уорриорз
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03:30
Майами ХитФиникс Санз
не начался
03:30
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсАтланта Хоукс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДаллас Маверикс
не начался
Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс

Побить рекорд Гретцки: Овечкин обыгрывает «Рейнджерс». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова встречается с «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича, Владислава Наместникова и Александра Георгиева. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
24 февраля 20:30   |  1 период
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
3:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс
2:1, 1:0
Стадион «», | Судьи:
1:1Бекстрём
2:1Кемпны
Орлов2'
3:1Уилсон
Кемпны2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Крайдер
Шей2'
Андерссон2'
командный штраф2'
Андерссон2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'35

Игроки «Рейнджерс» целой толпой налетели на «пятачок» соперника и чуть не дезориентировали Феникса Копли. Однако голкипер все же успел отреагировать и закрыть ближнюю штангу, защитив свою команду от пропущенного гола.

'33

Зачинщиков потасовки — защитника «Вашингтона» Михала Кемпны и уже упомянутого Андерссона удалили на две минуты. Лиас ударил Михала по рукам, а тот не стал робеть и полез в драку. Команды теперь бьются 4 на 4.

'32

Ох, какие у нас жаркие разборки! И снова в их центре — молодой нападающий Лиас Андерсон, который совсем недавно побывал на скамейке штрафников.

'31

«Вашингтон» очень агрессивно прессингует соперника на его собственной половине площадки. «Рейнджерс» то и дело отдают шайбу Лундквисту, который отъезжает за ворота и занимается затем распасовкой то на один фланг, то на другой. Вратаря «Кэпс» Феникса Копли мы вообще не видим.

'29

Опаснейший момент у «Кэпс»! Кузнецов отдал великолепную передачу прямо на «пятачок», и Бэкстрем в упор вносил шайбу в ворота, однако Лундквист сотворил чудо, отбив снаряд своим телом! Вот это реакция...

'27

И опять «Рейнджерс» в меньшинстве — на скамейку отправился нападающий Крис Крайдер.

'26

ГООООЛ!!! 3:1 в пользу «Вашингтона»! Совсем чуть-чуть не додержались в меньшинстве «Рейнджерс», и Лундквист в ярости разбивает клюшку о перекладину ворот! Вот это страсти. А отличился Том Уилсон, который получил передачу от Якуба Враны прямо перед воротами (защитники почему-то оставили его без опеки) и расстрелял голкипера.

'25

«Кэпс» оцепили чужие ворота и теперь активно пытаются отправить шайбу в левый круг вбрасывания — Овечкину, но пока «Рейнджерс» перекрывают все ходы. Напомним, если Александр сегодня забьет, то станет первым игроком, который в десяти сезонах забрасывал 45 шайб!

'24

А вот теперь ситуация меняется на 180 градусов! Едва у «Рейнджерс» истекли последние секунды большинства, как Лиас Андерссон удаляется после участия в небольшой заварушке, и теперь уже «Вашингтон» находится в численном преимуществе!

'23

Даже Хенрик Лундквист выбирается из ворот, чтобы помочь в развитии последней атаки команды, однако «Рейнджерс» это не спасает — большинство проходит уныло.

'22

«Рейнджерс» проводят начало второй 20-минутки в затяжной атаке. Защитник «Кэпс» Дмитрий Орлов удалился на две минуты, и нью-йоркцы пытаются реализовать большинство, однако пока без ярких моментов.

'21

Поеееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

В первой же атаке «Рейнджерс» открыли счет, но дальше «Вашингтон» тотально доминировал и продавил соперника в концовке периода, причем дважды Отдыхаем и возвращаемся на вторую 20-минутку.

'20

Сирена. Завершен первый период.

'20

Какой блитц от «Кэпс». Теперь Бураковски и Конноли вывели Кемпны на бросок в паре метрах от синей в глубину зоны по центру. Кинул Михал так себе, но шайбу засосало в сетку. Так здорово играл Лундквист, но это его гол...

'20

ГООООООООООООООООООЛ! Михал Кемпны — 2:1!

'19

Шикарный гол «Вашингтона»! Бэкстрем на Оши, тот на синюю линию Карлсону. Джон показал, что будет бросать, а вместо этого перевел в левый круг Бэксу. Швед выстрелил в касание, но не очень удачно, однако шайба зашла в ворота рикошетом от Лунди!

'19

ГООООООООООООООООООООЛ! Никлас Бэкстрем — 1:1!

'19

БУЧНЕВИЧ! Какой момент у Павла! Был перед воротами и расстреливал с передачи Хитила, но Холтби зацепил плечом шайбу и спас ворота!

'18

Еще момент у «Вашингтона»! Но на этот раз шайба не попадает в ворота. Впрочем, там Лундквист мог и спасти. Он и помешал.

'17

Зибанежад! Получил шайбу на «усах» от лицевого борта, принял под конек и бросил с бэкхенда! Красота! Но Копли был готов.

'16

Только 4-5 по броскам в створ до сих пор. При этом хозяева даже не блокировали бросков, а вот полевые игроки «Рейнджерс» приняли на себя аж семь выстрелов.

'15

Гости съездили в позиционную атаку и чуть не нарвались на ответный быстрый выпад, но Дмитрий Орлов уже в чужой зоне слишком поверил в силу своего дриблинга. Вообще он умеет, но в этот раз — зря.

'14

ЛУНДКВИСТ! Сидя тащит свою команду после броска в упор на убой!

'13

ДеАнджело набрасывал от синей линии, а Фаст подставлял клюшку. Копли на месте.

'12

Давления много у «столичных», а вот бросков маловато, и в этом велика заслуга пока работающей четко и довольно мобильно обороны «Рейнджерс».

'11

Вся игра идет в зоне «рейнджеров», те отвечают только редкими контрвыпадами. Впрочем, и их давненько не было.

'10

Лундквист справляется с очень неприятным броском Карлсона от синей линии.

'10

Пока не заметен у «Вашингтона» Карл Хагелин. Он когда-то играл за «Рейнджерс», потом был в «Питтсбурге», а 21 февраля был выменян «Кэпс» уже у «Лос-Анджелеса». За пики драфтов.

'9

Вот бросок в сторону ворот Лундквиста. Могло быть опасно, но шайба прошла мимо створа. Пока 2-4 по броскам в пользу гостей.

'8

Подопечные Рирдена уверенно контролируют шайбу, но гоняют ее по бортам в основном.

'7

Так ничего «Вашингтон» и не придумал в первом розыгрыше лишнего. В полном составе «синерубашечники».

'6

«Кэпиталз» расположились в чужой зоне и гоняли шайбу по периметру, но пока ничего не создали, а большинство уже на исходе.

'5

Брэйди Скьей у борта воткнул в спину самого Овечкина! Естественно, две минуты. Первое большинство у хозяев.

'4

Первый конфликт в матче на исходе четвертой минуты. Трой Уилсон уже зажигает. У силового форварда «Вашингтона» претензии к ДеАнджело. Того благоразумно проводили на смену после свистка арбитры. Ну а Уилсон остался на вбрасывание на льду.

'4

Ого! Смит выскочил один в ноль к воротам Копли. Однако переиграть вашингтонского вратаря не смог. Пытался защитник гостей между щитками шайбу послать.

'2

Приходят в себя хозяева. Перевели игру в чужую зону, но ничего пока не могут создать. Ну а в голе недоработал у «Кэпс» Кузнецов, кстати.

'1

23 секунды понадобилось «рейнджерам», чтобы открыть счет! Быстрая атака, в которой Зибанежад отпасовал Веси на правый борт, от которого тот перевел на дальнюю штангу Крису Крайдеру, который в касание пробил Копли первым же броском!

'1

ГОООООООООООООООООООЛ! Крис Крайдер — 0:1!

'1

Поеееееехали! Матч начался.

20:35

Последние шесть матчей «Вашингтон» провел на выезде, а теперь начинает серию встреч на Capital One Arena. У «Кэпс» 6-3-1 в последних десяти встречах, но вчера они были биты в Баффало — 2:4.

«Рейнджерс» находятся в не самой плохой форме: 5-4-1. При этом у них вне ростера форвард Кевин Хэйс и защитник Адам Маккуэйд. Обоих могут обменять на дедлайне, а потому берегут. Собственно, видимо, обменяют, потому что оба важны для команды и вряд ли бы остались в запасе при других раскладах.

20:30

Форвард гостей Мика Зибанежад набрал 16 очков в последних 12-ти играх, но еще круче форма у Александра Овечкина. На счету капитана «Кэпиталз» заброшенные шайбы в пяти матчах кряду и 19 (11+8) очков в последних 13-ти матчах.

Напомним, Овечкин уверенно лидирует в гонке снайперов регулярного чемпионата. На счету российского нападающего 44 гола, у идущего вторым Патрика Кейна из «Чикаго» — 39.

20:25

Ворота защищают Финикс Копли и Хенрик Лундквист. Брэйден Копли и Александр Георгиев остались в на лавочках.

20:20

Сочетания звеньев «Рейнджерс»:

Скьей — Классон, Крайдер — Зибанежад — Веси; М.Стаал — Пионк, Наместников — Строум — Фаст; ДеАнджело — Шаттенкирк, Хитил — Андерссон — Бучневич; Смит — Нивз — Брикли.

20:15

Вот в каких составах команды выйдут на сегодняшнюю встречу. «Вашингтон» Тедда Рирдена предстанет в следующих сочетаниях:

Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон; Орлов — Нисканен, Врана — Бэкстрем — Оши; Орпик — Дженсен, Бураковски — Эллер — Конноли; Хагелин — Дауд — Стивенсон.

20:10

«Вашингтон» и «Рейнджерс» представляют Столичный дивизион, и «Кэпиталз» идут в нем на втором месте за «Айлендерс», имея 75 очков после 62 игр (у «островитян» 79 и 61). Но положение довольно нестабильное, поскольку вылетевший из зоны плей-офф (sic!) «Питтсбург» отстает от команды Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова всего на три пункта при равенстве матчей.

«Рейнджерс» идут четвертыми с конца в конференции, у них 62 очка за 61 матч. Попасть в плей-офф клуб Павла Бучневича, Владислава Наместникова и Александра Георгиева может только, если выдаст мощную серию побед, во что верится с трудом.

20:05

В НХЛ сейчас самая жаркая пора! Гонка за плей-офф в самом разгаре и скоро достигнет своего апогея, а к тому же на носу дедлайн обменов. Обе играющих сегодня команды в последние два дня провели сделки. «Вашингтон» 22 февраля приобрел у «Детройта» защитника Ника Дженсена, отдав за него другого игрока обороны — Мэдисона Боуи. Кроме того, «Кэпс» получили выбор в пятом раунде драфта этого года, отдав «Ред Уингз» пик второго раунда драфта-2020.

Если «столичные» ищут усиление перед плей-офф, то «рейнджеры» продолжают перестройку, в этом году не претендуя на Кубок Стэнли. Клуб из Нью-Йорка только-только отправил в «Даллас» норвежца Матса Цукарелло, когда-то игравшего за «Магнитку», получив взамен опциональные пики во втором раунде грядущего драфта и третьем раунде драфта следующего года.

20:00

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Вместе с вами за развитием событий в этом матче будет следить Александр Седов.