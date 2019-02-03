Вашингтон Кэпиталз

Овечкин не просто на пороге очередного и, возможно, самого значимого своего рекорда, у него еще и 4+1 в последних двух сыгранных встречах.

У «Бостона» ключевой фигурой сегодня во всех смыслах является голкипер Тукка Раск. Еще одна победа, и он станет единоличным лидером по победам в истории великой династии «Брюинз». Сейчас у них с Тини Томпсоном по 252 виктории в регулярных чемпионатах.