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Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
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17:00
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03:00
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Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
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Калев ВЭФ
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НБА / регулярный чемпионат
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Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
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05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
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Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз

Звездный час Овечкина: «Вашингтон» принимает «Бостон». LIVE

Онлайн-трансляция матча НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз»

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принимает на своей площадке «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
03 февраля 20:30   |  1 период
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
0:0
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз
0:0
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи: Стив Козари  (Пентиктон, Канада), Кендрик Николсон  (Канада)
Яшкин2'
Кузнецов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Бержерон2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'11

КАКОЙ МОМЕНТ! Оши прекрасный пас на дальнюю штангу сделал через двух защитников и Раска, но Кузнецов непостижимым образом не смог попасть в угол!

'11

И теперь большинство для хозяев! Бержерон неправильно действовал против все того же Кузнецова. Активен Евгений.

'10

С огромным трудом продержались «Кэпс». Напоследок ДеБраск из-под конька нанес бросок с пятака. Снова спас Холтби.

'9

Вот теперь совсем иначе действует «Бостон». За 75 секунд гости создали минимум три верных момента! Лучший шанс имел Пастрняк, но не переиграл Холтби с пятака!

'8

Еще одно большинство у «Брюинз». Кузнецов ударил по рукам Чарли МакЭвоя.

'8

В полном составе «Вашингтон». Ни одного момента гости не создали.

'8

В этом сезоне Давид Пастрняк забросил в большинстве 15 шайб — он лидер сезона по данному показателю. Вот только данная попытка «медведям» пока совсем не удается.

'7

Пастрняк втащил шайбу в зону «Вашингтона», но до момента не дошло — выбросили.

'6

Первое в матче удаление. В чужой зоне в борьбе у борта Дмитрий Яшкин задержал Давида Крейчи клюшкой. Большинство для «Бостона».

'5

Бэкстрем был близок к тому, чтобы замкнуть дальнюю штангу, но немного не успел.

'5

Снова для нас считают время смены Овечкина — 27 секунд на этот раз. Но здесь остановка игры оборвала полет. Вбрасывание в зоне «столичных».

'4

Врана! Обыгрывает защитника в чужой зоне и бросает — рядом со штангой.

'4

Очень долго из-за ворот не начинали атаку гости, а в итоге она ничем не закончилась. Зато Аккьяри расколол на чужой синей линии Орлова, который летел проводить против форварда «Брюинз» силовой прием!

'3

Бросок и добивание по воротам Раска. Финн надежен.

'2

45-секундную смену провел Овечкин на старте игры.

'1

Первую красивую комбинацию в чужой зоне провели хозяева. Вывели на бросок Джона Карлсона, который бросал низом. Однако Раск успел выбросить щиток.

'1

Поееееееехали! Матч начался!

20:37

«Вашингтон» занимает в упорной борьбе второе место в Столичном дивизионе за «Айлендерс» и перед «Питтсбургом». «Бостон» тоже идет в зоне плей-офф, но в Атлантическом дивизионе он только четвертый, зато располагается на первой wild-card-позиции. У «Кэпиталз» 62 очка в 51-м матче, у «Брюинз» — 61 очко при том же количестве сыгранных встреч.

20:35

Уже завершилась фактически раскатка, и даже световое шоу в Verizon Centre закончилось почти.

20:30

Состав «Бостона», у которого травмированных нет, будет выглядеть вот так:

Маршан — Бержерон — Пастрняк; Чехларик — Крейчи — ДеБраск; Нордстрем — Фредерик — Бэйкс; Куралы — Аккьяри — Вагнер;

Хара — МакЭвой; Крюг — Миллер; Гржелик — Карло;

Раск (Галак).

20:25

У «Вашингтона» травмирован Ларс Эллер. В его отсутствие ожидаются такие сочетания звеньев от наставника «Кэпиталз» Тедда Рирдена:

Овечкин — Бэкстрем — Оши; Врана — Кузнецов — Уилсон; Яшкин — Бойд — Конноли; Бураковски — Дауд — Смит-Пелли;

Орлов — Карлсон; Кемпны — Нисканен; Орпик — Зигенталер;

Холтби (Копли).

20:20

Овечкин не просто на пороге очередного и, возможно, самого значимого своего рекорда, у него еще и 4+1 в последних двух сыгранных встречах.

У «Бостона» ключевой фигурой сегодня во всех смыслах является голкипер Тукка Раск. Еще одна победа, и он станет единоличным лидером по победам в истории великой династии «Брюинз». Сейчас у них с Тини Томпсоном по 252 виктории в регулярных чемпионатах.

20:15

Обе команды находятся не в лучшей форме. «Вашингтон» впервые выиграл после семи подряд поражений перед Матчем всех звезд и теперь имеет серию 1-5-2. На счету «Бостона» также одна победа в последних шести поединках (1-2-3), и при этом «Брюинз» уступили в трех последних встречах!

А еще интересно, что в противостояниях этих клубов команда Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова имеет фантастическую серию из 14-ти викторий подряд!!!

20:10

Важнейшая игра в истории российского хоккея! Ни больше, ни меньше! Именно сегодня Александр Овечкин может стать единоличным лидером среди всех отечественных хоккеистов за всю историю по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. В данный момент он делит лидерство с не менее легендарным Сергеем Фёдоровым. У них по 1 179 баллов. Ови мог бы поставить рекорд еще позавчера, но команде пришлось справляться без него — капитан «Кэпс» получил дисквалификацию на один матч за пропуск Всезвездного уикенда, куда был выбран в очередной раз. Вместе с вами за этой игрой будет следить Александр Седов.

20:05

Начало матча запланировано на 20:30 мск.

20:00

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию представляется матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».