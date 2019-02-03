Вашингтон Кэпиталз

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В полном составе «Вашингтон». Ни одного момента гости не создали.
В этом сезоне Давид Пастрняк забросил в большинстве 15 шайб — он лидер сезона по данному показателю. Вот только данная попытка «медведям» пока совсем не удается.
Пастрняк втащил шайбу в зону «Вашингтона», но до момента не дошло — выбросили.
Бэкстрем был близок к тому, чтобы замкнуть дальнюю штангу, но немного не успел.
Снова для нас считают время смены Овечкина — 27 секунд на этот раз. Но здесь остановка игры оборвала полет. Вбрасывание в зоне «столичных».
Очень долго из-за ворот не начинали атаку гости, а в итоге она ничем не закончилась. Зато Аккьяри расколол на чужой синей линии Орлова, который летел проводить против форварда «Брюинз» силовой прием!
45-секундную смену провел Овечкин на старте игры.
Поееееееехали! Матч начался!
«Вашингтон» занимает в упорной борьбе второе место в Столичном дивизионе за «Айлендерс» и перед «Питтсбургом». «Бостон» тоже идет в зоне плей-офф, но в Атлантическом дивизионе он только четвертый, зато располагается на первой wild-card-позиции. У «Кэпиталз» 62 очка в 51-м матче, у «Брюинз» — 61 очко при том же количестве сыгранных встреч.
Уже завершилась фактически раскатка, и даже световое шоу в Verizon Centre закончилось почти.
Состав «Бостона», у которого травмированных нет, будет выглядеть вот так:
Маршан — Бержерон — Пастрняк; Чехларик — Крейчи — ДеБраск; Нордстрем — Фредерик — Бэйкс; Куралы — Аккьяри — Вагнер;
Хара — МакЭвой; Крюг — Миллер; Гржелик — Карло;
Раск (Галак).
У «Вашингтона» травмирован Ларс Эллер. В его отсутствие ожидаются такие сочетания звеньев от наставника «Кэпиталз» Тедда Рирдена:
Овечкин — Бэкстрем — Оши; Врана — Кузнецов — Уилсон; Яшкин — Бойд — Конноли; Бураковски — Дауд — Смит-Пелли;
Орлов — Карлсон; Кемпны — Нисканен; Орпик — Зигенталер;
Холтби (Копли).
Овечкин не просто на пороге очередного и, возможно, самого значимого своего рекорда, у него еще и 4+1 в последних двух сыгранных встречах.
У «Бостона» ключевой фигурой сегодня во всех смыслах является голкипер Тукка Раск. Еще одна победа, и он станет единоличным лидером по победам в истории великой династии «Брюинз». Сейчас у них с Тини Томпсоном по 252 виктории в регулярных чемпионатах.
Обе команды находятся не в лучшей форме. «Вашингтон» впервые выиграл после семи подряд поражений перед Матчем всех звезд и теперь имеет серию 1-5-2. На счету «Бостона» также одна победа в последних шести поединках (1-2-3), и при этом «Брюинз» уступили в трех последних встречах!
А еще интересно, что в противостояниях этих клубов команда Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова имеет фантастическую серию из 14-ти викторий подряд!!!
Важнейшая игра в истории российского хоккея! Ни больше, ни меньше! Именно сегодня Александр Овечкин может стать единоличным лидером среди всех отечественных хоккеистов за всю историю по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. В данный момент он делит лидерство с не менее легендарным Сергеем Фёдоровым. У них по 1 179 баллов. Ови мог бы поставить рекорд еще позавчера, но команде пришлось справляться без него — капитан «Кэпс» получил дисквалификацию на один матч за пропуск Всезвездного уикенда, куда был выбран в очередной раз. Вместе с вами за этой игрой будет следить Александр Седов.
Начало матча запланировано на 20:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию представляется матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».