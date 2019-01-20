Чикаго Блэкхоукс

Курсы валют$ 66.21 (+0.025) 75.25 (+0.04)
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:30
ВулверхэмптонЛестер Сити
4:3
закончен
18:00
БорнмутВест Хэм Юнайтед
2:0
закончен
18:00
ЛиверпульКристал Пэлас
4:3
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедКардифф Сити
3:0
закончен
18:00
СаутгемптонЭвертон
2:1
закончен
18:00
УотфордБёрнли
0:0
закончен
20:30
АрсеналЧелси
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БайерБоруссия М
0:1
закончен
17:30
АугсбургФортуна
1:2
закончен
17:30
ШтутгартМайнц
2:3
закончен
17:30
Ганновер-96Вердер
0:1
закончен
17:30
Айнтрахт ФФрайбург
3:1
закончен
20:30
РБ ЛейпцигБоруссия Д
0:1
закончен
Испания / Примера
18:15
Реал МадридСевилья
2:0
закончен
20:30
УэскаАтлетико М
0:3
закончен
22:45
СельтаВаленсия
1:2
закончен
Италия / Серия А
17:00
РомаТорино
3:2
закончен
20:00
УдинезеПарма
1:2
закончен
22:30
Интер МСассуоло
0:0
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖГенгам
9:0
закончен
22:00
МонакоСтрасбург
1:5
закончен
22:00
НимТулуза
0:1
закончен
22:00
РеймсНицца
1:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Джерси ДэвилзАнахайм Дакс
2:3
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
7:1
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингСан-Хосе Шаркс
6:3
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
2:5
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
2:3
закончен
03:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
4:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзОттава Сенаторз
3:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
2:4
закончен
05:00
Миннесота УайлдКоламбус Блю Джекетс
2:1
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
2:5
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсПиттсбург Пингвинз
7:3
закончен
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор Локомотив-Кубань
95:102
закончен
18:00
ВЭФ Нижний Новгород
65:67
закончен
18:00
УНИКС Калев
76:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Филадельфия СиксерсОклахома-Сити Тандер
115:117
закончен
01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
135:115
закончен
03:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
108:118
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсДаллас Маверикс
111:99
закончен
03:00
Детройт ПистонсСакраменто Кингз
101:103
закончен
03:30
Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
119:90
закончен
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
105:113
закончен
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
103:117
закончен
04:30
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
138:134
закончен
06:00
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
124:102
закончен
Теннис / Australian Open, 4-й круг
04:30
Эшли Барти (Австралия) — Мария Шарапова (Россия)
4:6, 6:1, 6:4
закончен
Гандбол / Чемпионат мира по гандболу. Мужчины. 13-16 места
15:00
Россия — Македония
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. 5-й этап
16:30
Эстафета, женщины 4х6 км
1
Франция
1:09:27,7 (0+4)
2
Норвегия
+11,5 (0+7)
3
Германия
+23,4 (0+9)
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул WBA в полусреднем весе
05:00
Пакьяо победил Бронера единогласным решением судей
закончен
Испания / Примера
14:00
БетисЖирона
3:2
закончен
18:15
ВильярреалАтлетик Б
1:1
закончен
20:30
ЛевантеВальядолид
1:0
перерыв
20:30
Райо ВальеканоРеал Сосьедад
2:1
перерыв
22:45
БарселонаЛеганес
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФрозинонеАталанта
0:5
закончен
17:00
СПАЛБолонья
1:1
закончен
17:00
ФиорентинаСампдория
3:3
закончен
20:00
КальяриЭмполи
1:0
2 тайм
22:30
НаполиЛацио
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Хаддерсфилд ТаунМанчестер Сити
0:3
закончен
19:00
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
1:2
закончен
Франция / Лига 1
17:00
РеннМонпелье
0:0
закончен
19:00
АнжеНант
1:0
закончен
19:00
КанМарсель
0:1
закончен
21:00
БордоДижон
0:0
1 тайм
23:00
Сент-ЭтьенЛион
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
НюрнбергГерта
1:3
закончен
20:00
Шальке-04Вольфсбург
1:1
2 тайм
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Чикаго БлэкхоуксВашингтон Кэпиталз
3:1
перерыв
23:00
Нью-Йорк АйлендерсАнахайм Дакс
не начался
00:00
Ванкувер КэнаксДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАризона Койотс
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Астана
93:84
закончен
15:00
Химки Цмоки-Минск
70:50
закончен
18:00
Зенит ЦСКА
93:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзФиникс Санз
не начался
Биатлон /
16:40
Немка Пройсс одержала первую победу в карьере, выиграв масс-старт
1
Франциска Пройсс (Германия)
26:47,9 (0)
2
Ингрид Тандерволд (Норвегия)
+4,9 (0)
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
+13,9 (0)
закончен
Лыжный спорт / 7-й этап Кубка мира
11:30
Гонка 10 км. Классический стиль
1
Тереза Йохауг (Норвегия)
29:53.7
2
Эбба Андерсон (Швеция)
+48.4
3
Наталья Непряева (Россия)
+56.7
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Рупольдинг, 5-й этап
14:15
Масс-старт 15 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
36.43,8
2
Юлиан Эберхард (Австрия)
+0,6
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
+2,8
закончен
Гандбол / Чемпионат мира. Матч за 13-е место
17:30
Россия - Катар
28:34
закончен
Италия / Серия А
17:00
ДженоаМилан
не начался
22:30
ЮвентусКьево
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарЭспаньол
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
СпартакТорпедо
не начался
19:30
Динамо МСеверсталь
не начался
19:30
ЙокеритНефтехимик
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
не начался
21:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
22:00
Милуоки БаксДаллас Маверикс
не начался
22:00
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
не начался
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Чикаго Блэкхоукс Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин Reuters
Александр Овечкин

Начало против ветра: Овечкин уступает «Чикаго». LIVE

Онлайн-трансляция матча НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Артема Анисимова принимает «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
20 января 20:30   |  перерыв
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго Блэкхоукс
3:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
3:1
Стадион «Юнайтед-центр», Чикаго | Судьи: Джастин Сен-Пьер  (Канада), Стив Козари  (Пентиктон, Канада)
Густафссон2'
1:0Саад
2:0Кейн
3:1Тэйвз
1 период
2 период
3 период
Овертайм
2:1Орпик
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
Перерыв

Очень бодрое начало. 9-15 по броскам в первом периоде в пользу «Кэпиталз», но выигрывают «Блэкхоукс», которые вытерпели стартовый штурм гостей, а затем убийственно здорово распорядились своими шансами. Стоило Орпику отыграть один гол, как случился фатальный курьез с Орловым, закинувшим шайбу рукой в собственные ворота. 1:3 — пока у Овечкина и Ко дела не идут. Отдыхаем и возвращаемся на второй период.

'20

Ну и все, завершен первый период. Сирена.

'20

Давят вашингтонцы в концовке первого периода, но с этим несильным броском от синей линии Делиа легко справился, так как все видел.

'20

Кузнецов выдержал классную паузу и бросил низом. Яшкин подставил клюшку, но шайба ушла значительно левее створа.

'19

Тодд Рирден вернул по ходу первого периода обычный вид первому звену своей команды: вместо Деванте Смит-Пелли к Овечкину и Бэкстрему добавился Оши. И сразу момент создают эти ребята. Делиа на месте.

'18

Жесточайший и чистый силовой от Тома Уилсона в своей зоне на открытом льду против Каджиулы. Вроде все в порядке с форвардом «Чикаго», но шайбу потерял, конечно.

'17

ОТМЕНЕН ГОЛ, само собой. Смеется Куниц.

'17

ГОЛ ИЛИ НЕ ГОЛ? Арбитры развели руки, но поехали смотреть! Отскочила шайба от лицевого борта, Артем Анисимов попробовал ее добить, но Холтби отбил. Тут же на добивании сыграл Куниц, который просунул шайбу под приподнятыми воротами!

'16

Александр Овечкин поборолся в чужой зоне и создал напряжение перед воротами Делии, но обошлось для хозяев.

'15

Тут же отвечает «Чикаго». Но это курьез, вернее несчастный случай для Орлова. Дмитрий закинул за шиворот Холтби рукой шайбу, летавшую на пятаке...

'15

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Джонатан Тэйвз — 3:1!

'15

Очень мощная позиционная атака «Вашингтона», в которой сначала гражданин Чехии Дмитрий Яшкин имел момент, затем опасно бросал Ларс Эллер. Оба раза Делиа выручил «Чикаго». Но когда от синей линии зарядил Брукс Орпик, прекрасно видевший момент броска молодой голкипер запустил подмышкой.

'15

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Брукс Орпик — 2:1!

'14

Анисимов перехватил шайбу и постарался вторым касанием с лета по воздуху сделать пас на выход партнеру один на один. Если бы получилось, был бы супершанс.

'13

Вот момент у «Вашингтона». Доработал эпизод Ти Джей Оши, бросил по воротам, но Бэкстрем не смог сыграть на добивании.

'12

«Вашингтон» в эти минуты добирается до чужой зоны, но ничего не создает. Вот бросок от Бураковски — в ловушку Делии.

'11

Отличная смена ударного звена «Чикаго». Еще один момент Тэйвза. только на этот раз капитан из убойной позиции бросал в створ. Спас Холтби!

'11

Момент! Тэйвз решается на бросок с острого угла, но не попадает.

'10

Два из четырех своих бросков в матче реализовали чикагцы и к экватору первого периода выровняли еще и качество хоккея.

'8

Блицкриг от выдержавших стартовый натиск гостей чикагцев. Позиционная атака, в которой Патрик Кэйн обыгрался с Джонатаном Тэйвзом и бросил через созданный Дрэйком Каджиулой трафик. Холтби ничего не видел. В качестве ассистента в голе еще поучаствовал Брент Сибрук. 15-й гол Кейна в сезоне.

'8

ГОООООООООООООООООООООЛ! Патрик Кейн — 2:0!

'7

Вот это да. Давид Кампф выбил в своей зоне шайбу у игрока «Вашингтона», подхватил ее Брэндон Саад, который из своей зоны дотащил диск в чужую, там ускорился мимо защитников и неожиданно фактически без сопротивления вышел один на один и бросил мимо Холтби в ближний угол!

'7

ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Брэндон Саад — 1:0!

'6

1-6 по броскам, пока «Вашингтон» гораздо активнее в атаке, впрочем, Холтби тоже хороший сейв совершил.

20:35

Колин Делиа и Брэйден Холтби защищают ворота команд.

'4

В полном составе хозяева, но продолжают «Кэпс» атаковать. Опасный бросок Яшкина от правого борта. Щитком сейв.

'3

Очень жарко у ворот «Чикаго» в этом численном неравенстве было. Разыгрывали через фланги и постоянно выводили Оши на броски с пятака «столичные». Отбились «ястребы» пока что.

'2

Эрик Густаффсон не по правилам атакует Якуба Врану и отправляется в штраф-бокс на две минуты. Первое большинство для «Вашингтона».

'1

Поеееехали! Матч начался.

20:30

Для обеих команд сейчас не самый лучший период: «Чикаго» проиграл пять матчей подряд, а «Вашингтон» имеет худшую серию в сезоне из четырех фиаско кряду.

20:25

Сразу четырех российских хоккеистов мы увидим сегодня. За хозяев, «Чикаго Блэкхоукс», на лед выйдет центрфорвард Артем Анисимов, а за гостей из «Вашингтон Кэпиталз» сыграют защитник Дмитрий Орлов, центр Евгений Кузнецов и, конечно же великий и ужасный вингер Александр Овечкин!

20:20

Начало матча запланировано на 20:30 мск.

20:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз».