Чикаго Блэкхоукс

Вот это да. Давид Кампф выбил в своей зоне шайбу у игрока «Вашингтона», подхватил ее Брэндон Саад, который из своей зоны дотащил диск в чужую, там ускорился мимо защитников и неожиданно фактически без сопротивления вышел один на один и бросил мимо Холтби в ближний угол!