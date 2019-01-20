Чикаго Блэкхоукс

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Очень бодрое начало. 9-15 по броскам в первом периоде в пользу «Кэпиталз», но выигрывают «Блэкхоукс», которые вытерпели стартовый штурм гостей, а затем убийственно здорово распорядились своими шансами. Стоило Орпику отыграть один гол, как случился фатальный курьез с Орловым, закинувшим шайбу рукой в собственные ворота. 1:3 — пока у Овечкина и Ко дела не идут. Отдыхаем и возвращаемся на второй период.
Давят вашингтонцы в концовке первого периода, но с этим несильным броском от синей линии Делиа легко справился, так как все видел.
Кузнецов выдержал классную паузу и бросил низом. Яшкин подставил клюшку, но шайба ушла значительно левее створа.
Жесточайший и чистый силовой от Тома Уилсона в своей зоне на открытом льду против Каджиулы. Вроде все в порядке с форвардом «Чикаго», но шайбу потерял, конечно.
ОТМЕНЕН ГОЛ, само собой. Смеется Куниц.
Александр Овечкин поборолся в чужой зоне и создал напряжение перед воротами Делии, но обошлось для хозяев.
Тут же отвечает «Чикаго». Но это курьез, вернее несчастный случай для Орлова. Дмитрий закинул за шиворот Холтби рукой шайбу, летавшую на пятаке...
Очень мощная позиционная атака «Вашингтона», в которой сначала гражданин Чехии Дмитрий Яшкин имел момент, затем опасно бросал Ларс Эллер. Оба раза Делиа выручил «Чикаго». Но когда от синей линии зарядил Брукс Орпик, прекрасно видевший момент броска молодой голкипер запустил подмышкой.
Анисимов перехватил шайбу и постарался вторым касанием с лета по воздуху сделать пас на выход партнеру один на один. Если бы получилось, был бы супершанс.
«Вашингтон» в эти минуты добирается до чужой зоны, но ничего не создает. Вот бросок от Бураковски — в ловушку Делии.
Два из четырех своих бросков в матче реализовали чикагцы и к экватору первого периода выровняли еще и качество хоккея.
Блицкриг от выдержавших стартовый натиск гостей чикагцев. Позиционная атака, в которой Патрик Кэйн обыгрался с Джонатаном Тэйвзом и бросил через созданный Дрэйком Каджиулой трафик. Холтби ничего не видел. В качестве ассистента в голе еще поучаствовал Брент Сибрук. 15-й гол Кейна в сезоне.
Вот это да. Давид Кампф выбил в своей зоне шайбу у игрока «Вашингтона», подхватил ее Брэндон Саад, который из своей зоны дотащил диск в чужую, там ускорился мимо защитников и неожиданно фактически без сопротивления вышел один на один и бросил мимо Холтби в ближний угол!
1-6 по броскам, пока «Вашингтон» гораздо активнее в атаке, впрочем, Холтби тоже хороший сейв совершил.
Колин Делиа и Брэйден Холтби защищают ворота команд.
Очень жарко у ворот «Чикаго» в этом численном неравенстве было. Разыгрывали через фланги и постоянно выводили Оши на броски с пятака «столичные». Отбились «ястребы» пока что.
Поеееехали! Матч начался.
Для обеих команд сейчас не самый лучший период: «Чикаго» проиграл пять матчей подряд, а «Вашингтон» имеет худшую серию в сезоне из четырех фиаско кряду.
Сразу четырех российских хоккеистов мы увидим сегодня. За хозяев, «Чикаго Блэкхоукс», на лед выйдет центрфорвард Артем Анисимов, а за гостей из «Вашингтон Кэпиталз» сыграют защитник Дмитрий Орлов, центр Евгений Кузнецов и, конечно же великий и ужасный вингер Александр Овечкин!
Начало матча запланировано на 20:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз».