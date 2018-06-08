Вегас Голден Найтс

За всю историю НХЛ команда, которая вела в финальной серии со счетом 3-1, уступила Кубок только однажды — в 1945 году «Детройт Ред Уингз» вел у «Торонто Мэйпл Лифс», вообще одержав три победы на старте серии, но уступил. Это, кстати, был первый случай в истории сильнейшей лиги мира, когда кто-то выбирался с 0-3. А в финалах первый и последний на данный момент и для 0-3, и для 1-3.