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Вегас Голден Найтс Вашингтон Кэпиталз

Овечкин в шаге от Кубка Стэнли. LIVE

Онлайн-трансляция пятого матча финала НХЛ «Вегас» — «Вашингтон»

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова играет на выезде с «Вегас Голден Найтс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
08 июня 03:00   |  Матч не начался
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Стадион «Ти-Мобайл Арена», Парадайс | Судьи: Марк Жоанетт  (Вердун, Канада), Вес Макколи  (Джорджтаун, Канада)
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'7

Выиграли хозяева сначала вбрасывание в чужой зоне, а затем и борьбу. Последовал мощный щелчок от синей линии, который в борьбе с Беллемаром заблокировал уже на пятаке Дмитрий Орлов.

'6

Уже несколько неплохих спасений совершил Брэйден Холтби. Сейчас «Вегас» зажал гостей в их зоне, и в итоге очередной сейв вратаря «Кэпс» остановил игру.

'4

Вильям Карлссон попал под сокрушительный силовой прием от Тома Уилсона в средней зоне. Без фола, но и форвард «рыцарей» уже на ногах. Ответка прилетела Деванте Смит-Пелли, но тот был готов к атаке.

'2

Без раскачки стартовала игра. Очень высокие скорости, «Вегас» старается задавить гостей фирменным ураганным темпом.

03:15

Как всегда, красочное предматчевое шоу состоялось в Лас-Вегасе.

'1

Поееееехали! Матч начался.

03:05

Команды слушают национальный гимн США. Скоро все начнется.

03:00

Ворота сегодня, как и во всех остальных играх этого противостояния, защищают Марк-Андре Флери и Брэйден Холтби.

02:55

Напомним, что в «Вегасе» нет россиян, а за «Вашингтон» выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Первые двое борются исключительно между собой за приз самому ценному игроку плей-офф («Конн Смайт трофи»). Овечкин — лучший снайпер Кубка Стэнли-2018 с 14 голами, Кузнецов — лучший бомбардир с 31 очком (12+19). Если «Кэпс» суждено победить сегодня, то тот из них, кто внесет более весомый вклад, получит преимущество в голосовании. Оно пройдет среди 18-ти североамериканских журналистов сразу после сирены матча, который станет последним.

02:50

Впрочем, если во всей серии «Вашингтон» и явный фаворит, то в конкретном матче, кажется, шансов больше у «золотых рыцарей», которые на своем льду в текущем плей-офф уступили только дважды, а в основное время — и вовсе один раз. Правда, это была вторая игра данного противостояния.

02:45

За всю историю НХЛ команда, которая вела в финальной серии со счетом 3-1, уступила Кубок только однажды — в 1945 году «Детройт Ред Уингз» вел у «Торонто Мэйпл Лифс», вообще одержав три победы на старте серии, но уступил. Это, кстати, был первый случай в истории сильнейшей лиги мира, когда кто-то выбирался с 0-3. А в финалах первый и последний на данный момент и для 0-3, и для 1-3.

02:40

Сегодня состоится, возможно, решающая игра Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». По крайней мере, гости могут завоевать заветный трофей в случае победы, так как ведут в серии со счетом 3-1. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.

02:35

Сама встреча начнется в 03:00 мск.

02:30

Доброй ночи всем любителям хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции пятого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтоном» Александра Овечкина и новичком НХЛ «Вегас Голден Найтс».