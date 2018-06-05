Вашингтон Кэпиталз

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Мощный бросок Миллера от синей линии! Только быстрая реакция Холтби спасла «Вашингтон» от пропущенной шайбы.
Юус прошелся от синей линии и мощно щелкнул — точно во Флери.
И сразу активизировались игроки «Вегаса». Маршессо получил шайбу у ворот «Вашингтона», но Холтби оказался готов к броску.
Начался второй период. Поехали!
Продолжают активно прессинговать своего соперника игроки «Кэпиталз». Гости не понимают, что делать. Выход из обороны в атаку не получается совсем.
А хотя даже не простреливал, а именно бросал Врана по воротам! С разворота! Красиво.
Классно выкатывался из-за ворот Врана и мощно прострелил в сторону Оши. Флери на месте!
Долго кружили с шайбой на левом краю у ворот Флери Бекстрём и Оши, но в итоге ее потеряли.
Попытки подойти к воротам Холтби никак не могут завершиться успехом, поэтому игроки «Вегаса» все чаще бросают издали. Щелкнул Энгелланд, шайба оказалась на пятаке, небольшая разбериха и... и защита «Вашингтона» нейтрализует опасность у своих ворот.
Обескуражены таким началом гости. Инициатива с первых минут была в руках «Кэпиталз», а теперь еще и счет в их пользу.
В равных составах играют команды. Не смог «Вегас» реализовать большинство.
Как не открыли сейчас счет хоккеисты «Вегаса»?! Ну все сделали, полностью разорвали защиту «Кэпиталз», но никак не залетает шайба в ворота. Холтби даже толком в игру не вступает. Уже по пустым бросал Нил, но попал в штангу!
А теперь неразбериха у ворот «Вашингтона»! Не разобрались защитники, но не сумели гости воспользоваться ошибкой.
Опасно! Кузнецов прострелил вдоль ворот, но Уилсон не успел добежать и замкнуть передачу.
Прошел Овечкин с шайбой из середины, сместился вправо и нанес бросок по воротам Флери. Попал в штангу.
Матч начался!
Выходят команды на лед!
Команды уже провели предматчевую разминку. Все готово к началу встречи!
И состав «Вегаса».
Вратарь: Флёри; Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит, Энгелланд — Теодор, Так — Хаула — Нил, Миллер — Сбиса, Татар — Икин — Карпентер, Носек — Белльмар — Ривз.
Дамы и господа, состав «Вашингтона». Конечно же, место в рамке занял великолепный Брэйден Холтби. Вратарь: Холтби. Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон; Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши; Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли; Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.
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Напомним, как играли между собой команды в этой серии до сегодняшней встречи.
Первый матч остался за «Вегасом» — победа 6:4. В следующей же игре на своем льду команда из Парадайса потерпела поражение со счетом 2:3.
Третья встреча состоялась уже в столице США, где «Вашингтон» обыграл «Вегас» — 3:1.
Да и болельщики уже на месте. Те, кто не смог достать билеты на игру, будут наслаждаться отличным хоккеем в специальной фан-зоне рядом с ареной.
А пока разогрев: выступает известная американская поп-панк-группа Fall Out Boy.
Команды уже давно прибыли на «Кэпитал Уан-Арену», где сегодня состоится очередной матч финальной серии Кубка Стэнли.
«Вашингтон» лидирует в серии со счетом 2-1. Четвертый матч начнется ориентировочно в 3.00 мск.
Приветствуем всех любителей хоккея! Вашему вниманию текстовая трансляция четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».