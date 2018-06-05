Вашингтон Кэпиталз

Как не открыли сейчас счет хоккеисты «Вегаса»?! Ну все сделали, полностью разорвали защиту «Кэпиталз», но никак не залетает шайба в ворота. Холтби даже толком в игру не вступает. Уже по пустым бросал Нил, но попал в штангу!