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Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс

Финал Кубка Стэнли. «Вашингтон» уничтожает «Вегас». LIVE

Онлайн-трансляция четвертого матча финала НХЛ «Вашингтон» — «Вегас»

В четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова принимает «Вегас Голден Найтс». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
05 июня 03:00   |  2 период
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
3:0
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс
3:0
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи: Келли Сазерлэнд  (Ричмонд, Канада), Крис Руни  (Бостон, США)
Карлсон2'
1:0Оши
2:0Уилсон
3:0Смит-Пелли
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Миллер2'
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'23

Мощный бросок Миллера от синей линии! Только быстрая реакция Холтби спасла «Вашингтон» от пропущенной шайбы.

'22

Юус прошелся от синей линии и мощно щелкнул — точно во Флери.

'21

И сразу активизировались игроки «Вегаса». Маршессо получил шайбу у ворот «Вашингтона», но Холтби оказался готов к броску.

'21

Начался второй период. Поехали!

'20

Перерыв. 3:0 после первой двадцатиминутки. «Вашингтон» сделал большой задел для того, чтобы добиться сегодня успеха.

'19

AND SCOOOOORES!!! Смит-Пелли «нашелся» один на левом краю, обработал коньком шайбу и вторым касанием клюшки перебросил ее над рукой Флери. 3:0 в первом периоде — это сильно!

'18

Продолжают активно прессинговать своего соперника игроки «Кэпиталз». Гости не понимают, что делать. Выход из обороны в атаку не получается совсем.

'17

ГООООООООЛ! Это Том Уилсон! Прекрасная многоходовка Уилсон — Кузнецов — Овечкин. Евгений получил шайбу за воротами, откуда выдал передачу на одинокого Уилсона. Тот расстрелял Флери. 2:0 в пользу «Вашингтона»!

'16

А хотя даже не простреливал, а именно бросал Врана по воротам! С разворота! Красиво.

'16

Классно выкатывался из-за ворот Врана и мощно прострелил в сторону Оши. Флери на месте!

'14

Долго кружили с шайбой на левом краю у ворот Флери Бекстрём и Оши, но в итоге ее потеряли.

'13

Попытки подойти к воротам Холтби никак не могут завершиться успехом, поэтому игроки «Вегаса» все чаще бросают издали. Щелкнул Энгелланд, шайба оказалась на пятаке, небольшая разбериха и... и защита «Вашингтона» нейтрализует опасность у своих ворот.

'11

Обескуражены таким началом гости. Инициатива с первых минут была в руках «Кэпиталз», а теперь еще и счет в их пользу.

'10

ГООООООООООООООООООЛ! Сразу же реализуют свое большинство хозяева! Кузнецов получил шайбе с левого края, щелкнул в касание, Флери отразил удар, но шайба отскочила точно на Оши. Тому оставалось только не промахнуться. 1:0!

'9

Удаление в гостей. Колин Миллер в центре площадки срубил игрока «Вашингтона». Теперь отдохнет пару минут.

'7

В равных составах играют команды. Не смог «Вегас» реализовать большинство.

'5

Как не открыли сейчас счет хоккеисты «Вегаса»?! Ну все сделали, полностью разорвали защиту «Кэпиталз», но никак не залетает шайба в ворота. Холтби даже толком в игру не вступает. Уже по пустым бросал Нил, но попал в штангу!

'4

Удаление у «Вашингтона». Карлсон удален на две минуты.

'3

А теперь неразбериха у ворот «Вашингтона»! Не разобрались защитники, но не сумели гости воспользоваться ошибкой.

'2

Опасно! Кузнецов прострелил вдоль ворот, но Уилсон не успел добежать и замкнуть передачу.

'1

Прошел Овечкин с шайбой из середины, сместился вправо и нанес бросок по воротам Флери. Попал в штангу.

'1

Матч начался!

3:16

Выходят команды на лед!

3:10

Команды уже провели предматчевую разминку. Все готово к началу встречи!

3:00

И состав «Вегаса».

Вратарь: Флёри; Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит, Энгелланд — Теодор, Так — Хаула — Нил, Миллер — Сбиса, Татар — Икин — Карпентер, Носек — Белльмар — Ривз.

2:52

Дамы и господа, состав «Вашингтона». Конечно же, место в рамке занял великолепный Брэйден Холтби. Вратарь: Холтби. Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон; Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши; Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли; Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.

2:50

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2:45

Напомним, как играли между собой команды в этой серии до сегодняшней встречи.

Первый матч остался за «Вегасом» — победа 6:4. В следующей же игре на своем льду команда из Парадайса потерпела поражение со счетом 2:3.

Третья встреча состоялась уже в столице США, где «Вашингтон» обыграл «Вегас» — 3:1.

2:40

Да и болельщики уже на месте. Те, кто не смог достать билеты на игру, будут наслаждаться отличным хоккеем в специальной фан-зоне рядом с ареной.

А пока разогрев: выступает известная американская поп-панк-группа Fall Out Boy.

2:40

Команды уже давно прибыли на «Кэпитал Уан-Арену», где сегодня состоится очередной матч финальной серии Кубка Стэнли.

02:35

«Вашингтон» лидирует в серии со счетом 2-1. Четвертый матч начнется ориентировочно в 3.00 мск.

02:30

Приветствуем всех любителей хоккея! Вашему вниманию текстовая трансляция четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».