Вашингтон Кэпиталз

Спустя 20 лет финал Кубка Стэнли вернулся в Вашингтон. В 1998 году столичный клуб не смог оказать сопротивление «Детройт Ред Уингз». Теперь «Кэпиталз» приложит все усилия для того, чтобы впервые в истории клуба выйти в перед в финальной серии НХЛ.