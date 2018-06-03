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Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс

Финал НХЛ. «Вашингтон» — «Вегас». LIVE

Онлайн-трансляция третьего матча финальной серии НХЛ «Вашингтон» — «Вегас»

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принимает «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии НХЛ. Счет в серии до четырех побед — 1-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
03 июня 03:00   |  перерыв
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
0:0
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи: Марк Жоанетт  (Вердун, Канада), Вес Макколи  (Джорджтаун, Канада)
Смит-Пелли2'
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Перерыв

Завершился первый период! Он прошел в равной борьбе, однако ярче в атаке действовали хозяева. Самый опасный момент создали Кузнецов и Овечкин, но Флери сотворил невероятный сэйв. Насладитесь им еще раз.

'19

Орпик бросил с синей линии. Для Флери это не стало проблемой.

'17

Так бросал с неудобной руки. Холтби без труда забрал шайбу.

'16

Макнэбб мощно приложил Кузнецова силовым приемом! Все живы и здоровы.

'14

Покинул Смит скамейку штрафников.

'13

Прошла первая минута большинства «Вашингтона».

'13

Карлсон «щелкнул» с синей линии. Флери забрал шайбу.

'12

Смит получил две минуты за задержку соперника клюшкой.

'11

Два в один вышли игроки «Вегаса»! Смит не смог попасть по шайбе.

'10

5:3 по броскам в створ в пользу гостей.

'9

Кузнецов оставил шайбу Овечкину, который нанес мощный бросок из-под защитника! Мимо ворот.

'8

Гости не смогли воспользоваться большинством. Команды в равных составах.

'7

Маршессо набрасывал на пятачок. Хоккеисты обеих команд потолкались в борьбе за шайбу, но в итоге снаряд забрал Холтби.

'6

Стивенсон забросил шайбу в ворота, но Смит-Пелли в момент гола атаковал вратаря. Взятие ворот не засчитано, а игрок «Вашингтона» получил две минуты штрафа.

'4

После опасного момента у ворот «Вегаса» команды несколько сбавили темп игры.

'2

Кузнецов после падения схватился за руку и поехал на скамейку запасных. Неприятный момент, но в подтрибунное россиянин не пошел, а значит играть можно.

'2

Кузнецов и Овечкин выходили два в одного. Капитан «Вашингтона» получил прострельную передачу от партнера и нанес бросок! Флери отразил шайбу.

'1

Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли хозяева!

03:20

Встреча начнется через несколько минут.

03:15

Перед матчем певец Стинг вместе с регги-исполнителем Шэгги выступили в Вашингтоне перед болельщиками.

03:10

Сегодня на арене присутствует необычный болельщик. Названный в честь Овечкина бульдог Ови приехал на третий матч финальной серии НХЛ, чтобы поддержать «Вашингтон».

03:05

В составе гостей лучшим бомбардиром является Джонатан Маршессо — 19 очков (8+11).

03:00

У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 24 очка (13+11). В серии против «Вегаса» россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

02:55

В плей-офф НХЛ Кузнецов набрал 25 очков (11 голов + 14 передач).

02:50

Кузнецов в игре!

02:45

Пока неизвестно, сможет ли принять участие в матче форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Лидер гонки бомбардиров нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ получил повреждение во втором матче серии.

02:40

Спустя 20 лет финал Кубка Стэнли вернулся в Вашингтон. В 1998 году столичный клуб не смог оказать сопротивление «Детройт Ред Уингз». Теперь «Кэпиталз» приложит все усилия для того, чтобы впервые в истории клуба выйти в перед в финальной серии НХЛ.

02:35

Встреча начнется примерно в 3 часа утра по московскому времени.

02:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! Приветствуем вас на третьем матче финальной серии НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина примет сегодня «Вегас Голден Найтс». Счет в серии до четырех побед 1-1.