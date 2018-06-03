Вашингтон Кэпиталз

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Орпик бросил с синей линии. Для Флери это не стало проблемой.
Так бросал с неудобной руки. Холтби без труда забрал шайбу.
Макнэбб мощно приложил Кузнецова силовым приемом! Все живы и здоровы.
Покинул Смит скамейку штрафников.
Прошла первая минута большинства «Вашингтона».
Карлсон «щелкнул» с синей линии. Флери забрал шайбу.
5:3 по броскам в створ в пользу гостей.
Гости не смогли воспользоваться большинством. Команды в равных составах.
Маршессо набрасывал на пятачок. Хоккеисты обеих команд потолкались в борьбе за шайбу, но в итоге снаряд забрал Холтби.
После опасного момента у ворот «Вегаса» команды несколько сбавили темп игры.
Кузнецов после падения схватился за руку и поехал на скамейку запасных. Неприятный момент, но в подтрибунное россиянин не пошел, а значит играть можно.
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли хозяева!
Встреча начнется через несколько минут.
Перед матчем певец Стинг вместе с регги-исполнителем Шэгги выступили в Вашингтоне перед болельщиками.
Сегодня на арене присутствует необычный болельщик. Названный в честь Овечкина бульдог Ови приехал на третий матч финальной серии НХЛ, чтобы поддержать «Вашингтон».
В составе гостей лучшим бомбардиром является Джонатан Маршессо — 19 очков (8+11).
У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 24 очка (13+11). В серии против «Вегаса» россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
В плей-офф НХЛ Кузнецов набрал 25 очков (11 голов + 14 передач).
Кузнецов в игре!
Пока неизвестно, сможет ли принять участие в матче форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Лидер гонки бомбардиров нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ получил повреждение во втором матче серии.
Спустя 20 лет финал Кубка Стэнли вернулся в Вашингтон. В 1998 году столичный клуб не смог оказать сопротивление «Детройт Ред Уингз». Теперь «Кэпиталз» приложит все усилия для того, чтобы впервые в истории клуба выйти в перед в финальной серии НХЛ.
Встреча начнется примерно в 3 часа утра по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Приветствуем вас на третьем матче финальной серии НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина примет сегодня «Вегас Голден Найтс». Счет в серии до четырех побед 1-1.