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Александр Овечкин поздравляет голкипера Брэйдена Холтби с победой в пятом матче серии Официальный сайт НХЛ
Александр Овечкин поздравляет голкипера Брэйдена Холтби с победой в пятом матче серии

Финал НХЛ. «Вашингтон» сравнял счет в матче с «Вегасом». LIVE

Онлайн-трансляция второго матча финальной серии НХЛ «Вегас» — «Вашингтон»

«Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче финальной серии НХЛ. Пока счет в серии 1-0 в пользу новичка лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
31 мая 03:00   |  2 период
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс
1:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
1:1
Стадион «Ти-Мобайл Арена», Парадайс | Судьи: Крис Руни  (Бостон, США), Келли Сазерлэнд  (Ричмонд, Канада)
1:0Нил
Энгелланд2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Оши2'
1:1Эллер
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'23

Орпик сыграл грубо и зарядил в челюсть Нилу. Это удаление. На две минуты отправляется отдыхать защитник «Вашингтона».

'22

Набросил Нил, и был уже готов замыкать передачу форвард «Вегаса», но уверенно сыграл Холтби.

'21

Стартовал второй период!

'20

Перерыв! Завершился первый период! На гол Джеймса Нила ответил Ларс Эллер. Отдыхаем.

'19

Выходит из своей зоны «Вашингтон», находясь под сильным давлением соперника, и даже доходит до ворот «Вегаса». Но до броска дело не дошло.

'18

ГООООООООООООООООЛ!!! «Вашингтон» сравнивает! Эллер оказался не прикрыт, поймал шайбу справа и мощно щелкнул по пустым воротам!

'17

Обоюдное удаление у команд в итоге.

'17

А вот и первая потасовка! Организовали игроки «Вашингтона» целую волну атаки на ворота Флери. Опасно, но канадец все контролировал. А его в свою очередь — защитники «Вегаса».

'15

Макнэбб грубо толкнул Кузнецова у борта. У россиянина, похоже, проблемы с рукой. Отправился на скамейку Кузнецов, оказывают ему помощь медики.

'13

Икин решил пойти в одиночку на четверых игроков «Вашингтона» и умудрился даже набросить на ворота Холтби. Тот шайбу поймал без проблем.

'12

Овечкин бросает! Флери немного выдвинулся из ворот и отбил шайбу далеко в сторону.

'10

Лука Сбиса сместился вправо и уже пробежал к линии ворот, хотел сделать передачу под удар, а в итоге неточно откатил шайбу в сторону от ворот. «Вашингтон» ушел в контратаку и завершил ее неопасным броском по воротам Флери.

'9

По сути первый именно голевой момент у «Вегаса» реализован сразу же.

'8

ГООООООООООООООООЛ! «Вегас» открывает счет в матче! Джеймс Нил обокрал защитника «Вашингтона» в его зоне, сблизился с вратарем и бросил в дальний угол ворот. 1:0!

'7

Смит-Пелли сместился в правый край и опасно простреливал в сторону пятака, но Овечкина там не оказалось.

'6

Теодор щелкнул от синей линии, подставлял клюшку форвард «Вегаса», но шайба пролетела мимо.

'5

Атакой на атаку отвечают команды. Игра идет от ворот до ворот.

'4

Опасно! Джеймс Нил получил шайбу из-за ворот, но Холтби спасает «столичных».

'4

Очень некстати теряет шайбу в своей зоне защитник «Вегаса». К счастью для него и команды Бураковски ошибкой не воспользовался.

'3

А вот сейчас было опасно! «Вашингтон» организовал отличную атаку три в четыре, Ти Джей Оши вышел один ворота Флери, но переиграть опытного канадца не смог. «Вегас» ответил контратакой, но до броска дело не дошло.

'2

А вот и Флери вступает в игру. Кемпны бросал — неопасно.

'2

Пошла активная борьба за каждый участок площадки с первой же секунды. А иначе и быть не может!

'1

И тут же Энгелланд бросает по воротам Холтби. Фиксирует шайбу голкипер «Вашингтона».

'1

Матч начался!

03:20

Ну все. Время хоккея! Настраиваются игроки на матч, обмениваются последними наставлениями друг другу. И выходят команды на лед! Считанные секунды до начала второго матча финальной серии!

03:17

Кстати, в группе «Газеты.Ru» ВКонтакте вы можете сделать свой выбор относительно результата сегодняшнего матча.

03:16

Между тем первая пятерка «Вегаса». Здесь без сюрпризов.

03:14

Известная американская рок-группа Imagine Dragons выступает перед матчем.

03:11

Чем прекрасна НХЛ, так это тем, что каждый матч — это настоящее шоу. Умеют все-таки организаторы привлечь интерес к спортивному событию по максимуму!

03:08

Выходят команды на лед для разминки.

03:00

Итак, все готово к началу игры!

02:55

Напомним, что первая встреча завершилась победой «Вегаса» со счетом 6:4. Второй матч также проходит в Парадайсе.

02:55

Вашему вниманию первая пятерка «Вашингтона».

02:50

Готовятся команды к выходу на лед.

02:35

Команды выйдут на лед примерно в 3.00 по московскому времени.

02:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! Приветствуем вас на втором матче финальной серии НХЛ. «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Счет в серии 1-0 в пользу новичка лиги.