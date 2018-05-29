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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Sporting News
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Финал НХЛ. «Вегас» — «Вашингтон». LIVE

Онлайн финального матча НХЛ «Вегас» - «Вашингтон»

«Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. «Газета.Ru» следит за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.
29 мая 03:00   |  Матч не начался
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Стадион «Ти-Мобайл Арена», Парадайс | Судьи: Марк Жоанетт  (Вердун, Канада), Вес Макколи  (Джорджтаун, Канада)
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02:55

Александр Овечкин набрал в плей-офф НХЛ 22 очка (12+10). У его партнера по команде Дмитрия Орлова восемь результативных баллов (2+6).

02:50

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов лидирует в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли в списке бомбардиров. На его счету 24 очка (11 голов и 13 результативных передач).

02:45

В плей-офф Кубка Стэнли «Вегас», проводящий свой дебютный сезон в НХЛ, оказался сильнее клубов «Лос-Анджелес Кингз» (4-0), «Сан-Хосе Шаркс» (4-2) и «Виннипег Джетс» (4-1).

02:40

На пути к финалу столичный клуб во главе с Александром Овечкиным обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3).

02:35

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Сегодня на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» примет «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

1:10

Встреча начнется примерно в 3 часа утра по московскому времени.

1:00

Доброй ночи, уважаемые читатели! «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. «Газета.Ru» следит за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.