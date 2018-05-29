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Александр Овечкин набрал в плей-офф НХЛ 22 очка (12+10). У его партнера по команде Дмитрия Орлова восемь результативных баллов (2+6).
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов лидирует в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли в списке бомбардиров. На его счету 24 очка (11 голов и 13 результативных передач).
В плей-офф Кубка Стэнли «Вегас», проводящий свой дебютный сезон в НХЛ, оказался сильнее клубов «Лос-Анджелес Кингз» (4-0), «Сан-Хосе Шаркс» (4-2) и «Виннипег Джетс» (4-1).
На пути к финалу столичный клуб во главе с Александром Овечкиным обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3).
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Сегодня на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» примет «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Встреча начнется примерно в 3 часа утра по московскому времени.
Доброй ночи, уважаемые читатели! «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. «Газета.Ru» следит за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.