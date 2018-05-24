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Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Reuters
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Кубок Стэнли. «Тампа» — «Вашингтон». LIVE

Онлайн полуфинала НХЛ »«Тампа» — «Вашингтон»

Команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в гостях сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Победитель встречи выйдет в финал Кубка Стэнли. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
24 мая 03:00   |  Матч не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Стадион «Амали-Арена», Тампа | Судьи: Вес Макколи  (Джорджтаун, Канада), Келли Сазерлэнд  (Ричмонд, Канада)
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03:05

Сочетания звеньев «Вашингтона».

03:00

Победителя сегодняшнего противостояния ждут хоккеисты «Вегас Голден Найтс», которые обыграли в финале Западной конференции «Виннипег Джетс» (4-1).

02:55

Седьмая встреча оставляет результаты всех предыдущих матчей позади. Впереди одна игра, которая определит победителя Восточной конференции и финалиста Кубка Стэнли.

02:50

На шестую встречу, которая прошла в столице США, «Вашингтон» вышел сверхмотивирован. Команда Барри Тротца не дала дала шансов гостям досрочно завершить серию. Итоговый счет матча — 3:0.

02:45

Серия началась более чем удачно для команды Овечкина. Две победы на выезде зарядили болельщиков «Вашингтона» оптимизмом. Однако в домашних матчах столичный клуб дважды был повержен соперником. Пятая игра вывела «Тампу» вперед и приблизила катастрофу для «Кэпиталз».

02:40

Решающий матч за выход в финал Кубка Стэнли пройдет на «Амали-Арене» в Тампе.

02:35

Встреча начнется примерно в 3.00 по московскому времени.

02:30

Здравствуйте, уважаемые читатели! Приветствуем вас на решающем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз».