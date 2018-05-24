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Сочетания звеньев «Вашингтона».
Победителя сегодняшнего противостояния ждут хоккеисты «Вегас Голден Найтс», которые обыграли в финале Западной конференции «Виннипег Джетс» (4-1).
Седьмая встреча оставляет результаты всех предыдущих матчей позади. Впереди одна игра, которая определит победителя Восточной конференции и финалиста Кубка Стэнли.
На шестую встречу, которая прошла в столице США, «Вашингтон» вышел сверхмотивирован. Команда Барри Тротца не дала дала шансов гостям досрочно завершить серию. Итоговый счет матча — 3:0.
Серия началась более чем удачно для команды Овечкина. Две победы на выезде зарядили болельщиков «Вашингтона» оптимизмом. Однако в домашних матчах столичный клуб дважды был повержен соперником. Пятая игра вывела «Тампу» вперед и приблизила катастрофу для «Кэпиталз».
Решающий матч за выход в финал Кубка Стэнли пройдет на «Амали-Арене» в Тампе.
Встреча начнется примерно в 3.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Приветствуем вас на решающем матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором встретятся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз».