Тампа-Бэй Лайтнинг

Серия началась более чем удачно для команды Овечкина. Две победы на выезде зарядили болельщиков «Вашингтона» оптимизмом. Однако в домашних матчах столичный клуб дважды был повержен соперником. Пятая игра вывела «Тампу» вперед и приблизила катастрофу для «Кэпиталз».