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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин борется с форвардом «Тампы»... Sports Illustrated
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин борется с форвардом «Тампы» Тайлером Джонсоном

Кубок Стэнли. «Вашингтон» — «Тампа». LIVE

Онлайн полуфинала НХЛ «Вашингтон» — «Тампа»

Команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг» в шестом матче полуфинала плей-офф НХЛ. «Молнии» ведут в серии со счетом 3-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
22 мая 03:00   |  1 период
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон | Судьи: Брэд Майер  (Дэйтон, США), Дэн О'Хэллоран  (Эссекс, Канада)
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Перерыв

Прозвучала сирена на первый перерыв! «Вашингтон» отлично провел стартовую 20-минутку, создал несколько шикарных моментов, но Василевский не позволил их реализовать. Партнеры вратаря пока выглядят нервозными.

'20

Потолкались немного хоккеисты обеих команд. Обе команды настроены серьезно на сегодняшний матч.

'20

Василевский!!!!! Несколько раз с пяточка пробил Кузнецов! Сумасшедшие сейвы!

'18

Пойнт кистевым с неудобной руки пробил точно в Холтби.

'17

Овечкин влетел в зону «Тампы» и нанес бросок из-под соперника! Мимо ворот.

'16

Орпик и Миллер устроили небольшую потасовку. Победителя драки узнать не удалось — судьи быстро вмешались. Оба хоккеиста получили по пять минут.

'15

Бураковски бросал с дальней дистанции, но шайба летела с малой скоростью.

'14

Пять бросков в створ у хозяев против четырех у «Тампы». Острее выглядят атаки «Вашингтона».

'12

Кузнецов ошибся в передаче у своих ворот. Кэллазан не смог воспользоваться моментом.

'11

Мощно в прессинге действуют игроки «Вашингтона».

'11

Убойный бросок Орлова от синей линии! Мимо ворот пролетела шайба.

'10

Хедман ошибся и едва не организовал атаку «Вашингтона».

'9

Василевский! Овечкин нанес мощный бросок из-под защитника! Чудеса реакции продемонстрировал голкипер «молний»!

'8

Пойнт нанес мощный бросок! Заблокировали его хоккеисты хозяев.

'7

«Тампа» обосновалась в зоне «Вашингтона».

'6

И тут уже Овечкин обыграл соперника и едва не вышел один на один с Василевским. Джирарди вовремя выбил шайбу.

'5

Миллер прострелил на дальнюю штангу на Киллорна, но канадец не смог дотянуться до шайбы.

'3

«Тампа» вышла три в два. Стэмкос отдал передачу на Кучерова. Российский форвард не попал в створ.

'2

Бросок от синей линии в исполнении Кэмпны! Василевский отразил!

'2

Пока без ворот играют обе команды.

'1

«Вашингтон» выиграл стартовое вбрасывание! Матч начался!

03:16

Хоккеисты на льду и готовы к матчу.

03:12

Уже известен первый финалист Кубка Стэнли. Победителя серии на Востоке ждет новичок лиги — «Вегас Голден Найтс».

03:04

В скором времени начнется шестая встреча.

02:56

Хоккеисты гостей покидают раздевалку.

02:54

После не слишком уверенных первых двух матчей яркую игру продемонстрировал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. В третье и четвертой встречах он отразил по 36 бросков. В последнем матче на его счету 28 сейвов.

02:46

Пятая встреча между командами, которая прошла в Тампе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Седрик Пакетт, Ондржей Палат и Райан Кэллахан. Результативной передачей отметился Никита Кучеров. У гостей шайбы забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

02:38

После пяти матчей лидируют «молнии» со счетом 3-2. Сегодняшняя встреча может стать последней в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли для команды Александра Овечкина.

02:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Сегодня на льду «Кэпитал Уан-Арены» «Вашингтон Кэпиталз» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче финальной серии Восточной конференции.

0:10

Встреча начнется примерно в 3.00 по московскому времени.

0:00

Доброго времени суток, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. «Молнии» ведут в серии со счетом 3-2. «Газета.Ru» предлагает ващему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка.