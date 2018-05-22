Вашингтон Кэпиталз

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Потолкались немного хоккеисты обеих команд. Обе команды настроены серьезно на сегодняшний матч.
Пойнт кистевым с неудобной руки пробил точно в Холтби.
Бураковски бросал с дальней дистанции, но шайба летела с малой скоростью.
Пять бросков в створ у хозяев против четырех у «Тампы». Острее выглядят атаки «Вашингтона».
Кузнецов ошибся в передаче у своих ворот. Кэллазан не смог воспользоваться моментом.
Мощно в прессинге действуют игроки «Вашингтона».
Убойный бросок Орлова от синей линии! Мимо ворот пролетела шайба.
Хедман ошибся и едва не организовал атаку «Вашингтона».
Пойнт нанес мощный бросок! Заблокировали его хоккеисты хозяев.
«Тампа» обосновалась в зоне «Вашингтона».
И тут уже Овечкин обыграл соперника и едва не вышел один на один с Василевским. Джирарди вовремя выбил шайбу.
Миллер прострелил на дальнюю штангу на Киллорна, но канадец не смог дотянуться до шайбы.
«Тампа» вышла три в два. Стэмкос отдал передачу на Кучерова. Российский форвард не попал в створ.
Бросок от синей линии в исполнении Кэмпны! Василевский отразил!
Пока без ворот играют обе команды.
Хоккеисты на льду и готовы к матчу.
Уже известен первый финалист Кубка Стэнли. Победителя серии на Востоке ждет новичок лиги — «Вегас Голден Найтс».
В скором времени начнется шестая встреча.
Хоккеисты гостей покидают раздевалку.
После не слишком уверенных первых двух матчей яркую игру продемонстрировал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. В третье и четвертой встречах он отразил по 36 бросков. В последнем матче на его счету 28 сейвов.
Пятая встреча между командами, которая прошла в Тампе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Седрик Пакетт, Ондржей Палат и Райан Кэллахан. Результативной передачей отметился Никита Кучеров. У гостей шайбы забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
После пяти матчей лидируют «молнии» со счетом 3-2. Сегодняшняя встреча может стать последней в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли для команды Александра Овечкина.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Сегодня на льду «Кэпитал Уан-Арены» «Вашингтон Кэпиталз» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче финальной серии Восточной конференции.
Встреча начнется примерно в 3.00 по московскому времени.
Доброго времени суток, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. «Молнии» ведут в серии со счетом 3-2. «Газета.Ru» предлагает ващему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка.