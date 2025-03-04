Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Подняться в таблице: ЦСКА принимает СКА в матче КХЛ. LIVE

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН

close

Игрок ЦСКА Максим Мамин (справа) и игрок СКА Николай Поляков в матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ПХК ЦСКА (Москва).

Александр Гальперин/РИА Новости
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве встречаются ЦСКА и санкт-петербургский СКА, борющиеся за то, чтобы занять место повыше. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1-й период
04 марта 19:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
1'

Поееееееехали! Встреча началась.

19:25

ЦСКА занимает в данный момент третье место в Западной конференции, СКА располагается на седьмой строчке. В активе москвичей 78 очков после 60-ти игр, СКА набрал 71 балл за 61 матч.

19:20

Ворота сегодня защищают Павел Хомченко у ЦСКА и Егор Заврагин у СКА.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве встречаются ЦСКА и санкт-петербургский СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме
Киев проведет аудит после приостановки помощи от США. Военная операция, день 1105-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1105-й день
Ростовские власти пообещали отремонтировать 36-летнюю больницу с дырами в стенах
В Кремле отреагировали на сообщения о возможной отмене санкций против РФ
Губернатор Алтайского края прокомментировал расправу над главой Завьяловского района
Кандидат в президенты Польши попал на «Миротворец»
Приставы нашли в шкафу должника по алиментам
Новости и материалы
В Твери кавалер проводил знакомую до дома после романтического ужина и ограбил ее
Стало известно, как решится судьба медалей Валиевой
Сергей Соседов назвал сумму для комфортной жизни в Москве
Врачи не смогли спасти младенца с ожогами после пожара в Ленобласти
DJ SMASH впервые показал годовалого сына
Имущество экс-главы Google в России Соловьевой попало под арест
В Европе признали тотальное преимуществе России над ВСУ
Зеленский назвал первый этап к завершению конфликта на Украине
На Ozon появились запчасти с разбитых машин
Ксению Собчак раскритиковали за «юбку пенсионерки»
Умер иеромонах Оптиной пустыни, который окормлял бойцов СВО
Россияне столкнулись с затруднениями в получении налогового вычета
Губерниев назвал безобразным судейство на ЧР по лыжам
Бизнесмен расторг помолвку с Дианой Шурыгиной
Вэнс назвал лучшую гарантию для Украины от повторного «вторжения Путина»
Юноши жестоко избили мужчину после замечания о шумном поведении в российском городе
Водителям рассказали, как избежать распространения ржавчины на кузове после зимы
Вэнс призвал Киев возобновить переговоры с Трампом
Все новости
Парламент Грузии одобрил новый законопроект об иноагентах
Вице-президент США заявил о невозможности продолжения конфликта с Россией
В Москве таксист вышвырнул из машины пассажирку с температурой
«Черная метка Зеленскому». Как в России отнеслись к приостановке помощи США Киеву
Politico: ЕС остановил разработку нового пакета помощи Киеву из-за Венгрии
Белый дом раскрыл темы выступления Трампа перед конгрессом
«Необходимо поддержать Украину». В Европе объявили новую эру вооружения
Глава ЕК сообщила о планах привлечь 150 млрд евро для оружия Украине
Крымское пиво, котлета по-киевски и хлеб за 5 рублей. Чем кормят депутатов Госдумы
«Оторвало половину лица». Конфликт в администрации района на Алтае привел к расправе
Главу района Алтайского края могли убить за отстранение чиновника от должности
Geely, Chery, Haval: вскрылась уязвимость китайских автомобилей перед угонщиками
Автокриминалисты назвали десять китайских автобрендов, уязвимых перед угонщиками
Как отмечают Пурим: история, традиции и главные блюда иудейского праздника
Еврейский праздник Пурим: когда отмечают в 2025 году, что едят в этот день и какие традиции соблюдают
Поздравления с 8 Марта для мамы, девушки и коллег: что пожелать в Международный женский день
Как оригинально поздравить женщин с 8 Марта своими словами?
«Мы не будем сидеть сложа руки». Сестра Ким Чен Ына пригрозила США
Сестра лидера КНДР пригрозила обновить рекорд в применении сил сдерживания
«Продержатся три недели». Какое оружие закончится у ВСУ без помощи США
Полковник Ходаренок: ВСУ без помощи США продержатся не более трех недель
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами