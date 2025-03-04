ЦСКА занимает в данный момент третье место в Западной конференции, СКА располагается на седьмой строчке. В активе москвичей 78 очков после 60-ти игр, СКА набрал 71 балл за 61 матч.
Подняться в таблице: ЦСКА принимает СКА в матче КХЛ. LIVE
КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН
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Игрок ЦСКА Максим Мамин (справа) и игрок СКА Николай Поляков в матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ПХК ЦСКА (Москва).Александр Гальперин/РИА Новости
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве встречаются ЦСКА и санкт-петербургский СКА, борющиеся за то, чтобы занять место повыше. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1-й период
04 марта 19:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
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