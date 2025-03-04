04 марта 2025, 19:30 Спорт Подняться в таблице: ЦСКА принимает СКА в матче КХЛ. LIVE КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН Александр Седов

close Игрок ЦСКА Максим Мамин (справа) и игрок СКА Николай Поляков в матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ПХК ЦСКА (Москва). Александр Гальперин/РИА Новости

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве встречаются ЦСКА и санкт-петербургский СКА, борющиеся за то, чтобы занять место повыше. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ. 1-й период 04 марта 19:30 ЦСКА Москва, Россия 0 : 0 СКА Санкт-Петербург, Россия Стадион «ЦСКА-Арена», Москва, Россия 1-й период 2-й период 3-й период