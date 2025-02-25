25 февраля 2025, 19:30 Спорт Принципиальная битва конкурентов: СКА против «Спартака» в Санкт-Петербурге. LIVE КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН Александр Седов

close Эпизод матча СКА — «Спартак» twitter.com/spartak_hc

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургский СКА, опустившийся на седьмое место в Западной конференции, принимает идущий там же вторым московский «Спартак». При этом соперников разделяют в таблице всего три очка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ. Матч не начался 25 февраля 19:30 СКА Санкт-Петербург, Россия 0 : 0 Спартак Москва, Россия Стадион «СКА Арена», Санкт-Петербург, Россия 1-й период 2-й период 3-й период