В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургский СКА, опустившийся на седьмое место в Западной конференции, принимает идущий там же вторым московский «Спартак». При этом соперников разделяют в таблице всего три очка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
25 февраля 19:30
СКА
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Спартак
Москва, Россия
Стадион «СКА Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
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19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургский СКА принимает столичный «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.