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Предплейоффные разборки: «Локомотив» против «Спартака». LIVE

Хоккей. КХЛ. «Локомотив» — «Спартак». ОНЛАЙН

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эпизод матча «Спартак» - «Локомотив»

Официальный сайт «Спартака»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
04 февраля 19:00
Локомотив
Ярославль, Россия
0 : 0
Спартак
Москва, Россия
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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