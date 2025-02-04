Спорт
Предплейоффные разборки: «Локомотив» против «Спартака». LIVE
эпизод матча «Спартак» - «Локомотив»
Официальный сайт «Спартака»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
04 февраля 19:00
Локомотив
Ярославль, Россия
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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