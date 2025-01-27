Спорт
Дерби в Москве: «Спартак» против ЦСКА. LIVE
Сергей Гунеев/РИА Новости
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
27 января 19:30
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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