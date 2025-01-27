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Дерби в Москве: «Спартак» против ЦСКА. LIVE

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Спартак» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Сергей Гунеев/РИА Новости
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
27 января 19:30
Спартак
Москва, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Мегаспорт», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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