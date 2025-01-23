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КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Динамо» - СКА

РИА Новости
В матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА принимает на своем льду столичное «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
23 января 19:30
СКА
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «СКА Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги санкт-петербургский СКА играет с московским «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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