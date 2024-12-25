'27

Ох, Евгений Кузнецов упал за воротами ЦСКА и не может подняться! Никто не нарушал правила, но нападающий получил травму. Провольнев и Кузнецов случайно столкнулись, когда оба стремились к шайбе. Похоже, что нападающий СКА влетел головой в чужое плечо, но атаки со стороны соперника не было. Кузнецова увели в подтрибунное помещение.