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Ротенберг в ярости: ЦСКА забросил СКА пять шайб в первом тайме. LIVE

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА Новости
Два армейских клуба — московский ЦСКА и петербургский СКА — играют в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
2-й период
25 декабря 19:30
ЦСКА
Москва, Россия
00' Карнаухов
00' Гурьянов
08' Абрамов
14' Соркин
14' Карнаухов
5 : 0
СКА
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва, Россия
1-й период
00'41" Карнаухов 00'57" Гурьянов

08'11" Абрамов

14'02" Соркин 14'38" Карнаухов

2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'31

ЦСКА снова в полном составе.

'30

Момент! Григоренко нанес бросок со своей коронной точки — правого круга вбрасывания, — но прямо в грудь вратарю ЦСКА.

'29

Нападающий ЦСКА Полтапов получил двухминутное удаление за подножку. СКА в большинстве!

'28

Опасно! Нападающий ЦСКА Афанасьев нанес бросок в ближний угол, но шайба попала в сетку с внешней стороны!

'27

Ох, Евгений Кузнецов упал за воротами ЦСКА и не может подняться! Никто не нарушал правила, но нападающий получил травму. Провольнев и Кузнецов случайно столкнулись, когда оба стремились к шайбе. Похоже, что нападающий СКА влетел головой в чужое плечо, но атаки со стороны соперника не было. Кузнецова увели в подтрибунное помещение.

'27

Кузнецов внезапно мощно щелкнул в ближний угол из правого круга вбрасывания, но вратарь ЦСКА справился!

'26

Акользин нанес бросок из левого круга вбрасывания, но повторить фирменный щелчок Овечкина не получилось: шайба прошла мимо створа.

'25

Команды снова в полных составах — «пять на пять».

'23

Момент! Защитник СКА Никишин нанес мощный дальний бросок в створ, но Просветов поймал шайбу в ловушку!

'23

На льду началась заварушка! Кузнецов и Провольнев начали толкаться на льду. К конфликту подключились нападающий СКА Плотников и защитник ЦСКА Охотюк, которые сцепились еще более серьезно, за что оба получили двухминутные удаления. Команды играют «четыре на четыре».

'23

Опасно! Нападающий СКА Акользин нанес сильный бросок с нескольких метров, но голкипер спас!

'21

Второй период начался!

'20

Первый период завершен! ЦСКА забросил СКА пять (!) безответных шайб, причем на последней минуте москвичи могли оформить шестой гол: Исхаков оказался с шайбой на пятаке, но защитники чудом не дали ему нанести бросок.

За ЦСКА отличились Карнаухов (дубль), Гурьянов, Абрамов и Соркин.

Петербургские армейцы ответили несколькими опасными атаками, но либо подводила реализация, либо спасал вратарь ЦСКА Иван Просветов.

'18

Момент! СКА провел красивую атаку, и нападающий Бардаков нанес опасный бросок с острого угла по пустым воротам ЦСКА, но не попал!

'16

Обратная замена вратаря в составе СКА: Мойсевич возвращается на скамейку, вместо него — Егор Заврагин.

'15

ГОООООЛ!!! Это уже унижение. Карнаухов оформляет дубль и доводит счет до 5:0 в пользу ЦСКА!

Мамин оказался с шайбой возле пятака СКА, но вместо броска неожиданно отдал пас на Карнаухова, который с полуметра отправил снаряд в правый угол.

'15

ГООООЛ!!! 4:0 — ЦСКА просто не замечает СКА на своей площадке!

Соркин нанес хлесткий бросок из правого круга вбрасывания и поразил ближний угол!

'14

Нападающий ЦСКА Афанасьев прошел по правому флангу и нанес бросок в сторону ворот, но шайба не пошла в створ.

'12

СКА ответил хорошими бросками Григоренко и Хайруллина, но оба немного не попали в створ!

'11

Момент! Нападающий ЦСКА Полтапов сместился в центр с правого фланга и нанес мощный бросок в правую «девятку», но чуть-чуть не попал в створ!

'9

ГООООЛ!!! Абрамов выскочил на рандеву с Мойсевичем и направил шайбу точно между щитков вратаря СКА — 3:0! ЦСКА провел идеальную быструю атаку: игроки всего в две передачи разрезали всю оборону питерцев и доставил шайбу до Абрамова.

'7

Опасно! Нападающий ЦСКА Долженков вышел один на один с вратарем СКА, но не смог переиграть его!

'6

Нападающий СКА Глотов пробросил себе шайбу на ход по правому флангу, но защитник москвичей обогнал его и завладел снарядом.

'4

Нападающий СКА Алистров попал в офсайд, и на этом атака петербуржцев закончилась.

'2

В составе СКА произошла замена вратаря: Павел Мойсевич вышел вместо Егора Заврагина, который сыграл всего минуту и пропустил две шайбы.

'1

ГООООЛ!!! ЦСКА сразу же удваивает преимущество — на 57-й секунде встречи!

Канадский защитник Уильямс сильно прострелил на «пятак» СКА, где Гурьянов неуловимым движением клюшки изменил направление шайбы — 2:0!

'1

ГООООЛ! ЦСКА открывает счет на первой минуте — спустя 41 секунду после начала матча!

Нестеров нанес два мощных броска от синей линии. В итоге Карнаухов принял шайбу за воротами и прострелил на пятак, где снаряд благодаря удачному рикошету от ноги защитника СКА Галенюка попал в створ!

1:0!

'1

Матч начался!

19:29

В данный момент ЦСКА располагается на третьем месте в Западной конференции КХЛ с 51 очком, а СКА — на шестом с 48 баллами.

19:27

Стартовые вратари: Иван Просветов (ЦСКА) — Егор Заврагин (СКА).

19:25

Состав СКА:

19:20

Состав ЦСКА:

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между московским ЦСКА и питерским СКА.

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