Момент! Григоренко нанес бросок со своей коронной точки — правого круга вбрасывания, — но прямо в грудь вратарю ЦСКА.
Опасно! Нападающий ЦСКА Афанасьев нанес бросок в ближний угол, но шайба попала в сетку с внешней стороны!
Ох, Евгений Кузнецов упал за воротами ЦСКА и не может подняться! Никто не нарушал правила, но нападающий получил травму. Провольнев и Кузнецов случайно столкнулись, когда оба стремились к шайбе. Похоже, что нападающий СКА влетел головой в чужое плечо, но атаки со стороны соперника не было. Кузнецова увели в подтрибунное помещение.
Кузнецов внезапно мощно щелкнул в ближний угол из правого круга вбрасывания, но вратарь ЦСКА справился!
Акользин нанес бросок из левого круга вбрасывания, но повторить фирменный щелчок Овечкина не получилось: шайба прошла мимо створа.
Момент! Защитник СКА Никишин нанес мощный дальний бросок в створ, но Просветов поймал шайбу в ловушку!
На льду началась заварушка! Кузнецов и Провольнев начали толкаться на льду. К конфликту подключились нападающий СКА Плотников и защитник ЦСКА Охотюк, которые сцепились еще более серьезно, за что оба получили двухминутные удаления. Команды играют «четыре на четыре».
Первый период завершен! ЦСКА забросил СКА пять (!) безответных шайб, причем на последней минуте москвичи могли оформить шестой гол: Исхаков оказался с шайбой на пятаке, но защитники чудом не дали ему нанести бросок.
За ЦСКА отличились Карнаухов (дубль), Гурьянов, Абрамов и Соркин.
Петербургские армейцы ответили несколькими опасными атаками, но либо подводила реализация, либо спасал вратарь ЦСКА Иван Просветов.
Момент! СКА провел красивую атаку, и нападающий Бардаков нанес опасный бросок с острого угла по пустым воротам ЦСКА, но не попал!
Обратная замена вратаря в составе СКА: Мойсевич возвращается на скамейку, вместо него — Егор Заврагин.
ГОООООЛ!!! Это уже унижение. Карнаухов оформляет дубль и доводит счет до 5:0 в пользу ЦСКА!
Мамин оказался с шайбой возле пятака СКА, но вместо броска неожиданно отдал пас на Карнаухова, который с полуметра отправил снаряд в правый угол.
ГООООЛ!!! 4:0 — ЦСКА просто не замечает СКА на своей площадке!
Соркин нанес хлесткий бросок из правого круга вбрасывания и поразил ближний угол!
Нападающий ЦСКА Афанасьев прошел по правому флангу и нанес бросок в сторону ворот, но шайба не пошла в створ.
Момент! Нападающий ЦСКА Полтапов сместился в центр с правого фланга и нанес мощный бросок в правую «девятку», но чуть-чуть не попал в створ!
ГООООЛ!!! Абрамов выскочил на рандеву с Мойсевичем и направил шайбу точно между щитков вратаря СКА — 3:0! ЦСКА провел идеальную быструю атаку: игроки всего в две передачи разрезали всю оборону питерцев и доставил шайбу до Абрамова.
Нападающий СКА Глотов пробросил себе шайбу на ход по правому флангу, но защитник москвичей обогнал его и завладел снарядом.
В составе СКА произошла замена вратаря: Павел Мойсевич вышел вместо Егора Заврагина, который сыграл всего минуту и пропустил две шайбы.
ГООООЛ!!! ЦСКА сразу же удваивает преимущество — на 57-й секунде встречи!
Канадский защитник Уильямс сильно прострелил на «пятак» СКА, где Гурьянов неуловимым движением клюшки изменил направление шайбы — 2:0!
ГООООЛ! ЦСКА открывает счет на первой минуте — спустя 41 секунду после начала матча!
Нестеров нанес два мощных броска от синей линии. В итоге Карнаухов принял шайбу за воротами и прострелил на пятак, где снаряд благодаря удачному рикошету от ноги защитника СКА Галенюка попал в створ!
1:0!
В данный момент ЦСКА располагается на третьем месте в Западной конференции КХЛ с 51 очком, а СКА — на шестом с 48 баллами.