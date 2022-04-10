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Выйти вперед в серии: СКА играет против ЦСКА. LIVE

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/2 финала. Запад. СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва). ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА «Новости»
В пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА играет против ЦСКА. После четырех матчей счет 2:2. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
1-й период
10 апреля 17:00
СКА
Санкт-Петербург
0 : 1
ЦСКА
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья: Виктор Бирин  (Москва, Россия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
1-й период

11'34" Светлаков

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'16

Фальковский бросил в упор по воротам, но чудом она не пересекла линию ворот. Накрыл шайбу Федотов.

'14

Григоренко нанес бросок, который принял на себя Фальковский. Могло быть опасно.

'12

Гооооллллл!!!! Попов вошел в зону и оставил шайбу Светлакову, который из круга вбрасывания расстрелял Юханссона. ЦСКА ведет со счетом 1:0.

'10

Исчезли броски по воротам. Очень вязкая борьба.

'7

Моисеев выскочил один на один, но не смог Федотова переиграть.

'6

Отбился ЦСКА в меньшинстве.

'5

Каменев в меньшинстве бросил, но Юханссон отбил шайбу.

'4

Нестеров удален на две минуты. СКА играет в большинстве.

'2

Ларс Юханссон защищает ворота СКА. В составе ЦСКА с первых минут играет Иван Федотов.

'2

Моисеев прострелил на Воробьева, но защитник ЦСКА помешал броску.

'1

Первый проброс в матче в исполнении СКА.

'1

Матч начался!

16:50

Встреча начнется в 17.00 мск.

16:45

В пятом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина СКА в Санкт-Петербурге принимает столичный ЦСКА. Счет по матчам в противостоянии равный: 2-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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