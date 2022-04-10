В пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА играет против ЦСКА. После четырех матчей счет 2:2. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
1-й период
10 апреля 17:00
СКА
Санкт-Петербург
0 : 1
ЦСКА
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья: Виктор Бирин (Москва, Россия), Алексей Раводин (Москва, Россия)
1-й период
11'34"Светлаков
2-й период
3-й период
Трансляция
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'16
Фальковский бросил в упор по воротам, но чудом она не пересекла линию ворот. Накрыл шайбу Федотов.
'14
Григоренко нанес бросок, который принял на себя Фальковский. Могло быть опасно.
'12
Гооооллллл!!!! Попов вошел в зону и оставил шайбу Светлакову, который из круга вбрасывания расстрелял Юханссона. ЦСКА ведет со счетом 1:0.
'10
Исчезли броски по воротам. Очень вязкая борьба.
'7
Моисеев выскочил один на один, но не смог Федотова переиграть.
'6
Отбился ЦСКА в меньшинстве.
'5
Каменев в меньшинстве бросил, но Юханссон отбил шайбу.
'4
Нестеров удален на две минуты. СКА играет в большинстве.
'2
Ларс Юханссон защищает ворота СКА. В составе ЦСКА с первых минут играет Иван Федотов.
'2
Моисеев прострелил на Воробьева, но защитник ЦСКА помешал броску.
'1
Первый проброс в матче в исполнении СКА.
'1
Матч начался!
16:50
Встреча начнется в 17.00 мск.
16:45
В пятом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина СКА в Санкт-Петербурге принимает столичный ЦСКА. Счет по матчам в противостоянии равный: 2-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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