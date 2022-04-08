Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В МИД РФ оценили решение Литвы назначить 9 мая днем жертв «российской... 19:49
Игроки «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за конфликта... 19:47
Елизавета II впервые за 70 лет пропустит службу Чистого четверга 19:47
Минюст РФ исключил 15 организаций из реестра филиалов иностранных некоммерческих... 19:45
Индия и Кения обсудили сотрудничество в космосе 19:40
МИД Франции: запрет ЕС на импорт угля из РФ не затронет действующие контракты... 19:38
Росстат представил данные по инфляции в марте 19:26
МИД РФ: в связи с ударом Киева по Краматорску призываем прекратить поставки... 19:25
В Санкт-Петербурге запряженная лошадьми карета попала в ДТП 19:18
Пентагон: США отправят в Словакию один комплекс Patriot 19:17
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Расквитаться за позор: СКА гостит у ЦСКА. LIVE

Кубок Гагарина. Полуфинал. 4-й матч. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН

close
100%
Фрагмент матча ЦСКА — СКА

Фрагмент матча ЦСКА — СКА

Twitter
В четвертом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА на своем льду принимает СКА из Санкт-Петербурга, ведя в серии со счетом 2-1. В предыдущей встрече армейцы столицы смогли победить со счетом 6:2, хотя уступали в две шайбы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
1-й период
08 апреля 19:30
ЦСКА
Москва
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья: Сергей Беляев  (Воскресенск, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'19

ЦСКА заходит в зону сразу с броском в щитки Юханссону.

'18

Светлаков заблокировал бросок Мэта Робинсона, но атака продолжилась и благодаря активной борьбе Комарова на пятаке Зыков бросил с неудобной с близкого расстояния с острого угла. Поднимал шайбу, но Федотов был готов.

'17

Больше игра в зоне СКА проходит, но без особых моментов. И вот сейчас гости доехали до чужих ворот, заработав там вбрасывание.

'15

Остановлена игра, потому что Фантенберг толкнул руками Соркина на ворота Юханссона, и московский армеец сдвинул ворота собой. Могли бы шведа и удалить в целом, но пожалели судьи — нормальная борьба для плей-офф.

'15

Уверенно хоккеисты СКА оборонялись и отбрасывались. И в итоге отбились в меньшинстве.

'13

Каменев прокатился к воротам с шайбой и бросил с неудобной руки — Юханссон уверенно поймал.

'13

Георгий Солянников выбросил шайбу из своей зоны через борт и отправился в штраф-бокс. Первое большинство в матче у ЦСКА.

'13

Хлесткий бросок Соркина после выигранного партнером вбрасывания — рядом с дальней штангой.

'12

Соркин и Дальбек выкатились 2 в 1, нападающий выдал защитнику на бросок из убойного положения, но швед задрал шайбу над девяткой!

'10

Федотов легко поймал ловушкой бросок из средней зоны и отдал шайбу своим, не останавливая игру.

'9

А тут уже едва не застала хозяев врасплох передача из-за ворот на ближнюю штангу. Прокатилась по пятаку шайба, но осталась бесхозной.

'8

Хороший момент создали хоккеисты ЦСКА. Абрамов вылез с шайбой на пятак и бросил, а потом пытался добить. Бросок Юханссон отразил, а добиванию помешали.

'7

Уже пять минут игра без остановок идет, и моменты пока что пропали.

'5

Еще атаками с ходу обменялись команды. Сначала Федотов щитком отразил бросок Моисеева из-под защитника, затем Юханссон сделал то же с выстрелом Светлакова.

'4

Еще одна атака ЦСКА с ходу, Плотников хлестко бросает из слота — выше перекладины.

'3

Проводящий великолепную серию Александр Попов нанес бросок с кистей из левого круга вбрасывания — Юханссон поймал.

'2

ЦСКА начал с неплохой позиционной атаки и довел дело до щелчка от синей линии, но шайба не дошла до Юханссона.

'1

Поееееехали! Матч начался.

19:30

Состав СКА. Сегодня Роман Ротенберг не может рассчитывать на защитника Микко Лехтонена и форварда Эмиля Галимова:

Юханссон (Самонов); Ожиганов – Фантенберг, Тимкин – Бардаков – Бурдасов; Камалов – Робинсон, Гусев – Воробьев – Моисеев; Фальковский – Солянников, Кузьменко – Цицюра – Волков; Пыленков, Кетов — Хуснутдинов — Комаров; Зыков.

19:25

Состав ЦСКА, который выставил Сергей Федоров:

Федотов (Рейдеборн); Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников; Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко; Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин; Гилмор — Грудинин, Абрамов – Гуськов – Панкратов.

19:20

В серии впереди московские армейцы — 2-1. Они выиграли первый и третий матчи, причем первую домашнюю встречу смогли вытащить с 0:2 на 6:2. Посмотрим, чем сегодня ответит команда Романа Ротенберга. Матч начнется в 19.30 мск.

19:15

В четвертом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА принимает на своем льду СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Спецоперация России на Украине. 44-й день
Онлайн-трансляция 44-го дня российской военной операции на Украине
«Теперь Вучичу будет несладко»: почему Сербия голосует против России в ООН
В Совете Федерации назвали «странноватым» голосование Белграда за исключение РФ из СПЧ ООН
«Вовсе не туризм»: как частная миссия к МКС поможет созданию новой станции
К МКС отправился первый частный экипаж компании Axiom Space
Медведев: санкции «когда-нибудь закончатся»
Дерипаска посчитал, сколько времени нужно на построение успешной экономики в РФ
Nikkei: Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в России
В Киеве началась встреча Зеленского, Борреля и фон дер Ляйен
Новости и материалы
В МИД РФ оценили решение Латвии назначить 9 мая днем жертв «российской агрессии»
Игроки «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за конфликта с тренером
Елизавета II впервые за 70 лет пропустит службу Чистого четверга
Минюст РФ исключил 15 организаций из реестра филиалов иностранных некоммерческих НПО
Индия и Кения обсудили сотрудничество в космосе
МИД Франции: запрет ЕС на импорт угля из РФ не затронет действующие контракты до августа
Росстат представил данные по инфляции в марте
МИД РФ: в связи с ударом Киева по Краматорску призываем прекратить поставки Украине оружия
В Санкт-Петербурге запряженная лошадьми карета попала в ДТП
Пентагон: США отправят в Словакию один комплекс Patriot
Шольц назвал претензии к Макрону за контакты с Путиным «несправедливыми»
Российский президент Европейской конфедерации фехтования может лишиться своего статуса
Shell нашла «лазейку» для покупки российской нефти
Белая пена, покрывшая реку в США, оказалась шампунем для собак
Воры украли 1,5 тонны сыра стоимостью $23 тысячи
Мэр Днепра раскритиковал Арестовича за «глупые шутки»
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен частично не поддержала санкции против России
Шестеркин проводил хоккеистов «Питтсбурга» издевательским жестом
Все новости
Угроза глобального голода. Цены на продовольствие выросли до максимума 1990 года
В ООН предупредили о росте числа голодающих в мире на миллионы человек
Топчат и режут: как из-за политики страдают сумки
Возмущение звезд отказом Chanel продавать россиянкам сумки переросло во флешмоб
«Запомнится всем и надолго». В Москве похоронили Жириновского
Лидера ЛДПР Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
«Подобные случаи бывают». Могут ли курортные отели отменить бронь
В АТОР сообщили, что объем бронирования на южных курортах России упал в два раза
В России насчитали 147 миллионов жителей
Росстат обнародовал первые итоги всероссийской переписи населения
«Угольному рынку Европы осталось жить восемь лет»
Эксперты рассказали о последствиях отказа ЕС от российского угля
Владимира Жириновского похоронили в Москве
«Комплекс «Бастион» может работать в три раза лучше»
Контр-адмирал Серегин объяснил, почему по цели около Одессы применили БК «Бастион»
Плейлист недели: Сюзанна, IOWA и Yung Lean
Рэпер Yung Lean выпустил песню с семплом «На заре» советской группы «Альянс»
Украина хочет покрыть убытки за счет собственности России
Премьер Украины пообещал национализировать все российское имущество в стране
Рабочее место — на подоконнике: как обустроить стильный домашний офис
Дизайнеры рассказали, как оборудовать рабочее место дома
«Тело всегда было предметом искусства»: зачем раздеваются для красных дорожек
Дизайнер объяснила, почему звезды носят «голые платья»
«Говорил то, что думал, — без компромиссов»: как простились с Владимиром Жириновским
В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Жириновским
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть