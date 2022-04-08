Светлаков заблокировал бросок Мэта Робинсона, но атака продолжилась и благодаря активной борьбе Комарова на пятаке Зыков бросил с неудобной с близкого расстояния с острого угла. Поднимал шайбу, но Федотов был готов.
Больше игра в зоне СКА проходит, но без особых моментов. И вот сейчас гости доехали до чужих ворот, заработав там вбрасывание.
Остановлена игра, потому что Фантенберг толкнул руками Соркина на ворота Юханссона, и московский армеец сдвинул ворота собой. Могли бы шведа и удалить в целом, но пожалели судьи — нормальная борьба для плей-офф.
Георгий Солянников выбросил шайбу из своей зоны через борт и отправился в штраф-бокс. Первое большинство в матче у ЦСКА.
Соркин и Дальбек выкатились 2 в 1, нападающий выдал защитнику на бросок из убойного положения, но швед задрал шайбу над девяткой!
А тут уже едва не застала хозяев врасплох передача из-за ворот на ближнюю штангу. Прокатилась по пятаку шайба, но осталась бесхозной.
Хороший момент создали хоккеисты ЦСКА. Абрамов вылез с шайбой на пятак и бросил, а потом пытался добить. Бросок Юханссон отразил, а добиванию помешали.
Еще атаками с ходу обменялись команды. Сначала Федотов щитком отразил бросок Моисеева из-под защитника, затем Юханссон сделал то же с выстрелом Светлакова.
Проводящий великолепную серию Александр Попов нанес бросок с кистей из левого круга вбрасывания — Юханссон поймал.
ЦСКА начал с неплохой позиционной атаки и довел дело до щелчка от синей линии, но шайба не дошла до Юханссона.
Состав СКА. Сегодня Роман Ротенберг не может рассчитывать на защитника Микко Лехтонена и форварда Эмиля Галимова:
Юханссон (Самонов); Ожиганов – Фантенберг, Тимкин – Бардаков – Бурдасов; Камалов – Робинсон, Гусев – Воробьев – Моисеев; Фальковский – Солянников, Кузьменко – Цицюра – Волков; Пыленков, Кетов — Хуснутдинов — Комаров; Зыков.
Состав ЦСКА, который выставил Сергей Федоров:
Федотов (Рейдеборн); Дальбек – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников; Киселевич – Диц, Слепышев – Карнаухов – Григоренко; Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин; Гилмор — Грудинин, Абрамов – Гуськов – Панкратов.
В серии впереди московские армейцы — 2-1. Они выиграли первый и третий матчи, причем первую домашнюю встречу смогли вытащить с 0:2 на 6:2. Посмотрим, чем сегодня ответит команда Романа Ротенберга. Матч начнется в 19.30 мск.