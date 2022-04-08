08 апреля 2022, 19:30 Спорт Расквитаться за позор: СКА гостит у ЦСКА. LIVE Кубок Гагарина. Полуфинал. 4-й матч. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН Александр Седов

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В четвертом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА на своем льду принимает СКА из Санкт-Петербурга, ведя в серии со счетом 2-1. В предыдущей встрече армейцы столицы смогли победить со счетом 6:2, хотя уступали в две шайбы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч 1-й период 08 апреля 19:30 ЦСКА Москва 0 : 0 СКА Санкт-Петербург Стадион «ЦСКА-Арена», Москва Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия), Роман Гофман (Москва, Россия) 1-й период 2-й период 3-й период