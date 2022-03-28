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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Перевести серию в седьмой матч: «Авангард» сражается с «Металлургом». LIVE

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала. Восток. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск). ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Авангард» - «Металлург»

Эпизод матча «Авангард» - «Металлург»

РИА Новости
В шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина омский «Авангард» принимает на своей площадке магнитогорский «Металлург». После пяти игр хоккеисты из Магнитогорска ведут в серии до четырех побед со счетом 3:2. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
1-й период
28 марта 19:30
Авангард
Омск
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
Стадион «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», Балашиха
Главный судья: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'9

«Авангард» атакует, но большинство получает «Металлург». Жарков отправляется отдыхать.

'7

Прохоркин решил бросить метров с семи, но в защитника попал.

'6

Пять минут команды играли без остановок. «Авангард» имеет преимущество, но огрызается иногда «Металлург».

'5

Карпов из убойной позиции бросил по воротам «Авангарда». Выше створа шайба пролетела.

'3

Якупов бросил по воротам Кошечкина. На месте голкипер.

'2

Чистяков бросил по воротам, но не попал в створ.

19:32

Матч начался!

19:27

Грубец защищает ворота «Авангарда». Кошечкин начнет встречу в воротах «Металлурга».

19:15

Добрый день, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и «Металлургом» из Магнитогорска. После пяти матчей впереди «Металлург» со счетом 3:2.

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