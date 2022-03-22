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Борьба за инициативу в серии: «Спартак» принимает СКА. LIVE

Кубок Гагарина. 2-й раунд. Третий матч. «Спартак» — СКА. ОНЛАЙН

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Эпизод матча СКА — «Спартак»

Эпизод матча СКА — «Спартак»

РИА Новости
В третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина московский «Спартак» принимает СКА из Санкт-Петербурга. В Северной столице соперники обменялись победами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
Перерыв
22 марта 19:30
Спартак
Москва
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург
Стадион «Мегаспорт», Москва
Главный судья: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Александр Соин  (Москва, Россия)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Равный первый период. Команда давили по очереди, хотя спартаковцы провели в атаке все же побольше времени. Но это не очень важно пока, так как голов еще нет.

'20

Так и доиграли команды без пауз. Был на последней минуте бросок Хохлачева острого угла, но куда опаснее в последней атаке щелкнул через трафик Галузин — спас Юханссон. 7:18 без пауз отыграли в концовке соперники. Сирена на перерыв.

'19

Два дальних броска Лехтонена в одной позиционной атаке. Первый после паса Гусева за спину дошел до створа, но Данск спас! Второй попозже был неточным.

'18

7-7 по броскам в створ на данный момент. Игра идет без остановок уже больше пяти минут.

'17

Очень хитрый бросок нанес Локтионов, выкатившийся на ворота Юханссона слева под острым углом. Бросал низом в дальний, но не попал.

'17

Шикарно разыграли армейцы. Кузьменко слева у борта сделал резкую спинораму с шайбой и отдал на пятак, откуда с ходу бросал в упор накативший Галимов — Данск спас.

'16

Гусев немного под углом справа в одиночестве выкатился на Данска, но... шайба сошла с крюка!

'15

Неудачно спартаковская вторая спецбригада разыгрывала большинство. Но в концовке вышли лидеры, и едва не забросили! Но вот уже в полном составе гости.

'13

На отложенном штрафе спартаковцы неплохо разыграли. Вывели на бросок с дальнего пятака как раз вышедшего шестым Петтерссона, но выстрел был заблокирован. Ну а в штраф-бокс отправился снесший в падении Хохлачева Игорь Ожиганов. Еще одно большинство для «Спартака».

'12

Бардаков успел выдвинуться и заблокировать опасный бросок Ивана Дроздова! Шайба улетела за площадку.

'12

Щелчок Галузина от синей линии в позиционной атаке «Спартака» прилетел прямо в маску Юханссону, даже расстегнув застежку. Остановлена игра.

'11

Бурдасов в контратаке выбрался на ударную позицию, но Данск снова щитком парировал неприятный выстрел.

'10

В полном составе «Спартак». И снова игра в зоне гостей.

'9

В равных неполных составах спартаковцы давили, но так ничего и не создали, а в итоге в конце этого отрезка армейцы прибыли в зону Данска, и Гусев нашел пасом Лехтонена, когда СКА уже был в большинстве. Голкипер красно-белых успел закрыть щитком ближний угол на броске в касание из правого круга.

'8

Эмиль Петтерссон, оставляя шайбу в чужой зоне у борта, по мнению арбитров, поставил подножку Хуснутдинову. Спартаковец возмущен, но повтор показывает правоту рефери. Сейчас будет игра в формате 4 на 4, а потом 25 секунд большинства СКА.

'7

А вот и первое удаление в матче. За задержку соперника руками Эмиль Галимов отправился в штраф-бокс. Первое большинство для «Спартака».

'6

«Спартак» давил позиционно, и Юханссон даже разок вступил в игру. Атака продолжилась, но потом случилась потеря, и чуть не возник выход один в ноль на ворота Данска. И все же передача вперед не была обработана, и защитник успел к шайбе.

'4

Очень много остановок в игре пока. Медленно время тянется. Вот СКА первую позиционную атаку провел, и Данск даже отразил бросок щитком. Но голевых моментов пока нет.

'3

Первый раз Данск вступает в игру. Вынужден накрыть шайбу, пущенную из средней зоны. Будет вбрасывание в спартаковских владениях.

'2

Кугрышев пытался с пятака подправить с лета шайбу после наброса Ержабека от синей линии, но не попал клюшкой по шайбе. Юханссон в итоге снова спокойно поймал прямой бросок.

'2

А вот и первый бросок в створ. Локтионов продрался с шайбой к воротам Юханссона и бросил сам, не став делать передачу. Шведский голкипер спокойно поймал.

'1

Три остановки игры за первые 40 секунд из-за офсайдов.

'1

Поееееехали! Матч начался.

19:31

Ворота защищают Оскар Данск у «Спартака» и Ларс Юханссон у СКА.

19:30

Интересно, что в пяти матчах этих соперников в регулярном чемпионате нынешнего сезона СКА одержал четыре победы в основное время, а спартаковцы выиграли только однажды, причем в овертайме.

19:25

Первые два поединка серии состоялись в Санкт-Петербурге, и в первом из них «Спартак» буквально разнес фаворита — 6:1. Во втором СКА смог взять реванш в напряженной борьбе — 2:1. Так что в серии сейчас счет равный — 1-1. Сегодняшняя встреча очень важна!

19:20

Встреча начнется примерно в 19:30 мск.

19:15

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина московский «Спартак» на своем льду принимает санкт-петербургский СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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