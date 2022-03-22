Равный первый период. Команда давили по очереди, хотя спартаковцы провели в атаке все же побольше времени. Но это не очень важно пока, так как голов еще нет.
Так и доиграли команды без пауз. Был на последней минуте бросок Хохлачева острого угла, но куда опаснее в последней атаке щелкнул через трафик Галузин — спас Юханссон. 7:18 без пауз отыграли в концовке соперники. Сирена на перерыв.
Два дальних броска Лехтонена в одной позиционной атаке. Первый после паса Гусева за спину дошел до створа, но Данск спас! Второй попозже был неточным.
Очень хитрый бросок нанес Локтионов, выкатившийся на ворота Юханссона слева под острым углом. Бросал низом в дальний, но не попал.
Шикарно разыграли армейцы. Кузьменко слева у борта сделал резкую спинораму с шайбой и отдал на пятак, откуда с ходу бросал в упор накативший Галимов — Данск спас.
Неудачно спартаковская вторая спецбригада разыгрывала большинство. Но в концовке вышли лидеры, и едва не забросили! Но вот уже в полном составе гости.
На отложенном штрафе спартаковцы неплохо разыграли. Вывели на бросок с дальнего пятака как раз вышедшего шестым Петтерссона, но выстрел был заблокирован. Ну а в штраф-бокс отправился снесший в падении Хохлачева Игорь Ожиганов. Еще одно большинство для «Спартака».
Бардаков успел выдвинуться и заблокировать опасный бросок Ивана Дроздова! Шайба улетела за площадку.
Щелчок Галузина от синей линии в позиционной атаке «Спартака» прилетел прямо в маску Юханссону, даже расстегнув застежку. Остановлена игра.
Бурдасов в контратаке выбрался на ударную позицию, но Данск снова щитком парировал неприятный выстрел.
В равных неполных составах спартаковцы давили, но так ничего и не создали, а в итоге в конце этого отрезка армейцы прибыли в зону Данска, и Гусев нашел пасом Лехтонена, когда СКА уже был в большинстве. Голкипер красно-белых успел закрыть щитком ближний угол на броске в касание из правого круга.
Эмиль Петтерссон, оставляя шайбу в чужой зоне у борта, по мнению арбитров, поставил подножку Хуснутдинову. Спартаковец возмущен, но повтор показывает правоту рефери. Сейчас будет игра в формате 4 на 4, а потом 25 секунд большинства СКА.
А вот и первое удаление в матче. За задержку соперника руками Эмиль Галимов отправился в штраф-бокс. Первое большинство для «Спартака».
«Спартак» давил позиционно, и Юханссон даже разок вступил в игру. Атака продолжилась, но потом случилась потеря, и чуть не возник выход один в ноль на ворота Данска. И все же передача вперед не была обработана, и защитник успел к шайбе.
Очень много остановок в игре пока. Медленно время тянется. Вот СКА первую позиционную атаку провел, и Данск даже отразил бросок щитком. Но голевых моментов пока нет.
Первый раз Данск вступает в игру. Вынужден накрыть шайбу, пущенную из средней зоны. Будет вбрасывание в спартаковских владениях.
Кугрышев пытался с пятака подправить с лета шайбу после наброса Ержабека от синей линии, но не попал клюшкой по шайбе. Юханссон в итоге снова спокойно поймал прямой бросок.
А вот и первый бросок в створ. Локтионов продрался с шайбой к воротам Юханссона и бросил сам, не став делать передачу. Шведский голкипер спокойно поймал.
Интересно, что в пяти матчах этих соперников в регулярном чемпионате нынешнего сезона СКА одержал четыре победы в основное время, а спартаковцы выиграли только однажды, причем в овертайме.
Первые два поединка серии состоялись в Санкт-Петербурге, и в первом из них «Спартак» буквально разнес фаворита — 6:1. Во втором СКА смог взять реванш в напряженной борьбе — 2:1. Так что в серии сейчас счет равный — 1-1. Сегодняшняя встреча очень важна!