Во втором матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина московский «Спартак», который в первой игре одержал разгромную победу, сражается со СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
Матч не начался
20 марта 17:00
СКА
Санкт-Петербург
0:0
Спартак
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
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16:45
Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина, где сражаются СКА и «Спартак».
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