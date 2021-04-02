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Битва за финал: ЦСКА против СКА в Кубке Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Полуфинал. 1-й матч. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН

В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина московский ЦСКА на своем льду принимает СКА из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
02 апреля 19:30   |  Не начался
ЦСКА
ЦСКА
СКА
СКА
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва | Судьи:
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19:05

Матч начнется в 19.30 мск.

19:00

В первом матче полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА принимает СКА в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.