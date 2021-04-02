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Трансляция
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19:05
Матч начнется в 19.30 мск.
19:00
В первом матче полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА принимает СКА в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.