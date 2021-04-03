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Битва за «Восток»: «Ак Барс» сражается с «Авангардом». LIVE

КХЛ. Финал Восточной конференции. «АкБарс» — «Авангард». ОНЛАЙН

В финальном матче восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» принимает на своей площадке омский «Авангард». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
03 апреля 17:00   |  Не начался
Ак Барс
Ак Барс
Авангард
Авангард
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи:
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Трансляция
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16:50

Матч начнется 17:00 мск.

16:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции первого финального матча Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» - «Авангард».