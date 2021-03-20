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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. В хорошем темпе прошёл первый период. «Магнитка» больше владела шайбой и перебросала «ястребов» — 14:6. Были моменты в контратаках у омичей, но реализовать их не удалось.
'19
Карпов подобрал отскок от лицевого борта и отдал на пятак, но Расмуссену помешали замкнуть!
'18
Минулин набросил от синей линии! Кошелев поборолся, а накатившийся Неколенко из убойной позиции не попал в створ!
'16
Семёнов прокатился по флангу и набросил на ворота — уральцы перехватили шайбу.
'15
Постепенно игра перешла под контроль «Авангарда». Омичи долго держат шайбу в чужой зоне.
'14
Стась освободился от опеки и прострелил вдоль ворот! Уральцы помешали Потапову замкнуть на дальней штанге.
'13
Опасно! Ковальчук поборолся на пятаке, шайба отскочила к Толчинскому, который с разворота не попал в дальний угол.
'12
Уверенно «ястребы» провели меньшинство. В полном составе «Авангард».
'12
Контратака «Авангарда»! Буше получил пас на ход, на скорости выкатился один на один и бросил низом — Кошечкин щитком парировал!
'11
«Ястребы» грамотно обороняются. Нет моментов у ворот Грубеца.
'10
'9
Омичи здорово прессингуют и не позволяют уральцам создать остроту у ворот Грубеца.
'8
'7
Позиционная атака «Магнитки», Грубец забрал шайбу после дальнего броска Дронова.
'6
Опасно! Ковальчук классной передачей разрезал оборону соперника, Зернов вылез на ворота, но не сумел переиграть Кошечкина! И уральцы накрыли добивание Толчинского.
'5
Уральцы выиграли вбрасывание. Мозякин щёлкнул от синей линии, Карпов подобрал отскок и бросил с острого угла — Грубец среагировал!
'4
Быстрой атакой ответили «ястребы», Костин с правого края вошёл в зону, выдержал паузу и бросил из-под защитника — Кошечкин забрал шайбу.
'3
Пашнин подключился к атаке и бросил с левого края — «ястребы» заблокировали.
'2
Чибисов продрался по левому флангу и доставил шайбу на пятак, но омичи перехватили и отбились.
'1
Матч начался! «Ястребы» выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Шимон Грубец — Василий Кошечкин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Металлурга».