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Трансляция
С конца
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'20
Прозвучала сирена на перерыв! Первый период прошёл в равной борьбе, но заброшенных шайб мы так и не дождались. СКА больше времени проводил в зоне атаки, но при этом «Динамо» чаще угрожало воротам (8:10). Впереди вторая 20-минутка встречи!
'19
Аккуратно действуют команды в концовке периода. Исключены риски.
'18
Тарасов спрятал свой кистевой бросок, но Хелльберг выбрал хорошую позицию в створе.
'17
Кузьменко обострил ситуацию у ворот «Динамо» за счёт передачи на дальнюю штангу, но там партнёра не оказалось.
'16
Отбились динамовцы от позиционной атаки соперника, но затем пробросились.
'15
Ефремов из выгодной позиции не попал в створ! Близки были динамовцы к заброшенной шайбе!
'14
Надёжно СКА отыграл в меньшинстве, не позволив сопернику контролировать шайбу в зоне атаки.
'13
Хелльберг не без проблем прижал шайбу! Тарасов активно работал на «армейском» пятаке!
'12
'12
Выстояли динамовцы две минуты игры в меньшинстве!
'12
Морозов с ходу бросил в направлении ближнего угла ворот — Бочаров здорово сыграл на перемещении!
'11
Марченко угрожал броском из правого круга вбрасывания — Бочаров надёжен!
'11
Момент! Линдберг в контратаке «Динамо» ушёл от правого борта в центр и резко бросил — выше ворот!
'10
'9
Опасный момент! Бочаров потащил бросок Марченко с близкого расстояния — в щиток угодила шайба!
'9
Брюквин разогнал контратаку гостей «два в два», но бросок со входа в зону в створ не пришёлся.
'8
Кетов использовал наброс от синей линии, подправив с пятака — шайба нашла щиток голкипера «Динамо»!
'7
Бочаров справился с броском из центра зоны — шайба оказалась в ловушке! Тимкин не дождался отскока на пятак.
'6
Кулёмин был близок к выходу «один в ноль», но Бенгтссон успел со спины помешать, подбив клюшку динамовцу!
'5
Запомнили «армейцы» выходку Яшкина, жёстко сработав против него у лицевого борта.
'4
Первая стычка! Яшкин подтолкнул Фантенберга на голкипера СКА, что спровоцировало небольшую заварушку.
'3
Выиграли «армейцы» вбрасывание в зоне атаки, Марченко выехал в центр и бросил с кистями — прямо в Бочарова!
'2
Вей левым бортом заехал в зону гостей, но уже бросок из борьбы опасным не получился.
'1
Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами»! Поехали!
'0
Магнус Хелльберг против Ивана Бочарова — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Динамо».