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СКА пробует взять реванш у «Динамо». LIVE

КХЛ. 1/2 финала плей-офф. Запад. СКА — «Динамо» М. LIVE

Петербургский СКА принимает московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ. В первой встрече со счетом 4:1 победила столичная команда. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20 марта 17:00   |  перерыв
СКА
СКА
0:0
Динамо М
Динамо М
0:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
Белов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Круглов2'
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'20
Прозвучала сирена на перерыв! Первый период прошёл в равной борьбе, но заброшенных шайб мы так и не дождались. СКА больше времени проводил в зоне атаки, но при этом «Динамо» чаще угрожало воротам (8:10). Впереди вторая 20-минутка встречи!
'19
Аккуратно действуют команды в концовке периода. Исключены риски.
'18
Тарасов спрятал свой кистевой бросок, но Хелльберг выбрал хорошую позицию в створе.
'17
Кузьменко обострил ситуацию у ворот «Динамо» за счёт передачи на дальнюю штангу, но там партнёра не оказалось.
'16
Отбились динамовцы от позиционной атаки соперника, но затем пробросились.
'15
Ефремов из выгодной позиции не попал в створ! Близки были динамовцы к заброшенной шайбе!
'14
Надёжно СКА отыграл в меньшинстве, не позволив сопернику контролировать шайбу в зоне атаки.
'13
Хелльберг не без проблем прижал шайбу! Тарасов активно работал на «армейском» пятаке!
'12
Белов отмахнулся от Тарасова, попав тому клюшкой по лицу. Большинство получает «Динамо».
'12
Выстояли динамовцы две минуты игры в меньшинстве!
'12
Морозов с ходу бросил в направлении ближнего угла ворот — Бочаров здорово сыграл на перемещении!
'11
Марченко угрожал броском из правого круга вбрасывания — Бочаров надёжен!
'11
Момент! Линдберг в контратаке «Динамо» ушёл от правого борта в центр и резко бросил — выше ворот!
'10
Время первого удаления! Круглов на возврате ударил соперника клюшкой — это две минуты штрафа. Большинство СКА!
'9
Опасный момент! Бочаров потащил бросок Марченко с близкого расстояния — в щиток угодила шайба!
'9
Брюквин разогнал контратаку гостей «два в два», но бросок со входа в зону в створ не пришёлся.
'8
Кетов использовал наброс от синей линии, подправив с пятака — шайба нашла щиток голкипера «Динамо»!
'7
Бочаров справился с броском из центра зоны — шайба оказалась в ловушке! Тимкин не дождался отскока на пятак.
'6
Кулёмин был близок к выходу «один в ноль», но Бенгтссон успел со спины помешать, подбив клюшку динамовцу!
'5
Запомнили «армейцы» выходку Яшкина, жёстко сработав против него у лицевого борта.
'4
Первая стычка! Яшкин подтолкнул Фантенберга на голкипера СКА, что спровоцировало небольшую заварушку.
'3
Выиграли «армейцы» вбрасывание в зоне атаки, Марченко выехал в центр и бросил с кистями — прямо в Бочарова!
'2
Вей левым бортом заехал в зону гостей, но уже бросок из борьбы опасным не получился.
'1
Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами»! Поехали!
'0
Магнус Хелльберг против Ивана Бочарова — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Динамо».