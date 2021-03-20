'20

Прозвучала сирена на перерыв! Первый период прошёл в равной борьбе, но заброшенных шайб мы так и не дождались. СКА больше времени проводил в зоне атаки, но при этом «Динамо» чаще угрожало воротам (8:10). Впереди вторая 20-минутка встречи!