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СКА бьется с московским «Динамо» в плей-офф. LIVE

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. СКА - «Динамо» (М). ОНЛАЙН

Петербургский СКА принимает московское «Динамо» в первом матче серии полуфинала Западной конференции КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18 марта 19:30   |  1 период
СКА
СКА
0:1
Динамо М
Динамо М
0:1
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
Бурдасов2'
Бурдасов2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Круглов2'
Миронов2'
0:1Чайковски
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'13
Ушли ворота СКА со своего места. Пауза в игре.
'12
ГОЛ! Выиграли динамовцы вбрасывание, подняли шайбу на синюю линию, откуда Чайковски броском с ходу поразил ближний угол ворот! Быстрая реализация «лишнего»!
'12
Бурдасов повторно вернулся на скамейку штрафников, но теперь уже в одиночку. Большинство для «Динамо»!
'10
Стрёмвалль подставлял клюшку под наброс Ожиганова — Бочаров справился!
'9
Миронов свои две минуты выхватил за грубость.
'9
Бурдасов и Миронов немного повздорили. Обоюдные штрафы выписаны.
'8
Круглов удалён за толчок на борт. СКА получает первое большинство в матче.
'7
Чайковски использовал выигранное вбрасывание в чужой зоне, щёлкнув по воротам СКА — блокирована попытка!
'6
Яшкин и Шипачёв навели шороху на питерском пятаке, но протолкнуть шайбу в створ не вышло!
'5
Токранов уже в падении тянулся к шайбе, но Бочаров низ ворот уверенно перекрыл!
'4
Кемппайнен вывел Кетова на бросок с пятака — Бочаров не пустил шайбу в ворота «Динамо»!
'3
Осторожно прошёл первый круг смен — без моментов у ворот. СКА больше гостит в зоне соперника.
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Александр Самонов против Ивана Бочарова — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.