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Трансляция
С конца
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'13
Ушли ворота СКА со своего места. Пауза в игре.
'12
'12
'10
Стрёмвалль подставлял клюшку под наброс Ожиганова — Бочаров справился!
'9
'9
'8
'7
Чайковски использовал выигранное вбрасывание в чужой зоне, щёлкнув по воротам СКА — блокирована попытка!
'6
Яшкин и Шипачёв навели шороху на питерском пятаке, но протолкнуть шайбу в створ не вышло!
'5
Токранов уже в падении тянулся к шайбе, но Бочаров низ ворот уверенно перекрыл!
'4
Кемппайнен вывел Кетова на бросок с пятака — Бочаров не пустил шайбу в ворота «Динамо»!
'3
Осторожно прошёл первый круг смен — без моментов у ворот. СКА больше гостит в зоне соперника.
'1
Стартовое вбрасывание! Поехали!
'0
Александр Самонов против Ивана Бочарова — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.