- 244266 просмотров Норвежца Клебо заподозрили в злоупотреблении терапевтическими исключениями
- 134321 просмотр В Донбассе возобновились бои
- 132227 просмотров Информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против России
- 96522 просмотра Зеленский захотел лично встретиться с Путиным
- 71357 просмотров Участники «Евровидения» оценили шансы Манижи на победу с песней на русском языке
- 64803 просмотра Евросоюз согласовал новые санкции против России
- 56323 просмотра На Украине заявили о доработке плана урегулирования конфликта в Донбассе
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Хозяева владели преимуществом в первом периоде и даже минуту играли в формате «пять на три», но не использовали моменты. По броскам в створ — 7:7. Отдохнём!
'19
В спокойном темпе проходит концовка периода. Уральцы отошли в оборону, не позволяя хозяевам подобраться к воротам Олкинуоры.
'18
Уверенно «сталевары» провели меньшинство. «Металлург» в полном составе.
'17
Виделль с левого края целил в нижний угол — Хольм коньком заблокировал. Вернулся четвёртый полевой у «Металлурга».
'16
Хозяева держат шайбу в зоне, но уральцы всё перекрывают и не дают бросать.
'16
'15
'15
Валк опасно бросил с центра зоны после скидки Виделля! Олкинуора щитком среагировал, а Пашнин выиграл подбор.
'14
Ответ «Магнитки»! Карпов убежал по левому флангу и бросил низом — Ортио щитком среагировал.
'13
Момент! Хозяева заперли соперника в зоне, Петухов из убойной позиции послал шайбу выше перекладины!
'12
Линтуниеми от синей линии набросил на пятак, Михайлис в борьбе с защитником не сумел протолкнуть шайбу мимо Олкинуоры.
'11
Прохоркин поборолся у лицевого борта и сделал передачу на пятак, Плотников с острого угла не сумел пробить Ортио.
'9
Виделль поборолся у борта и прострелил на пятак, Лилья в касание бросил в дальний угол — шайба прошла рядом со штангой!
'8
Хозяева в контратаке выкатились три в два! Лилья сместился к центру и бросил из-под защитника — промах.
'7
В позиционную атаку перешли «сталевары». Ортио справился с дальним броском Дронова.
'7
Отбились хозяева. Вернулся на лёд Шевченко.
'6
Момент! Два в два выкатились уральцы, Бек отдал на пятак, но Мозякин не попал по шайбе из убойной позиции!
'6
Расмуссен поборолся у борта и набросил на пятак, но там никого не оказалось.
'5
'4
Хозяева выиграли вбрасывание, Шевченко с кистей целил в дальний угол — Олкинуора среагировал!
'3
Акользин по центру вошёл в зону и с кистей бросил по воротам! Олкинуора отразил шайбу, но со второй попытки накрыл её. И возникла стычка — хоккеисты потолкались, но не дошло до драки.
'2
Нестрашил выкатился по правому флангу, убрал под неудобную и бросил в ближний угол — Ортио прикрыл ближний угол.
'1
Матч начался! Уральцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Йони Ортио — Юхо Олкинуора.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Металлурга».