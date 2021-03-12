Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Хоккей
КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Барыс Металлург Мг

Будет ли седьмой матч: «Барыс» принимает «Металлург». LIVE

Кубок Гагарина. Первый раунд. 6-й матч. «Барыс» — «Металлург». ОНЛАЙН

В последней продолжающейся серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина казахстанский «Барыс» в Нур-Султане принимает в шестом поединке магнитогорский «Металлург», который может оформить выход в следующий круг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12 марта 16:30   |  перерыв
Барыс
Барыс
0:0
Металлург Мг
Металлург Мг
0:0
Стадион «Барыс-Арена», Нур-Султан | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Роман Гофман  (Москва, Россия)
Шевченко2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Пашнин2'
Минулин2'
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подробная статистика матча
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Хозяева владели преимуществом в первом периоде и даже минуту играли в формате «пять на три», но не использовали моменты. По броскам в створ — 7:7. Отдохнём!
'19
В спокойном темпе проходит концовка периода. Уральцы отошли в оборону, не позволяя хозяевам подобраться к воротам Олкинуоры.
'18
Уверенно «сталевары» провели меньшинство. «Металлург» в полном составе.
'17
Виделль с левого края целил в нижний угол — Хольм коньком заблокировал. Вернулся четвёртый полевой у «Металлурга».
'16
Хозяева держат шайбу в зоне, но уральцы всё перекрывают и не дают бросать.
'16
«Магнитка» осталась втроём на 1.05! Минулин удалён за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
'15
Удаление у «Металлурга». Пашнин с нарушением правил остановил прорыв Михайлиса.
'15
Валк опасно бросил с центра зоны после скидки Виделля! Олкинуора щитком среагировал, а Пашнин выиграл подбор.
'14
Ответ «Магнитки»! Карпов убежал по левому флангу и бросил низом — Ортио щитком среагировал.
'13
Момент! Хозяева заперли соперника в зоне, Петухов из убойной позиции послал шайбу выше перекладины!
'12
Линтуниеми от синей линии набросил на пятак, Михайлис в борьбе с защитником не сумел протолкнуть шайбу мимо Олкинуоры.
'11
Прохоркин поборолся у лицевого борта и сделал передачу на пятак, Плотников с острого угла не сумел пробить Ортио.
'9
Виделль поборолся у борта и прострелил на пятак, Лилья в касание бросил в дальний угол — шайба прошла рядом со штангой!
'8
Хозяева в контратаке выкатились три в два! Лилья сместился к центру и бросил из-под защитника — промах.
'7
В позиционную атаку перешли «сталевары». Ортио справился с дальним броском Дронова.
'7
Отбились хозяева. Вернулся на лёд Шевченко.
'6
Момент! Два в два выкатились уральцы, Бек отдал на пятак, но Мозякин не попал по шайбе из убойной позиции!
'6
Расмуссен поборолся у борта и набросил на пятак, но там никого не оказалось.
'5
Удаление у «Барыса». Шевченко заплёл ноги Нестрашилу и получил малый штраф.
'4
Хозяева выиграли вбрасывание, Шевченко с кистей целил в дальний угол — Олкинуора среагировал!
'3
Акользин по центру вошёл в зону и с кистей бросил по воротам! Олкинуора отразил шайбу, но со второй попытки накрыл её. И возникла стычка — хоккеисты потолкались, но не дошло до драки.
'2
Нестрашил выкатился по правому флангу, убрал под неудобную и бросил в ближний угол — Ортио прикрыл ближний угол.
'1
Матч начался! Уральцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Йони Ортио — Юхо Олкинуора.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Барыс» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу «Металлурга».