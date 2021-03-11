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Трансляция
С конца
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'36
'35
15-26 — «Трактор» уверенно держит лидерство по броскам в створ.
'34
Карпухин прошёл вдоль синей линии и набросил на пятак — не удалось Авцину подправить!
'33
'32
Солодухин долго готовил бросок из правого круга вбрасывания, упустив шайбу с клюшки.
'31
Уфимцы побывали в чужой зоне, но не стали тревожить Федотова, поиграв у бортов.
'30
Седлак поставил спину сопернику, вылез на пятак, но под щитками голкипера «Салавата» шайбу не протолкнул!
'30
Активно заиграли челябинцы, пошли броски по уфимским воротам. Полыгалов угрожал щелчком с середины — Метсола и тут хорош!
'29
Евенко подключился в атаку, получил пас у ворот «Салавата» и резко бросил- Метсола среагировал, прижав шайбу под щитками!
'28
Хорошую смену в атаке провёл «Трактор», но продавить чужой пятак не удалось.
'27
Уфимская игра в большинстве делает разницу в этой серии. Челябинцы ещё могут спастись, но надо, безусловно, прибавлять в атаке. Время ещё есть!
'26
'25
'25
Не реализовали хозяева это большинство. Возвращаемся к игре «5 на 5»!
'24
Долго уфимцы комбинировали, исполнив несколько бросков в створ, но Федотов справился с шайбой!
'23
Гранлунд бросал в упор — мимо ближней девятки! Шайба не выходит из зоны «Трактора»!
'22
'22
Пилут с ползоны бросил кистями — Метсола блином отразил шайбу за пределы площадки.
'21
Стартовал второй период! «Трактор» начинает в большинстве.
'20
Прозвучала сирена на перерыв! «Салават Юлаев» по-домашнему начал встречу, нагрузив оборону «Трактора», но если при игре в равных составах уфимцы своё давление не воплотили в голы, то в меньшинстве челябинцы дрогнули — Хартикайнен с пятака отправил шайбу в ворота, 1:0. Гости также поиграли в большинстве, но не смогли ответить сопернику на пропущенную шайбу. Впереди вторая 20-минутка!
'20
'19
Выстоял «Салават» второе меньшинство подряд!
'19
Оберга здорово вывели на бросок по свободному льду, но и его попытка с ползоны цели не достигла!
'19
Седлак развернулся у ворот и пытался затолкать шайбу под штангу — Метсола там всё забетонировал!
'18
Седлак не смог перекрыть обзор Метсоле, который легко справился с дальним броском.
'17
'16
«Трактор» не использовал численное преимущество. Кравцов бросал из-под защитника — в сторону от ворот.
'15
Один бросок от синей линии — всё, что челябинцы создали в первой половине большинства. Смотрим дальше!
'14
'13
Жарко было у ворот «Трактора»! Хартикайнен из-за ворот скинул шайбу к штанге, где Ларсен не смог перебросить щиток голкипера!
'12
Метсола справился с броском Кравцова — шайба оказалась в ловушке вратаря «Салавата»!
'11
'10
'9
Лисовец от правого борта ушёл в центр зоны и бросил с кистей — Федотов надёжен!
'8
Появилась наконец-то работа у Метсолы — пошли броски у «Трактора».
'7
Начудили хозяева за своими воротами, позволив Обергу бросить с неудобной руки — Метсола начеку!
'7
Выиграли челябинцы вбрасывание в чужой зоне, далее состоялся бросок от синей линии, но и тут шайба не добралась до уфимских ворот.
'6
Стартовый отрезок — за «Салаватом»! 4:0 — преимущество уфимцев по броскам в створ.
'5
И ещё один момент у ворот «Трактора»! Плэтт из-за ворот отдал на пятак, Жарков выдержал небольшую паузу и бросил кистями — Федотов на месте!
'4
Хартикайнен скинул шайбу в центр зоны, куда докатил Ларсен и бросил в касание — Федотов потащил!
'3
Телегин пробовал от синей линии набросить шайбу на уфимский пятак, но шайба попала в ближайшего соперника.
'2
«Трактор» свою первую атаку провёл, но проверить Метсолу не удалось.
'1
«Салават» в первой же атаке мог забивать! Маннинен бросал с близкого расстояния — прямо в Федотова!
'1
Стартовое вбрасывание остаётся за «Трактором»! Поехали!
'0
Юха Метсола против Ивана Федотова — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу «Салавата».