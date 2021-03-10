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Трансляция
С конца
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'36
Козун щёлкнул из круга вбрасывания! Хелльберг переместился и забрал шайбу.
'35
'34
Контратака Минска! Принс сместился к центру и бросил из-под защитника — Хелльберг среагировал
'33
«Армейцы» продолжают разыгрывать шайбу по чужой зоне. Территория полностью за СКА.
'32
Два в два выкатились минчане! Горбунов сделал подкидку на дальнюю штангу, Паре в касание бросил по воротам — Хелльберг переместился и спас «армейцев»!
'30
'30
Минчане в полном составе.
'29
«Армейцы» закрепились в чужой зоне, Бурдасову помешали бросить из круга вбрасывания.
'28
'27
Марченко открылся под передачу и бросил с ползоны — промах!
'25
'24
Кузьменко поставил корпус и вылез на ворота, но не сумел протолкнуть шайбу под щитком Фурха.
'23
Два в два выкатились «армейцы»! Соловьёв распластался на льду и прервал передачу Галимова на свободного Марченко.
'22
Протас! От синей линии зарядил в верхний угол — Хелльберг выставил ловушку и забрал шайбу.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Динамо» после 20 минут. Минчане вышли вперёд после шайбы Варфоломеева в дебюте встречи. «Армейцы» владели территорией и перебросали соперника — 10:4, но не смогли пробить Фурха. Отдохнём!
'19
Марченко прокатился за воротами и прострелил в центр — Галимов немного не успел к шайбе!
'17
Вязкая борьба идёт, минчане активно встречают «армейцев» в средней зоне. Много потерь у СКА.
'16
Кукштель по центру вошёл в зону и бросил низом, но не дошла шайба до ворот. Плотно обороняются минчане.
'15
Минчане уверенно провели меньшинство. В полном составе «Динамо».
'14
Бурдасов сместился на правый край и бросил с острого угла — Фурх начеку.
'13
'12
Минчане компактно обороняются и в контратаках регулярно тревожат Хелльберга.
'11
Момент у Минска! Мосалёв оказался один на пятаке и бросил низом — Хелльберг щитком среагировал.
'10
Марченко убежал по флангу и сделал перевод в центр! Минчане заблокировали бросок Галимова.
'9
Кемппайнен убежал по левому флангу и с кистей бросил в верхний угол — Фурх забрал шайбу в ловушку.
'7
Морозов получил пас на синей линии и бросил в дальний угол — промах!
'6
Быстрая атака прошла у СКА. Марченко открывался на дальней штанге, но немного не дотянулся до шайбы!
'5
Мартынов и Демков столкнулись и сдвинули ворота «Динамо». Небольшая пауза возникла.
'4
'4
«Армейцы» в полном составе.
'2
Момент у СКА в меньшинстве! Кетов подхватил шайбу, убежал один на один, но не сумел переиграть Фурха!
'2
'1
Матч начался! «Армейцы» выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Магнус Хелльберг — Доминик Фурх.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Динамо» (Минск). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу СКА.