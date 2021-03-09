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Трактор Салават Юлаев
Эпизод матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор» Сайт ХК «Салават Юлаев»
Эпизод матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор»

Остановить первое звено: «Трактор» против «Салавата». LIVE

Кубок Гагарина. Первый раунд. 4-й матч. «Трактор» — «Салават Юлаев». ОНЛАЙН

Челябинский «Трактор», уступающий в серии со счетом 1-2, принимает на своем льду уфимский «Салават Юлаев» с его могучей первой тройкой нападения в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
09 марта 17:00   |  1 период
Трактор
Трактор
0:0
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:0
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Виктор Бирин  (Москва, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
1 период
2 период
3 период
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Подробная статистика матча
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'12
Челябинцы в контратаке выкатились два в два! Седлак не сумел сделать передачу на свободного Гику, а затем Бэйлен с ползоны не попал по воротам.
'11
Коледов от синей линии набросил на ворота! Челябинцы выиграли борьбу перед воротами и отбросили шайбу в сторону.
'10
Лисовец за грубость тоже отправился на скамейку штрафников.
'10
Тридчиков за участие в стычке получил малый штраф.
'10
Бэйлен от синей линии пальнул в нижний угол — Метсола парировал шайбу перед собой, но челябинцам не удалось добить с пятака. И возникла стычка — хоккеисты потолкались, едва не дошло до драки.
'8
Кравцов ускорился по правому флангу, технично ушёл от защитника, но с острого угла не сумел пробить Метсолу.
'7
Ларсен подхватил шайбу на синей линии и бросил в верхний угол — Вилл всё контролировал.
'7
Бирюков заблокировал мощный бросок Оберга. «Салават» в полном составе.
'6
Оберг совершил сольный проход по флангу и бросил с острого угла — Метсола уверенно забрал шайбу!
'5
Удаление у «Салавата». Науменков грубо встретил Кравцова и получил малый штраф.
'4
Оберг вбросил шайбу в чужую зону, Седлак подобрал отскок от лицевого борта и с острого угла послал шайбу в грудь Местоле.
'3
Уфимцы перешли в позиционную атаку. Хартикайнен от борта сделал перевод на пятак, но Маннинену помешали замкнуть с трёх метров.
'2
Науменков столкнулся с Кравцовым и получил повреждение. Держится за лицо защитник уфимцев.
'1
Матч начался! Челябинцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Роман Вилл — Юха Метсола.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Салавата».