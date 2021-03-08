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Последний шанс: «Динамо» в Минске принимает СКА. LIVE

Кубок Гагарина. Первый раунд. 4-й матч. «Динамо» Мн — СКА. ОНЛАЙН

В четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Динамо» в Минске принимает СКА. Петербуржцы выигрывают в серии со счетом 3-0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
08 марта 17:10   |  2 период
Динамо Мн
Динамо Мн
0:1
СКА
СКА
0:1, 0:0
Стадион «Минск-Арена», Минск | Судьи: Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Кемппайнен2'
0:1Кузьменко
Подколзин2'
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'23
Удаление у СКА. Подколзин сфолил в борьбе с Клинкхаммером.
'22
Принс продрался по левому флангу и набросил на ворота — Самонов спокойно прижал шайбу.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу СКА после 20 минут. Первый период прошёл в равной борьбе, но ближе к перерыву «армейцы» вышли вперёд благодаря шайбе Кузьменко.
'19
Стрёмвалль получил пас на ход, вошёл в зону и из-под защитника бросил в дальний угол — Фурх выловил шайбу!
'18
ГОЛ! «Армейцы» убежали в быструю атаку, Бенгтссон вылез на пятак, шайба после рикошета отскочила к Кузьменко, который без помех добил шайбу в сетку!
'16
Клинкхаммер сделал перевод на правый край, Протас принял шайбу и бросил верхом — Самонов плечом среагировал!
'15
По броскам в створ преимущество у минчан — 11:8.
'14
«Армейцы наладили контроль над шайбой и стали много времени проводить в чужой зоне.
'12
Подколзин набрал скорость, сместился на левый край и бросил из-под защитника — Фурх забрал шайбу!
'11
«Армейцы» ответили быстрой атакой, Кузьменко сделал перевод на Бурдасова, который из убойной позиции не попал по воротам.
'10
Контратака минчан, Шинкевич вошёл в зону и бросил низом — Самонов успел выставить щиток.
'9
Ткачёв сделал перевод в центр, Кемппайнен подхватил шайбу и бросил по центру — Фурх на месте!
'8
Ничего опасного за эти две минуты не создали минчане. Вернулся на лёд Кемппайнен.
'6
Удаление у СКА. Кемппайнен заплёл ноги Принсу и получил малый штраф.
'5
Ответ СКА! Кетов получил пас на ход, по центру вылез на ворота, но не сумел переиграть Фурха.
'4
Контратакой ответили минчане, Мосалёву помешали вылезти на пятак.
'3
Швец-Роговой поборолся у борта и набросил на воротам — Фурх прижал шайбу ко льду.
'2
Вей ускорился и нанёс бросок со входа в зону — Фурх спокойно забрал шайбу.
'1
Матч начался! «Армейцы» выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Доминик Фурх — Александр Самонов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Динамо» (Минск) — СКА. Начало встречи запланировано на 17:10 по московскому времени. Счёт в серии 3-0 в пользу СКА.