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Не засчитали гол ЦСКА после видеопросмотра! Красно-синие пошли вперёд, Карнаухов поборолся в чужой зоне и бросил с неудобной руки, а Андронов перекрыл обзор Гудачеку. Но судьи посмотрели повтор и определили офсайд у «армейцев».