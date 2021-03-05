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Трансляция
С конца
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'7
Без моментов прошло большинство у ЦСКА. Вернулся на лёд Злобин.
'7
Контратака «Спартака»! Цыплаков под углом вывалился на ворота, но Юханссон выставил клюшку и выбил шайбу у соперника.
'6
Уверенно обороняются спартаковцы, не позволяя «армейцам» войти в зону.
'5
'4
Момент! Телегин опасно бросил после скидки Соркина — Гудачек парировал шайбу в сторону.
'3
Спартаковцы долго разыгрывали шайбу по чужой зоне. Фёдорову помешали бросить с левого края.
'2
Лайпсик пошёл в прессинг, потерял равновесие и врезался в ворота. Пауза в игре возникла.
'1
Не засчитали гол ЦСКА после видеопросмотра! Красно-синие пошли вперёд, Карнаухов поборолся в чужой зоне и бросил с неудобной руки, а Андронов перекрыл обзор Гудачеку. Но судьи посмотрели повтор и определили офсайд у «армейцев».
'1
Матч начался! «Армейцы» выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Юлиус Гудачек.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.