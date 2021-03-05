Салават Юлаев

'20

Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде «Трактор» здорово разрушал атаки «Салавата», но при этом челябинцы не забывали тревожить уфимскую оборону. А единственную шайбу в периоде гости забросили в большинстве — Виталий Кравцов подправил с пятака, 0:1. Ждём вторую 20-минутку встречи!