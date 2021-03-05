Салават Юлаев

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Трансляция
С конца
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'29
'29
Судьи быстро определились! Шайба не засчитана! Удар ногой усмотрели арбитры!
'29
И всё-таки видеопросмотр! Судьи отправились изучать голевую атаку хозяев!
'29
Маннинен низом отпасовал на пятак, а шайба после рикошета от конька Кадейкина проскочила под щитками Федотова!
'29
'29
Хартикайнен опасно бросил с ползоны — шайба задела каркас челябинских ворот!
'28
'27
'27
«Трактор» тяжёлую смену провёл в обороне! Основин с трудом вывел шайбу в среднюю зону.
'26
Коледов блокировал бросок Основина! Науменкова выпустили на лёд — «5 на 5»!
'25
Пошло большинство «Трактора»! Расположились челябинцы в зоне, Бодров бросил от синей линии — Метсола справился!
'24
'23
Классную комбинацию разыграли уфимцы! Кадейкин из-за ворот отпасовал Хартикайнену, тот перевёл на Гранлунда, но бросок в упор не стал голевым — Федотов зацепил шайбу!
'23
Шайба от лицевого борта выскочила на гостевой пятак — Маннинен не подстроился под бросок в упор!
'22
'22
Панин совершил грубую потерю у своих ворот, Оберг вывел Кравцова на бросок, но с острого угла — Метсола надёжен!
'21
Стартовал второй период!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде «Трактор» здорово разрушал атаки «Салавата», но при этом челябинцы не забывали тревожить уфимскую оборону. А единственную шайбу в периоде гости забросили в большинстве — Виталий Кравцов подправил с пятака, 0:1. Ждём вторую 20-минутку встречи!
'20
Справился Федотов с дальним броском Алексеева! Амирова не пустили к добиванию!
'19
Ларсен бросил от синей линии — шайба от клюшки Карпухина покинула площадку.
'19
Федотов здорово сыграл на перемещении, отразив два броска — Маннинен и Гранлунд угрожали воротам «Трактора»!
'18
'17
Хартикайнен выехал из-за ворот, развернулся и бросил с кистей — прямо в грудь Федотову!
'16
«Трактор» пробросился в простой ситуации. Вернули судьи игру в зону гостей.
'15
Покружили гости по зоне соперника, но шайба от бортов так и не ушла.
'14
Алексеев принял на себя мощный бросок Бодрова! Нужна помощь медиков защитнику «Салавата»!
'13
Хартикайнен не нашёл партнёров перед воротами, выполнив безадресную атаку.
'12
'12
'11
Не реализовали челябинцы численное преимущество, хотя почти все две минуты провели в зоне соперника.
'10
Бывальцев бросил из левого круга вбрасывания — шайба пролетела мимо ближнего угла ворот!
'9
'8
Хартикайнен перевёл на Гранлунда, который бросал с близкого расстояния — Федотов потащил! А далее Маннинен атаковал с пятака — кипер «Трактора» и тут засушил!
'7
Коледов пошёл в атаку и бросил издали — не хватило точности уфимскому защитнику!
'6
Амиров использовал перехват в средней зоне, совершив передачу на дальнюю штангу, но туда партнёр ещё не докатил!
'5
Хорошая атака с ходу удалась уфимцам! Гранлунд из центра зоны бросал кистями — Пилут на пути!
'4
Манухов щёлкнул со входа в зону — Метсола справился! Небольшие волнения пошли у ворот «Салавата», но судьи успели вмешаться.
'3
Солодухин промчал вдоль правого борта и бросил под острым углом — Федотов на месте!
'3
Бэйлен использовал трафик у ворот «Салавата», набросив от синей линии, шайба от Метсолы отскочила на пятак, но Седлаку не дали добавить!
'2
Кравцов по правому краю легко забрался в зону хозяев, сместился в центр и бросил — клюшка Коледова блокировала шайбу!
'1
Стартовое вбрасывание остаётся за «Трактором»! Поехали!
'0
Юха Метсола против Ивана Федотова — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Трактора».