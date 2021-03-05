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Салават Юлаев Трактор

Сравнять счет в серии: «Салават Юлаев» принимает «Трактор». LIVE

Кубок Гагарина. 1/4 финала Востока. 2-й матч. «Салават Юлаев» — «Трактор». ОНЛАЙН

Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». В первой встрече победу одержал «Трактор». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
05 марта 17:00   |  2 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:1
Трактор
Трактор
0:1, 1:0
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Александр Соин  (Москва, Россия)
Амиров2'
Панин2'
Науменков2'
Гранлунд2'
1:1Хартикайнен
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Кравцов
Седлак2'
Гика2'
Манухов2'
Гареев2'
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'29
ГОЛ! Эту уже не отменить! Хартикайнен кистями бросил из левого круга вбрасывания — шайба после небольшого рикошета залетела в ближнюю девятку!
'29
Судьи быстро определились! Шайба не засчитана! Удар ногой усмотрели арбитры!
'29
И всё-таки видеопросмотр! Судьи отправились изучать голевую атаку хозяев!
'29
Маннинен низом отпасовал на пятак, а шайба после рикошета от конька Кадейкина проскочила под щитками Федотова!
'29
Гранлунд упростил жизнь «Трактору», нарвавшись на удаление!
'29
Хартикайнен опасно бросил с ползоны — шайба задела каркас челябинских ворот!
'28
Жара! Не затолкали уфимцы шайбу с пятака — Амиров навёл шороху! Калинин остановил эту острую атаку хозяев, но сдвинул ворота — это две минуты штрафа! «5 на 3» — двойное большинство «Салавата»!
'27
Манухов наказан малым штрафом за задержку соперника — ещё одно большинство для «Салавата»!
'27
«Трактор» тяжёлую смену провёл в обороне! Основин с трудом вывел шайбу в среднюю зону.
'26
Коледов блокировал бросок Основина! Науменкова выпустили на лёд — «5 на 5»!
'25
Пошло большинство «Трактора»! Расположились челябинцы в зоне, Бодров бросил от синей линии — Метсола справился!
'24
Науменков удалён за задержку соперника. Поиграют команды немного в формате «4 на 4».
'23
Классную комбинацию разыграли уфимцы! Кадейкин из-за ворот отпасовал Хартикайнену, тот перевёл на Гранлунда, но бросок в упор не стал голевым — Федотов зацепил шайбу!
'23
Шайба от лицевого борта выскочила на гостевой пятак — Маннинен не подстроился под бросок в упор!
'22
Гика удалён на две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой — Плэтту досталось по лицу.
'22
Панин совершил грубую потерю у своих ворот, Оберг вывел Кравцова на бросок, но с острого угла — Метсола надёжен!
'21
Стартовал второй период!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде «Трактор» здорово разрушал атаки «Салавата», но при этом челябинцы не забывали тревожить уфимскую оборону. А единственную шайбу в периоде гости забросили в большинстве — Виталий Кравцов подправил с пятака, 0:1. Ждём вторую 20-минутку встречи!
'20
Справился Федотов с дальним броском Алексеева! Амирова не пустили к добиванию!
'19
Ларсен бросил от синей линии — шайба от клюшки Карпухина покинула площадку.
'19
Федотов здорово сыграл на перемещении, отразив два броска — Маннинен и Гранлунд угрожали воротам «Трактора»!
'18
Седлак получил две минуты штрафа за симуляцию! Приукрасил Лукаш падение после чистого силового приёма в исполнении Алексеева!
'17
Хартикайнен выехал из-за ворот, развернулся и бросил с кистей — прямо в грудь Федотову!
'16
«Трактор» пробросился в простой ситуации. Вернули судьи игру в зону гостей.
'15
Покружили гости по зоне соперника, но шайба от бортов так и не ушла.
'14
Алексеев принял на себя мощный бросок Бодрова! Нужна помощь медиков защитнику «Салавата»!
'13
Хартикайнен не нашёл партнёров перед воротами, выполнив безадресную атаку.
'12
ГОЛ! Гика исполнил силовую передачу низом на пятак, где Кравцов подставил клюшку, после чего шайба проскочила под щитками Метсолы! Реализовали уральцы большинство!
'12
И ещё одно удаление в составе «Салавата»! Панин у лицевого борта задержал соперника руками.
'11
Не реализовали челябинцы численное преимущество, хотя почти все две минуты провели в зоне соперника.
'10
Бывальцев бросил из левого круга вбрасывания — шайба пролетела мимо ближнего угла ворот!
'9
Первое удаление в матче! Амиров за задержку шайбы руками получил две минуты штрафа. Большинство «Трактора»!
'8
Хартикайнен перевёл на Гранлунда, который бросал с близкого расстояния — Федотов потащил! А далее Маннинен атаковал с пятака — кипер «Трактора» и тут засушил!
'7
Коледов пошёл в атаку и бросил издали — не хватило точности уфимскому защитнику!
'6
Амиров использовал перехват в средней зоне, совершив передачу на дальнюю штангу, но туда партнёр ещё не докатил!
'5
Хорошая атака с ходу удалась уфимцам! Гранлунд из центра зоны бросал кистями — Пилут на пути!
'4
Манухов щёлкнул со входа в зону — Метсола справился! Небольшие волнения пошли у ворот «Салавата», но судьи успели вмешаться.
'3
Солодухин промчал вдоль правого борта и бросил под острым углом — Федотов на месте!
'3
Бэйлен использовал трафик у ворот «Салавата», набросив от синей линии, шайба от Метсолы отскочила на пятак, но Седлаку не дали добавить!
'2
Кравцов по правому краю легко забрался в зону хозяев, сместился в центр и бросил — клюшка Коледова блокировала шайбу!
'1
Стартовое вбрасывание остаётся за «Трактором»! Поехали!
'0
Юха Метсола против Ивана Федотова — вратарская дуэль нашего матча.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Трактора».