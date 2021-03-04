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Динамо М Северсталь

Борьба за инициативу: «Динамо» отыгралось у «Северстали». LIVE

Кубок Гагарина. Первый раунд. 2-й матч. «Динамо» М — «Северсталь». ОНЛАЙН

Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» принимает череповецкую «Северсталь». Динамовцы выиграли первую игру серии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
04 марта 19:30   |  2 период
Динамо М
Динамо М
1:2
Северсталь
Северсталь
0:1, 1:1
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва | Судьи: Андрис Ансонс  (Рига, Латвия), Евгений Ромасько  (Тверь, Россия)
Яшкин2'
Хиетанен2'
1:1Шипачёв
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Гуслистов
Няттинен2'
1:2
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Подробная статистика матча