Борьба за инициативу: «Динамо» отыгралось у «Северстали». LIVE
Кубок Гагарина. Первый раунд. 2-й матч. «Динамо» М — «Северсталь». ОНЛАЙН
Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» принимает череповецкую «Северсталь». Динамовцы выиграли первую игру серии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
04 марта 19:30 | 2 период
Динамо М
1:2
Северсталь
0:1, 1:1
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва | Судьи: Андрис Ансонс (Рига, Латвия), Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Яшкин2'
Хиетанен2'
1:1Шипачёв
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Гуслистов
Няттинен2'
1:2
Динамо М
Северсталь
ВРАТАРИ
1 Александр Ерёменко 60 Иван Бочаров
ЗАЩИТНИКИ
4 Михаил Григорьев 49 Артём Волков 94 Андрей Миронов 67 Михал Чайковски 86 Егор Зайцев 17 Юусо Хиетанен 99 Андрей Сергеев 55 Сергей Бойков
НАПАДАЮЩИЕ
96 Дмитрий Рашевский 24 Оскар Линдберг 71 Иван Муранов 83 Владимир Брюквин 79 Даниил Тарасов 64 Магнус Пяаярви 9 Дмитрий Кагарлицкий 87 Вадим Шипачёв 43 Егор Брызгалов 23 Дмитрий Яшкин 65 Владислав Ефремов 15 Александр Кучерявенко
ВРАТАРИ
30 Дмитрий Шугаев 59 Владислав Подъяпольский
ЗАЩИТНИКИ
44 Кирилл Адамчук 90*87** 33 Вели-Матти Виттасмяки 90*87** 79 Михаил Тихонов 90*87** 2 Вадим Кудако 90*87** 9 Шон Лалонд 90*87** 56 Макар Хабаров 90*87** 45 Никита Макеев 90*87**
НАПАДАЮЩИЕ
54 Кирилл Капустин 88 Давид Думбадзе 8 Денис Вихарев 14 Йоонас Няттинен 89 Игорь Гераськин 90 Никита Гуслистов 91 Максим Казаков 21 Владислав Кодола 80 Егор Морозов 23 Адам Лишка 31 Александр Петунин 28 Даниил Вовченко 53 Дмитрий Моисеев
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2п
3п
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2п
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оврт
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штрафы