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Трансляция
С конца
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'34
Пролетела минута «армейского» большинства. Пока никак хозяева не могут закрепиться в зоне соперника.
'33
'33
Козун обокрал Ожиганова на синей линии, прошёл вдоль левого борта и резко бросил в направлении ближней девятки — Самонов плечом отразил шайбу!
'32
Паре едва не замкнул дальнюю штангу — помешал щиток Самонова!
'31
СКА организовал свою позиционку, но без моментов у ворот Фурха.
'30
Во втором периоде динамовцы наладили позиционное нападение.
'28
Не использовали минчане отличный шанс, не сумев отличиться в большинстве!
'27
«3 на 5» — двойное большинство у «Динамо»! Менелл плохой бросок нанёс — «армейцы» отправили шайбу из своей зоны.
'26
'25
'24
'24
Усов выгрузил шайбу на «армейский» пятак, но там партнёры не подсуетились!
'23
Прошла длинная передача под дальнюю синюю, Принс шайбу подхватил, продвинулся по правому краю и нанёс бросок — прямо в Самонова!
'22
Паре мощно бросил от правого борта — Самонов закрыл ближний угол ворот СКА.
'21
Начался второй период нашего матча!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде команды подарили нам шесть (!) заброшенных шайб! К концу 15-й минуты СКА уверенно вёл со счётом 3:0, после этого «Динамо» двумя шайбами подряд вернуло себя в игру, но «армейцы» не согласились уходить на перерыв с минимальным преимуществом, отгрузив ещё четвёртую, 4:2. Евгений Кетов выдал отличную 20-минутку — «армейский» капитан оформил дубль и ассистировал партнёру!
'20
Ответ «Динамо»! Варфоломеев броском от правого борта угодил в ближнюю штангу!
'20
Бурдасов мог забивать пятую «армейскую», но не попал в створ из выгодной позиции!
'19
'18
'17
'16
'15
'14
Ткачёв на скорости левым краем проскочил в зону гостей и бросил с кистей — Фурх задел шайбу ловушкой.
'13
Смогли минчане проверить Самонова, но бросок опасным не вышел.
'12
СКА и не думает останавливаться на достигнутом! По-прежнему есть серьёзное давление на ворота «Динамо»!
'11
'10
Продолжают «армейцы» навязывать свою игру, контролируя шайбу в зоне соперника.
'8
Бурдасов получил возможность бросить по воротам — мимо Фурха шайба не проскочила!
'7
Горбунов подхватил шайбу на синей линии, протянул атаку гостей и бросил из борьбы — неопасно.
'6
Стрёмвалль не стал бросать под острым углом, ушёл за ворота «Динамо», но там шайбу потерял.
'5
СКА легко привозит шайбу в зону соперника. «Динамо» выстраивается на своей синей линии, но всё равно пускает «армейцев» к воротам Фурха.
'4
Подколзин не сумел замкнуть дальнюю штангу, хотя шанс был неплохой! Продолжает спать оборона минчан!
'3
Если в первой игре СКА пропустил первым, то теперь «Динамо» быстро зевнуло свой пятак. Второй матч серии пошёл по другому сценарию!
'2
'1
Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами»! Поехали!
'0
Составы команд на второй матч серии:
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Динамо» (Минск). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.