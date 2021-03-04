'20

Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде команды подарили нам шесть (!) заброшенных шайб! К концу 15-й минуты СКА уверенно вёл со счётом 3:0, после этого «Динамо» двумя шайбами подряд вернуло себя в игру, но «армейцы» не согласились уходить на перерыв с минимальным преимуществом, отгрузив ещё четвёртую, 4:2. Евгений Кетов выдал отличную 20-минутку — «армейский» капитан оформил дубль и ассистировал партнёру!