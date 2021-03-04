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СКА ведет у минского «Динамо» в плей-офф КХЛ. LIVE

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Запада. Второй матч. СКА – «Динамо» (Минск). ОНЛАЙН

Петербургский СКА принимает минское «Динамо» в рамках второго матча 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
04 марта 19:30   |  2 период
СКА
СКА
4:2
Динамо Мн
Динамо Мн
4:2, 0:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия)
1:0Кемппайнен
2:0Кетов
3:0Морозов
Кетов2'
4:2Кетов
Стрёмвалль2'
Швец-Роговой2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
3:1Принс
3:2Козун
Демков2'
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Подробная статистика матча
Трансляция
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'34
Пролетела минута «армейского» большинства. Пока никак хозяева не могут закрепиться в зоне соперника.
'33
В меньшинстве остаётся «Динамо»! Митчелл удалён на две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
'33
Козун обокрал Ожиганова на синей линии, прошёл вдоль левого борта и резко бросил в направлении ближней девятки — Самонов плечом отразил шайбу!
'32
Паре едва не замкнул дальнюю штангу — помешал щиток Самонова!
'31
СКА организовал свою позиционку, но без моментов у ворот Фурха.
'30
Во втором периоде динамовцы наладили позиционное нападение.
'28
Не использовали минчане отличный шанс, не сумев отличиться в большинстве!
'27
«3 на 5» — двойное большинство у «Динамо»! Менелл плохой бросок нанёс — «армейцы» отправили шайбу из своей зоны.
'26
И ещё одно удаление! Швец-Роговой был не прав в борьбе у борта, задержав соперника клюшкой.
'25
Стрёмвалль, совершив подножку, лишил хозяев большинства.
'24
Демков совершил подножку на Галимове — очевидные две минуты штрафа. Большинство СКА!
'24
Усов выгрузил шайбу на «армейский» пятак, но там партнёры не подсуетились!
'23
Прошла длинная передача под дальнюю синюю, Принс шайбу подхватил, продвинулся по правому краю и нанёс бросок — прямо в Самонова!
'22
Паре мощно бросил от правого борта — Самонов закрыл ближний угол ворот СКА.
'21
Начался второй период нашего матча!
'20
Прозвучала сирена на перерыв! В первом периоде команды подарили нам шесть (!) заброшенных шайб! К концу 15-й минуты СКА уверенно вёл со счётом 3:0, после этого «Динамо» двумя шайбами подряд вернуло себя в игру, но «армейцы» не согласились уходить на перерыв с минимальным преимуществом, отгрузив ещё четвёртую, 4:2. Евгений Кетов выдал отличную 20-минутку — «армейский» капитан оформил дубль и ассистировал партнёру!
'20
Ответ «Динамо»! Варфоломеев броском от правого борта угодил в ближнюю штангу!
'20
Бурдасов мог забивать пятую «армейскую», но не попал в створ из выгодной позиции!
'19
ГОЛ! Дубль делает капитан СКА! Ткачёв повозился в углу, а далее своевременно отдал на пятак, куда уже прикатил Кетов, подправивший шайбу в ворота!
'18
ГОЛ! Реализовали минчане игру в одного «лишнего»! Козун шикарным кистевым броском из левого круга вбрасывания направил шайбу в дальнюю девятку!
'17
Кетов удалён за задержку соперника клюшкой. Большинство заработали динамовцы.
'16
ГОЛ! Одну минчане быстро отыграли! Паре перехватил шайбу у лицевого борта, далее отпасовал на пятак, где Принс с неудобной руки бросил точно под перекладину!
'15
ГОЛ! Морозов закрыл синюю линию, продвинулся вперёд и бросил кистями из-под защитника — шайба залетела в дальнюю девятку!
'14
Ткачёв на скорости левым краем проскочил в зону гостей и бросил с кистей — Фурх задел шайбу ловушкой.
'13
Смогли минчане проверить Самонова, но бросок опасным не вышел.
'12
СКА и не думает останавливаться на достигнутом! По-прежнему есть серьёзное давление на ворота «Динамо»!
'11
ГОЛ! Совершили «армейцы» перехват в средней зоне — Горбунова обокрали — Ткачёв от левого борта выполнил поперечную передачу на правый круг вбрасывания, Кетов прицелился и запустил шайбу под перекладину над ловушкой Фурха!
'10
Продолжают «армейцы» навязывать свою игру, контролируя шайбу в зоне соперника.
'8
Бурдасов получил возможность бросить по воротам — мимо Фурха шайба не проскочила!
'7
Горбунов подхватил шайбу на синей линии, протянул атаку гостей и бросил из борьбы — неопасно.
'6
Стрёмвалль не стал бросать под острым углом, ушёл за ворота «Динамо», но там шайбу потерял.
'5
СКА легко привозит шайбу в зону соперника. «Динамо» выстраивается на своей синей линии, но всё равно пускает «армейцев» к воротам Фурха.
'4
Подколзин не сумел замкнуть дальнюю штангу, хотя шанс был неплохой! Продолжает спать оборона минчан!
'3
Если в первой игре СКА пропустил первым, то теперь «Динамо» быстро зевнуло свой пятак. Второй матч серии пошёл по другому сценарию!
'2
ГОЛ! Кетов правым бортом затащил атаку в зону соперника, далее нашёл Ткачёва, бросок которого пришёлся в лицевой борт, после чего шайба выскочила на пятак, откуда Кемппайнен добавил в цель!
'1
Стартовое вбрасывание остаётся за «армейцами»! Поехали!
'0
Составы команд на второй матч серии:
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Динамо» (Минск). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.