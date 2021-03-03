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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Спартаковцы активно начали встречу, но «армейцы» постепенно прибавили в активности и выровняли игру. В концовке периода команды обменялись острыми атаками, но отличиться никому не удалось.
'19
Робинсон подключился к атаке и нанёс бросок со входа в зону! Промах.
'18
Опасно! Слепышев с левого края сделал перевод на дальнюю штангу, Окулов каким-то невероятным образом не попал по шайбе!
'17
Шанс у «Спартака»! Цыплаков взял инициативу на себя — обыграл защитника и вылез на ворота, но не сумел переиграть Юханссона!
'16
Слепышев прорвался по флангу и резко бросил из-под защитника! Гудачек парировал шайбу в сторону.
'15
Светлаков мощным силовым приёмом встретил Юсе, сорвав быструю атаку «Спартака».
'14
По броскам в створ преимущество у ЦСКА — 5:4. И примерно равная игра идёт.
'13
Выстояли красно-белые в меньшинстве. Вернулся на лёд Никонцев.
'12
«Армейцы» закрепились в зоне. Слепышев, Лайпсик и Локтионов долго держали шайбу в зоне, но не довели дело до броска.
'11
'10
Юсе подключился к атаке и сделал перевод в центр зоны, Радил в касание запустил шайбу выше перекладины!
'9
Окулов освободился от опеки и набросил на пятак, Шалунову помешали переправить шайбу в ворота.
'8
Андронов получил повреждение, пытаясь заблокировать дальний выстрел Вишневского. На скамейке оказывают помощь «армейцу».
'7
Сошников прокатился за воротами и прострелил вдоль ворот — партнёры не успели к шайбе.
'6
Лайпсик убежал по правому флангу и сделал перевод в центр, Слепышев с кистей не попал в дальний угол!
'5
Звено Шалунова перевело игру в чужую зону, Окулов получил пас и с правого края зарядил в ближний угол — Гудачек на месте.
'4
Не удалось спартаковцам реализовать большинство — вернулся на лёд Сергеев.
'3
Вишневский! С левого края целил в дальний угол — Юханссон выставил ловушку и забрал шайбу!
'2
'2
Курьёзный момент мог произойти! Спартаковцы на отложенном штрафе едва не послали шайбу в свои ворота, которые покинул Гудачек.
'1
Матч начался! Спартаковцы выиграли стартовое вбрасывание.
'0
Перед началом встречи прошла минута молчания в память о Юрии Альбертовиче Розанове.
'0
Стартовые вратари: Ларс Юханссон — Юлиус Гудачек.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: ЦСКА — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.