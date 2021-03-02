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Трансляция
С конца
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'40
Перерыв! 3:1 в пользу СКА после 40 минут. «Армейцы» бодро провели второй период, забросив три шайбы подряд — дубль оформил Кузьменко, одна шайба на счету Подколзина. При этом минчане довольно остро контратаковали — несколько классных сэйвов совершил Самонов.
'39
Момент у СКА! Бенгтссон набросил от борта, Вей поборолся на пятаке, но не сумел затолкать шайбу в ворота.
'38
Бурдасов получил пас на ход и с правого края целил в дальнюю девятку — Фурх блином зацепил шайбу!
'37
Минчане ответили контратакой, Фальковскому помешали бросить с левого края.
'35
«Армейцы» заперли соперника в зоне! Хозяева долго разыгрывали шайбу — гости с трудом отбились.
'34
Во втором периоде по броскам в створ преимущество у «Динамо» — 9:8.
'33
'31
Ответ Минска! Паре навязал борьбу, отобрал шайбу у защитника и вылез на ворота, но Самонов выиграл дуэль в ближнем бою.
'30
Момент! Стрёмвалль набрал скорость, по центру вылез на ворота, но в ближнем бою не сумел переиграть Фурха!
'29
'28
'27
'26
Самонов справился с броском с левого края! И тут же возникла стычка — Дыбленко и Горбунов потолкались, но не дошло до драки.
'25
Усов на паузе сместился на правый край и бросил низом! Самонов парировал шайбу, но минчанам не удалось добить с пятака.
'24
Минчане подловили «армейцев» на контратаке! Принс сделал передачу в центр, Демков вылез на ворота и бросил в угол — Фурх выручил!
'23
Морозов прорвался по центру и бросил из-под защитника — Фурх щитком зацепил шайбу.
'22
Контратака Минска! Мосалёв с левого края вошёл в зону и щёлкнул низом, но не дошла шайба до ворот.
'21
Стартовал второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Динамо» после 20 минут. Минчане вышли вперёд благодаря шайбе Варфоломеева. «Армейцы» владели территорией и четыре раза подряд играли в большинстве, но не реализовали свои моменты. Отдохнём!
'19
«Динамо» в полном составе. Не удалось «армейцам» реализовать большинство.
'18
Ткачёв выкатился с правого края и прострелил на пятак, но партнёрам не удалось замкнуть.
'17
'16
Вчетвером минчане. Принс выиграл борьбу у борта и вывел шайбу из зоны.
'15
Ожиганов приложился от синей линии, шайба выскочила на пятак, но Галимову не удалось затолкать её в сетку.
'15
'14
'13
По броскам в створ преимущество у «Динамо» — 5:2.
'12
Принс с фланга набросил на ворота, но минчанам с пятака не удалось затолкать шайбу в сетку! И возникла стычка — арбитры с трудом успокоили хоккеистов.
'10
Без остановок идёт игра. Хороший темп поддерживают команды.
'9
Контратака «Динамо»! Клинкхаммер на пятаке замыкал прострел партнёра — шайба прошла рядом со штангой!
'8
Отбились минчане — вернулся на лёд Шинкевич.
'8
Бурдасов выкатился с правого края и бросил по воротам — Фурх прикрыл ближний угол.
'7
Классно в касание разыграли «армейцы»! Кемппайнен из убойной позиции не попал в дальний угол.
'7
Минчане блокируют дальние броски. Не удаётся «армейцам» довести шайбу до Фурха.
'6
'5
'3
«Армейцы» много времени проводят в позиционных атаках, но нет бросков. Не доходит шайба до Фурха.
'2
Менелл подключился к атаке и зарядил с дальней дистанции — Самонов забрал шайбу.
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Александр Самонов — Доминик Фурх.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Динамо» (Минск). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.