'40

Перерыв! 3:1 в пользу СКА после 40 минут. «Армейцы» бодро провели второй период, забросив три шайбы подряд — дубль оформил Кузьменко, одна шайба на счету Подколзина. При этом минчане довольно остро контратаковали — несколько классных сэйвов совершил Самонов.